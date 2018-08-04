Игрок «Юты» помог болельщику, который не мог заплатить за ремонт айфона

Пользователь твиттера Эндрю Симеона сообщил, что знаменитый баскетболист помог его брату.



«У меня есть брат, немного отстающий в развитии. В магазине Apple ему сказали, сколько надо заплатить за ремонт айфона. У брата не было с собой нужной суммы. Митчелл услышал это и заплатил за него. Донован — лучший», — написал Симеона.