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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена Брайанта: Коби не вернется играть

Ванесса Брайант, жена звезды НБА Коби Брайанта, опровергла слухи, что ее муж планирует возобновить карьеру игрока в «Лейкерс».

Источник: Reuters

Ранее об этом несколько раз говорил Шакил О'Нил, намекая на то, что Брайанту хочется поиграть с ЛеБроном Джеймсом, который перешел в «Лейкерс» этим летом.

«Коби не возобновит карьеру. Он не хочет играть. И честно говоря, наша семья наслаждается временем, которое мы проводим вместе. Теперь расписание матчей не мешает отмечать нам дни рождения, проводить вместе отпуск и посещать важные мероприятия», — написала Ванесса Брайант в комментариях к посту в инстаграме.

Коби Брайант завершил карьеру в апреле 2016 года. В последнем матче за «Лейкерс» 5-кратный чемпион НБА набрал 60 очков против «Юты».

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