Стивен Карри включил себя и Мэджика Джонсона в топ-4 игроков по работе с мячом
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри назвал четырёх лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по умению обращаться с мячом.
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри назвал четырёх лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по умению обращаться с мячом.
В топ-4 вошли бывший лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, защитник Пит Маравич, выступавший за «Атланту Хоукс», «Юту Джаз» и «Бостон Селтикс», разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг и сам Карри.
В минувшем регулярном чемпионате Стивен помог «Уорриорз» в 51 матче. 30-летний разыгрывающий набирал по 26,4 очка, отдавал по 6,1 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,2