20-летний игрок «Денвера» подарил маме машину

Портер также написал пост с благодарностью к маме, отказавшейся в свое время от профессиональной баскетбольной карьеры. хотя Лиза Портер была звездой студенческого баскетбола в Айове в свое время.



«Мама, я так люблю тебя! Сделать такой подарок тебе — большое удовольствие для меня. Ты самая невероятная мама в мире, ты так много сделала для нас. Спасибо, что закончила карьеру в баскетболе, чтобы воспитать 8 детей. Спасибо, что была дома и воспитывала нас, что ложилась спать последней и вставала первой, что готовила для нас и стирала бесчисленное количество одежды. Спасибо, что возила нас на турниры и летние лагеря, хотя с деньгами иногда были проблемы. Знаю, иногда я бываю упрям, но хочу, чтобы ты гордилась мной», — написал Портер.