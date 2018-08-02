Стивен Карри включил себя и Мэджика Джонсона в топ-4 игроков по работе с мячом

В топ-4 вошли бывший лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, защитник Пит Маравич, выступавший за «Атланту Хоукс», «Юту Джаз» и «Бостон Селтикс», разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг и сам Карри.

В минувшем регулярном чемпионате Стивен помог «Уорриорз» в 51 матче. 30-летний разыгрывающий набирал по 26,4 очка, отдавал по 6,1 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,2 блок-шота за 32,0 минуты в среднем за игру.