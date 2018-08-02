Расклад сил: переходы Леброна и Кавая изменили лигу. Часть 2

Источник: AP 2018

Перевод статьи ESPN. Оригинал здесь

Первая часть

Примечание: ранжирование по конференциям отмечается в скобках рядом с каждой командой.

11. «Индиана Пэйсерс» (4)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 48−34

Результат в плей-офф: первый раунд.

В прошедшем сезоне Виктор Оладипо вывел свою игру на совершенно новый уровень. Как следствие, «Индиана» чуть не выбила из розыгрыша плей-офф Леброна Джеймса и его «Кавс». Теперь новоявленный «олл-стар» обязан поднять планку своих возможностей до небывало высокого уровня, чтобы вывести «Пэйсерс» на более качественный этап развития и пройти дальше первого раунда плей-офф. В помощь Оладипо был подписан Тайрик Эванс и взят с драфта новичок Аарон Холидэй. Кстати, Холидэй хорошо себя показал в Летней лиге 2018 года. «Индиана», ведомая Оладипо и Тёрнером, готова доказать, что принадлежит к топовым командам обновлённого Востока.

Пришли: Аарон Холидэй, Элайзи Джонсон, Тайрик Эванс, Кайл О’Куинн, Даг МакДермот.

Ушли: Глэн Робинсон III, Лэнс Стивенсон.

12. «Нью-Орлеан Пеликанс» (8)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 48−34

Результат в плей-офф: второй раунд.

«Нью-Орлеан» в это межсезонье совершил существенные перестановки в ростере команды, заменив Казинса и Рондо на Пэйтона и Рэндла. Уход Демаркуса в команду, выбившую «Пеликанс» во втором раунде плей-офф, можно расценивать как существенную потерю. И хотя новоприбывший Джулиус вполне способен закрыть позицию центрового, всё-таки главным вопросом для клуба остаётся то, насколько «Нью-Орлеан» будет конкурентным в условиях переполненного звёздами Запада. А вы как думаете, удастся ли Энтони Дэвису вывести свою команду в плей-офф и в этом сезоне?

Пришли: Элфрид Пэйтон, Тони Кэрр, Джулиус Рэндл.

Ушли: Демаркус Казинс, Рэджон Рондо.

13. «Сан-Антонио Спёрс» (9)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 47−35

Результат в плей-офф: первый раунд.

«Лето Кавая» наконец-то подошло к логическому завершению. «Шпоры» в этом обмене получили Дерозана, Пёльтля и защищённый пик первого раунда. Очень много перемен в составе, если помнить, что это «Спёрс». «Сан-Антонио» за одно лето отпустил двух своих MVP финальных серий НБА, Леонарда и Паркера. И теперь Ламаркус Олдридж и Демар Дерозан будут задавать ритм на паркете в этой организации (которая отказалась идти в перестройку). Также стоит отметить подписание контракта с новичком Лонни Уокером — главной надеждой «Спёрс» на будущее.

Пришли: Лонни Уокер, Чимези Мету, Марко Белинелли, Демар Дерозан, Данте Каннингем, Якоб Пёльтль.

Ушли: Тони Паркер, Кавай Леонард, Дэнни Грин, Кайл Андерсон.

14. «Вашингтон Уизардс» (5)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 43−39

Результат в плей-офф: первый раунд.

Не имея свободного места в платёжке, «Уизардс» готовятся к очередному походу в плей-офф сезона-2018/19. Замена Гортата на Ховарда, по замыслу менеджмента, придаст составу команды свежести и должна стимулировать клуб к более уверенным результатам по завершении регулярного чемпионата НБА. Правда, тяжело поверить в то, что «Вашингтон», ведомый своим звёздным бэккортом, способен совершить резкий скачок вперёд. Даже с учётом перехода Леброна в «Лос-Анджелес». Трейд Гортата на Остина Риверса даёт Скотту Бруксу надёжного третьего защитника в ротацию. Или же «смолл-болльного» лёгкого форварда при ирге быстрыми пятёрками. Но вот способен ли восьмикратный «олл-стар» Дуайт Ховард качественно взаимодействовать с Уоллом и Билом, покажет только наступающий сезон НБА. И от ответа на этот вопрос зависит то, насколько далеко столичная команда может пройти в плей-офф.

Пришли: Трой Браун, Иссуф Санон, Джефф Грин, Остин Риверс, Дуайт Ховард, Томас Брайант.

Ушли: Майк Скотт, Марчин Гортат.

15. «Миннесота Тимбервулвз» (10)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 47−35

Результат в плей-офф: первый раунд.

«Волки» до сих пор ещё очень молоды, но возникает странное ощущение, будто бы их время неуклонно уходит. Заметно улучшив состав перед стартом прошлого сезона, команда успешно шла по дистанции регулярного сезона. Затем последовал некий спад в плей-офф и, как следствие, вылет в первом раунде. Многие списывают это на травму Джимми Батлера. В это межсезонье у «Миннесоты» не было больших возможностей улучшить свой ростер на драфте или путём подписания высококлассных свободных агентов. При этом они потеряли Джамала Кроуфорда, и их недостаточная ротация может стать еще меньше. Но прежде всего менеджменту клуба стоит надеяться на молодых звёзд, которые должны вывести свою игру на новый уровень мастерства в сезоне-2018/19.

Пришли: Джош Окоджи, Кэйта Бэйтс-Диоп, Энтони Толливер.

Ушли: Неманья Бьелица, Джамал Кроуфорд.

16. «Милуоки Бакс» (6)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 44−38

Результат в плей-офф: первый раунд.

Поможет ли атакующая манера игры Майка Буденхольцера сделать шаг вперёд и достичь своих целей «Бакс»? Тренер, вышедший из системы Грэга Поповича, принимает молодую команду, которая так и не смогла оправдать ожидания своих болельщиков в прошедшем розыгрыше плей-офф. Яннис Адетокунбо — восходящая звезда лиги. Но, кроме Криса Миддлтона, звёздный уровень мастерства остальной части ростера остаётся под большим вопросом. Разыгрывающий защитник Эрик Блэдсоу временами выглядит довольно впечатляюще, но ему не хватает стабильности. Помогут ли новоприбывшие Эрсан Ильясова и Брук Лопес добавить «Милуоки» опыта и станут ли они стабилизирующим элементом в команде, у которой огромный потенциал, но довольно скромные результаты?

Пришли: Донти ДиВинченцо, Эрсан Ильясова, Брук Лопес, Пэт Коннатон.

Ушли: Джабари Паркер.

17. «Лос-Анджелес Клипперс» (11)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 42−40

Результат в плей-офф: непопадание в плей-офф

Уход из команды Деандре Джордана окончательно разрушил «Большое трио» Дока Риверса. Джордан решил присоединиться к «Далласу», Крис Пол — в «Хьюстоне», а Блэйк Гриффин — в «Детройте». Это значит, что Доку Риверсу придётся строить команду заново. Позиции опытных ветеранов в новой версии «Клипперс» наверняка займут Марчин Гортат, Майк Скотт и Люк Мба, а Муте. Дополнят их молодые новички команды Шэй Гилджус-Александер и Джером Робинсон. «Парусники» идут в перестройку.

Пришли: Шэй Гилджус-Александер, Джером Робинсон, Майк Скотт, Марчин Гортат, Люк Мба, а Муте.

Ушли: Деандре Джордан, Остин Риверс.

18. «Мемфис Гриззлиз» (12)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 22−60

Результат в плей-офф: непопадание в плей-офф

Руководство «Мемфиса» полно оптимизма. Они уверены, что со здоровыми Марком Газолем и Майком Конли команда способна бороться за попадание в плей-офф. Особенно после полностью «слитого» сезона в борьбе за высокий драфт-пик. Новичок Джэрен Джексон-младший способен растягивать защиту оппонентов и приносить немалые дивиденды от своих появлений на площадке, а Кайл Андерсон и Гаррэтт Тэмпл должны добавить качества второй пятёрке команды. Ключевым компонентом для успеха «Гриззлиз» в этом сезоне станет отсутствие травм у лидеров коллектива. После назначения главным тренером задачей Джей Би Бикерстаффа станет грамотно объединить опыт и молодость «Мемфиса» на паркете.

Пришли: Джэрен Джексон-младший, Джэвон Картер, Омри Касспи, Кайл Андерсон Гаррэтт Тэмпл, Шелвин Мэк.

Ушли: Джеймс Эннис, Тайрик Эванс, Бен МакЛемор, Дейонта Дэвис.

19. «Даллас Маверикс» (13)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 24−58

Результат в плей-офф: непопадание в плей-офф

Работа в межсезонье для «Маверикс» выглядела так, будто бы они уже ожидают начала сезона, когда у них будут Лука Дончич, Деннис Смит-младший и, теоретически, около 50 миллионов долларов под кепкой в платёжной ведомости. Да, Марк Кьюбан и компания нацелились на межсезонье-2019. Впрочем, владелец «Далласа» уверяет, что его команда будет бороться за попадание в плей-офф уже в этом сезоне, и подписание однолетнего соглашения (на 23 миллиона долларов) с центровым Деандре Джорданом поможет им в реализации этой цели. Правда, если клуб попадёт в «постсезон"-2019, драфт-пик «Мавс» перейдёт в «Атланту» — согласно условиям обмена Трэя Янга на Луку Дончича, защита действует с первого по пятый пики.

Пришли: Лука Дончич, Джэйлен Брансон, Рэй Сполдинг, Костас Адетокумбо, Деандре Джордан, Райан Брокофф.

Ушли: Нэрленс Ноэль, Сэт Карри, Даг Макдермотт, Йоги Феррелл.

20. «Майами Хит» (7)

Результат в регулярном сезоне-2017/18: 44−38

Результат в плей-офф: первый раунд.

У «Майами» не было возможностей существенно улучшить свой состав в это межсезонье. Причиной тому стало отсутствие места под потолком зарплат и спроса на центрового «Хит» Хассана Уайтсайда. А значит, менеджмент команды обязан был сохранить тот костяк, который выиграл 44 игры в прошлом чемпионате и вышел в плей-офф. Отсутствие травм у Диона Уэйтерса и положительное решение о продлении карьеры в клубе 36-летнего Дуэйна Уэйда позволят «Майами» участвовать в розыгрыше мест в «постсезонке».