Игрок «Юты» помог болельщику, который не мог заплатить за ремонт айфона
Защитник «Юты» Донован Митчелл выручил незнакомого человека в мастерской по ремонту телефонов.
Защитник «Юты» Донован Митчелл выручил незнакомого человека в мастерской по ремонту телефонов.
Пользователь твиттера Эндрю Симеона сообщил, что знаменитый баскетболист помог его брату.
«У меня есть брат, немного отстающий в развитии. В магазине Apple ему сказали, сколько надо заплатить за ремонт айфона. У брата не было с собой нужной суммы. Митчелл услышал это и заплатил за него. Донован — лучший», — написал Симеона.