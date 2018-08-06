Дюрант с гайкой, Леброн — с носом. Обзор Западной конференции
Рейтинг команд НБА в новом сезоне по версии «Чемпионата».
Рейтинг команд НБА в новом сезоне по версии «Чемпионата».
Новый сезон НБА уже не за горами. Он будет интересным хотя бы потому, что Леброн устал выигрывать Восточную конференцию и решил расправиться с «Голден Стэйт» ещё до финала. «Чемпионат» анализирует положение дел на Западе.
— Доктор, здравствуйте. Мне кажется, что меня никто не воспринимает всерьёз и все игнорируют.
— Следующий.
Давайте начистоту: неужели вы на самом деле думаете, что у нынешних «Кингз» есть хоть призрачные шансы на нечто большее, чем попытка повыше подняться в лотерее драфта? При всех симпатиях к этому самобытному клубу, нынешний состав «Сакраменто» — тихий ужас.
До 2015 года абсолютный рекорд в истории североамериканского спорта по количеству поражений подряд принадлежал «Тампа-Бэй Буканьерс» из НФЛ образца 1976/77 годов. В 2015 году пальму первенства сомнительных достижений перехватила «Филадельфия Сиксерс». Процесс — на то он и Процесс, чтобы, опустившись на самое дно, воспарить аки птица Феникс. Особенно, если у тебя вместо крыльев Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс. Есть все основания полагать, что в нынешнем сезоне переходящий кубок самого грустного и сомнительного достижения достанется детищу Владе Диваца.
Зак Рэндольф, Иман Шамперт, Коста Куфос, Неманья Белица. И пускай это «Общество выдающихся списанных ролевиков» будет дополнено талантливым Богданом Богдановичем, пока ещё сырым, но удивительно перспективным Де’Аароном Фоксом,
Но в этом положении есть и свои плюсы.
Если разбирать игроков «Мемфиса» по отдельности и пытаться сопоставить их опыт, талант, возможность заиграть в любом другом клубе ассоциации, то на бумаге «Гриззлис» хороши. Не настолько, чтобы претендовать на финал конференции, но шансов на попадание в
Начнём с того, что суммарная зарплата триумвирата
Ну и травмы, травмы и ещё раз травмы. Майк Конли, пусть и не относится к разряду «хрустальных» игроков, всё чаще уютному блеску паркета предпочитает не менее уютный блеск лазаретных боксов. Младшему из братьев Газолей уже 33 года, и лучшие игровые кондиции остались далеко позади. Чендлер Парсонс… Это Чендлер Парсонс. Для того, чтобы его сплавить, нужно щедро приправить возможный трэйд пиками, дирижаблями и пароходами. И желающего ещё придётся хорошенько поискать. Навскидку видятся только два самых безумных генменеджера лиги.
— Дима, ты бы выбрал Наташу или два раза Колю?
— Наташа, конечно, очень красивая. Но два раза — это два раза.
Марк Кьюбан может быть главным злодеем мирового масштаба. Он может критиковать партии, власть и политиков. Он может остро и зачастую нелепо высказываться о разных вещах. Но за то, как он относится к Дирку Новицки, ему можно простить всё! На фоне разговоров о привязанностях и преемственности, семейных отношениях внутри команды и последующих обменах «Даллас» выглядит образцом и оплотом надёжности. Этакая идеальная во всех отношениях баскетбольная семья. После такого хочется болеть за этот коллектив. Это, граждане, круто! Славься, Марк.
Но это если о частностях. А если о перспективах, то они пока туманны, как взгляд пожилого растамана. Есть талантливый Деннис Смит. В пару к нему на драфте был выбран словенский самородок Лука Дончич — а это уже заявка на потенциально сильнейшую заднюю линию в лиге. Да, с оговорками и при множестве «если». Но какой потенциал! И Деандре Джордан соблаговолил сдержать слово и перейти в «Маверикс». Вот только он зависим от хорошего распасовщика, коих в стане техасского коллектива
В остальном — выжженная земля. Вменяемой скамейки нет. Надеяться на самоотдачу в каждом матче, безусловно, хорошо. Но реалии таковы, что выше головы Большому немцу и Ко не прыгнуть. Возраст, знаете ли.
Не стоит самовольно засовывать руку в слона сзади. А то беды не миновать — скажем, встанет слон, и виси у него после этого под хвостом.
На любой из взглядов — хорошо. Местами — даже очень хорошо. Только как это всё будет функционировать, пока загадка. Букер — талантище. Переоценён он или нет, пока ещё непонятно, но максималочка в активе есть. Поэтому или спад и забвение, или прогресс семимильными шагами. Деандре Эйтон хорош. Если он хотя бы на половину оправдает ожидания аналитиков и всех причастных к баскетболу людей, то это безоговорочно топ. А ведь ещё есть Джош Джексон и Микэл Бриджес. Молодые, перспективные, талантливые. Драган Бендер, опять же. Маркиз Крисс. Периодически отлично поливающий
На бумаге — перспективы на перспективах едут и перспективами погоняют. Но вряд ли это всё сложится в первый сезон. Хотя, будем откровенны, за этим будет очень интересно наблюдать.
Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! Нас всех выгнали туда. А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят.
Самый спорный выбор. С одной стороны, это уверенное и однозначное попадание в
Доку Риверсу не позавидуешь. Ядро и олицетворение команды в последние несколько лет, неожиданно разбежалось в разные стороны. Ну, не совсем разбежалось. Обменяли. Но от этого поклонникам «Клипперс» не легче. Кроме этого, ограничили функции. Теперь ты просто тренер, Док. Сына — и того обменяли. Вот и верь после этого людям. Не праздник, а сплошное расстройство. И расстройство, судя по всему, имеет психологический оттенок. Ибо если лидером команды является Данило Галлинари, мы должны быть готовы к еженедельным примерно таким новостям:
— Данило Галлинари сломал палец в раздевалке и пропустит минимум три недели;
— Итальянский лидер «Клипперс» неудачно чихнул и заработал сотрясение мозга. По информации врачей срок восстановления составит около трёх недель.
Но если рассматривать ситуацию без сарказма и шуточек, то перспективы у подопечных Риверса самые радужные. Люк Мба, а Муте, Эвери Брэдли, Тобайас Харрис — крепкие и разноплановые игроки действительно неплохого уровня. В недавнем прошлом оплот столичного коллектива в лице Марчина Гортата добавит цемента под кольцом. Ну и куда же и как же без него? Лу «в очередной раз самый лучший шестой» Уильямс. И даже если
Приходите вечером на сеновал. Вы — привлекательны. Я — чертовски привлекателен. Так чего время зря терять.
Вот и думай: вроде, и игроков топовых нет, и ролевики звёзд с неба не хватают, да и в общем и целом команда по именам так себе. А они продолжают добиваться результатов. И
Что же вы, батенька, так убиваетесь? Вы же так не убьётесь никогда.
Эх,
А вот потеря Рэджона Ронда, вполне вероятно, станет критичной. Пускай пришедший на замену Элфрид Пэйтон и подстригся, благодаря чему сможет видеть немногим более 30% площадки, заменой Мятному он сможет стать только в своих влажных снах. Но, тем не менее, периодически
Не хватает нескольких штрихов. Насколько критичных, увидим по ходу сезона. Но даже в таком составе «Пеликанс» в состоянии бодаться за попадание в
Тащи, Джимми. Тащи! Кроме тебя некому!
Как вы думаете, если бы у Тома Тибодо появился шанс собрать вместе всех игроков «Чикаго» периода 2010−15 годов, он бы хоть на минуту задумался? Судя по всему, нет. Потому что, по факту, осталось только выменять Жоакима Ноа, и пазл сложится. Но это если совсем о грустном.
Если не углубляться в дебри возможных и несбыточных мечтаний кормчего «Тимбервулвз», то ребята просто обязаны выходить в стадию матчей на выбывание. При живом и здоровом Джимми
Мне баян бы — я бы спел бы. Мне бы лодку — я б поплыл. А пока Си Джей и Лиллард… May be. But I think unreal.
Терри Стотс — гениальный тренер.
Аll you need is Краб.
У «Лейкерс» превосходная и талантливая молодёжь. Они подписали самого Мятного. К ним перевозит таланты Лэнс «дунь мне в ушко» Стивенсон. И у них появился Леброн. Про Джавейла и ККП мы упомянем, но развивать эту тему мы не будем. Мы ещё слишком молоды, чтобы затрагивать такие моменты. И при всех этих данных «Лейкерс» мимо плова? Да вы шутите! Джеймс брал гайку с Мозговым и Делли. Человек в свои уже не совсем праймовые «слегка за 30» демонстрирует баскетбол запредельного и фантастического уровня. Сложности? Сложности будут! Но чтобы команда Короля пролетела мимо
2 мая 1970 года столицей XII зимних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 1976 г., был выбран американский город Денвер. Но побыть олимпийской столицей столице штата Колорадо так и не удалось. Всего через полтора года, 7 ноября 1972 года, 59% его жителей, возмущенных уже имевшим место к этому моменту трехкратным ростом расходов на проведение Игр против ранее запланированных цифр, а также негативным воздействием строительства на экологию региона, проголосовали против выделения городским властям очередных пяти миллионов долларов на организацию соревнований. Спустя восемь дней Денвер отказался от проведения у себя Зимней Олимпиады-1976. Всего пяти миллионов, Карл.
А сейчас за них будет играть Айзея Томас. И Кеннета Фарида они
Если бы каждый раз, когда я осознаю, какой дурой я была, мне давали бы 100 рублей, у меня был бы постоянный источник пассивного дохода.
Пол Джордж остаётся в «Тандер». Следовательно, мечты о солнечном городе, ласковом океане, возвращении домой и максимально возможном внимании прессы меркнут перед настоящей дружбой. Особенно, когда на это есть 137 миллионов причин. А ещё Мело сплавили. Ну, пусть даже это не принесёт особых достижений по снижению уплаты налога на роскошь. Зато сам факт осознания этого уже важен. Стартовый состав в лицах Уэстбрука-Джорджа-Адамса-Робертсона-без разницы кого, скамейка со Шрёдером, Ноэлем, Паттерсоном, Синглером и иже с ними. Ох и пошумит «Оклахома» в нынешнем сезоне.
Пока все остальные выдумывают рецепт успеха, умные люди пользуются опытом других.
По оценкам большинства аналитиков ESPN, «Спёрс» в нынешнем сезоне не попадут в
Доктор, помогите! У меня борода не растёт! — Правильно, ведь вы женщина! — Как?! Я ещё и женщина?!
За несколько месяцев принципиально ничего не изменилось. Разве что на смену Тревору Аризе пришёл Сам Карамельный. Хорошо это или плохо, мы с вами узнаем по ходу сезона. Но в атаке «Рокетс» добавили. Да, потеряли в защите, но приобрели в вариативности. Джеймс Харден и Крис Пол будут
Они изменили лигу. Потом к ним пришёл я.
Тут изначально без шансов. И это печально. Ведь ещё недавно за «Уорриорз» переживали все без исключения: парни с нашего двора, субтильный и немного неуклюжий Карри, который навсегда изменил игру, спокойный как удав и слегка аморфный Томпсон, который всеми силами старался не отставать от старшего из Splash Brothers, выжигающий под щитами Грин, раз за разом везде успевающий, помогающий и крайне полезный, Игудала, который роли лидера большинства команд предпочёл место в ротации и искреннюю веру в происходящее. Они взрывали устоявшиеся правила. Они феерили. Это было действительно круто.
А потом они сотворили 73−9, и к ним перешёл Дюрант. И всё. Сказка закончилась. Ужимки и жевание капы кажется позёрством. Стоическая игра в защите с максимально возможной жесткостью уже давно переросла все допустимые рамки. И лишь Клэй продолжает оставаться прежним. Но кашу Клэем не исправишь. А жаль.
Алексей Кужель