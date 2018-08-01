ЛеБрон Джеймс открыл в родном городе школу для трудных детей
Трехкратный чемпион НБА ЛеБрон Джеймс открыл школу I Promise в своем родном городе Акрон (штат Огайо).
Трехкратный чемпион НБА ЛеБрон Джеймс открыл школу I Promise в своем родном городе Акрон (штат Огайо).
В учебном заведении будут заниматься 240 человек в возрасте 9−10 лет из неблагополучных семей. Обучение в нем будет бесплатным. К 2022 году количество классов и учащихся увеличится. Школа будет работать с 9 утра до 5 вечера.
Каждый ученик бесплатно получит школьную форму, велосипед и шлем. Детей будут кормить (завтрак, обед, полдник), для их семей откроют бесплатную столовую.
Каждый выпускник школы поступит в университет Акрона.
«Это один из лучших моментов (если не лучший) в моей жизни», — твитнул ЛеБрон перед открытием школы.