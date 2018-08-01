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13:54 (мск), источник: Sport24

Лучший баскетболист мира открыл школу в родном городе. Вы бы точно мечтали в ней учиться

Бросайте все и берите билет на самолет в Огайо.

Источник: Sport24

Леброн Джеймс — главная звезда НБА и один из немногих баскетболистов современности, который не поступал в университет. Форвард пришел в профессиональную лигу со школьной скамьи. Тем не менее на протяжении всей карьеры Джеймс активно поддерживал различные образовательные программы.

В этом году финансовые возможности его благотворительного фонда стали настолько большими, что Джеймс смог позволить себе открыть школу в родном городе Акрон, штат Огайо. Не спортивную и не частную, а обычную государственную школу, в которой может обучаться каждый ребенок.

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Джеймс назвал открытие школы одним из величайших событий в своей жизни. А ведь еще 25 лет назад он спал на кушетках у друзей и регулярно пропускал школьные занятия.

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Есть 10 причин считать открытое учебное заведение по истине уникальным.

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1. Полностью бесплатное обучение. Дети из малоимущих семей теперь имеют возможность получить хорошее образование.
2. Бесплатная форма. Тратить деньги на одежду тоже не придется.
3. Бесплатные велосипеды. Мечта многих детей будет исполнена!
4. Бесплатные ноутбуки. Для детей из бедных семей школа закупит хромбуки.
5. Бесплатное жилье. Бедные семьи также имеют возможность получить место для проживания, которое оплатит школа.
6. Бесплатный автобус до школы, если ученик живет в пределах 2 миль. Для ленивых студентов свои бонусы.
7. Бесплатные завтраки, обеды и закуски. Дети сыты, родители довольны!
8. Банк продовольствия для семей. Родители сыты, все довольны!
9. Помощь с получением образования и работы для родителей. Благотворительность не заканчивается на учениках.
10. Гарантированное обучение в университете Акрона для всех выпускников школы. Отличная мотивация для детей! Особенно, учитывая, что уровень подготовки учеников в Акроне отстает от многих других городов в штате Огайо.

Одним словом — фантастика!

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После такого поступка ненавистников Леброна Джеймса стало гораздо меньше.

На открытии школы мужчина в экипировке «Лейкерс», новой команды Джеймса, скандировал «Мы любим тебя». Леброн ответил ему: «Я вас тоже». И добавил: «Не важно, где я играю, Акрон всегда будет моим домом».

В социальных сетях баскетболиста поздравили игроки НБА, а также мэр города.

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К многочисленным поздравлениям присоединилась даже Мишель Обама.

Мы с Бараком Обамой очень гордимся Леброном Джеймсом. Дети из Акрона и из всех остальных городов США должны быть счастливы, что имеют такого человека в качестве образца для подражания на площадке и за ее пределами.
Мишель Обама

Спасибо, Леброн, что ты есть!

Дмитрий Колинов

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