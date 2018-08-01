ЛеБрон Джеймс открыл в родном городе школу для трудных детей

В учебном заведении будут заниматься 240 человек в возрасте 9−10 лет из неблагополучных семей. Обучение в нем будет бесплатным. К 2022 году количество классов и учащихся увеличится. Школа будет работать с 9 утра до 5 вечера.



Каждый ученик бесплатно получит школьную форму, велосипед и шлем. Детей будут кормить (завтрак, обед, полдник), для их семей откроют бесплатную столовую.



Каждый выпускник школы поступит в университет Акрона.