Дюрант с гайкой, Леброн — с носом. Обзор Западной конференции

Источник: AP 2018

Новый сезон НБА уже не за горами. Он будет интересным хотя бы потому, что Леброн устал выигрывать Восточную конференцию и решил расправиться с «Голден Стэйт» ещё до финала. «Чемпионат» анализирует положение дел на Западе.

15-е место. «Сакраменто Кингз»

— Доктор, здравствуйте. Мне кажется, что меня никто не воспринимает всерьёз и все игнорируют.

— Следующий.



Давайте начистоту: неужели вы на самом деле думаете, что у нынешних «Кингз» есть хоть призрачные шансы на нечто большее, чем попытка повыше подняться в лотерее драфта? При всех симпатиях к этому самобытному клубу, нынешний состав «Сакраменто» — тихий ужас.



До 2015 года абсолютный рекорд в истории североамериканского спорта по количеству поражений подряд принадлежал «Тампа-Бэй Буканьерс» из НФЛ образца 1976/77 годов. В 2015 году пальму первенства сомнительных достижений перехватила «Филадельфия Сиксерс». Процесс — на то он и Процесс, чтобы, опустившись на самое дно, воспарить аки птица Феникс. Особенно, если у тебя вместо крыльев Джоэль Эмбиид и Бен Симмонс. Есть все основания полагать, что в нынешнем сезоне переходящий кубок самого грустного и сомнительного достижения достанется детищу Владе Диваца.

Зак Рэндольф, Иман Шамперт, Коста Куфос, Неманья Белица. И пускай это «Общество выдающихся списанных ролевиков» будет дополнено талантливым Богданом Богдановичем, пока ещё сырым, но удивительно перспективным Де’Аароном Фоксом, по-прежнему «подающими надежды» Уилли Коули-Стайном, Беном Маклемором и Бадди Хилдом, всё это вместе и без хлеба на данный момент — одна из худших команд лиги. И даже вероятный и возможный прогресс Марвина Бэгли не сможет это исправить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmEKAjHF18s/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmEKAjHF18s/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">MBIII’s 2K rating has arrived ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sacramentokings/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Sacramento Kings</a> (@sacramentokings) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-04T17:13:38+00:00">4 Авг 2018 в 10:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в этом положении есть и свои плюсы. Во-первых, у «Кингз» есть около 20 млн до порога налога на роскошь. А это означает, что в сокровищнице Вивека Ранадива по ходу сезона ожидается прибавление количества драфт-пиков. Плохих контрактов в лиге всё ещё много, а вот команд с запасом свободного места под «кепкой» почти нет. Кроме этого, в следующем сезоне в платёжке калифорнийского коллектива будет всего около 50 млн — следовательно, появится место для подписания двух максимальных контрактов. Учитывая проблемы маленького рынка и не совсем адекватного руководства, желающих свободных агентов будет не то, чтобы много. Но они точно найдутся. А это означает конец затяжного кризиса и появление надежды у всех поклонников дружины под руководством Дэвида Йоргера.

14-е место. «Мемфис Гриззлиз»

Мальчик-мазохист стащил у отца ремень и упоролся.



Если разбирать игроков «Мемфиса» по отдельности и пытаться сопоставить их опыт, талант, возможность заиграть в любом другом клубе ассоциации, то на бумаге «Гриззлис» хороши. Не настолько, чтобы претендовать на финал конференции, но шансов на попадание в плей-офф и возможностей навести там шороху у них предостаточно. Но по факту всё куда печальнее.



Начнём с того, что суммарная зарплата триумвирата Газоль-Конли-Парсонс составляет 80 млн. При потолке зарплат в 102 млн. Поэтому неудивительно, что на данный момент дружину из Теннеси от порога налога отделяют всего 700 тыс. Попытки точечно усилится Гарретом Темплом и Кайлом Андерсоном, безусловно, хороши. Но вот только первому уже 32 года, и он никогда не хватал звёзд с неба и даже в лучшие годы был неплохим ролевиком. Не более. А в случае с Андерсоном очень сильно настораживает хорошая игра в системе Грега Поповича. Старый лис славится своим умением использовать все сильные стороны игрока. Вот только при смене места жительства и появлении немного более комфортных условий все эти умения исчезают. Нет, серьёзно: приведите хоть один пример действительно неплохой игры недавнего игрока «Спёрс»? Один из игроков скамейки — да. Человек, способный стать крепким игроком старта — пожалуй, нет.

Ну и травмы, травмы и ещё раз травмы. Майк Конли, пусть и не относится к разряду «хрустальных» игроков, всё чаще уютному блеску паркета предпочитает не менее уютный блеск лазаретных боксов. Младшему из братьев Газолей уже 33 года, и лучшие игровые кондиции остались далеко позади. Чендлер Парсонс… Это Чендлер Парсонс. Для того, чтобы его сплавить, нужно щедро приправить возможный трэйд пиками, дирижаблями и пароходами. И желающего ещё придётся хорошенько поискать. Навскидку видятся только два самых безумных генменеджера лиги.

13-е место. «Даллас Маверикс»

— Дима, ты бы выбрал Наташу или два раза Колю?

— Наташа, конечно, очень красивая. Но два раза — это два раза.



Марк Кьюбан может быть главным злодеем мирового масштаба. Он может критиковать партии, власть и политиков. Он может остро и зачастую нелепо высказываться о разных вещах. Но за то, как он относится к Дирку Новицки, ему можно простить всё! На фоне разговоров о привязанностях и преемственности, семейных отношениях внутри команды и последующих обменах «Даллас» выглядит образцом и оплотом надёжности. Этакая идеальная во всех отношениях баскетбольная семья. После такого хочется болеть за этот коллектив. Это, граждане, круто! Славься, Марк.



Но это если о частностях. А если о перспективах, то они пока туманны, как взгляд пожилого растамана. Есть талантливый Деннис Смит. В пару к нему на драфте был выбран словенский самородок Лука Дончич — а это уже заявка на потенциально сильнейшую заднюю линию в лиге. Да, с оговорками и при множестве «если». Но какой потенциал! И Деандре Джордан соблаговолил сдержать слово и перейти в «Маверикс». Вот только он зависим от хорошего распасовщика, коих в стане техасского коллектива раз-два и Хосе Хуан Бареа. Харрисон Барнс, по-хорошему, и прогрессировать не продолжит (некуда), и ниже определённого уровня упасть не сможет. Крепкий ролевой игрок, который в силу многих причин является одним из лидеров и, по совместительству, игроком старта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmGUStnAie-/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmGUStnAie-/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? a few snaps of @hbarnes in action during the 2018 NBA Africa Game! ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dallasmavs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dallas Mavericks</a> (@dallasmavs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T13:21:59+00:00">5 Авг 2018 в 6:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В остальном — выжженная земля. Вменяемой скамейки нет. Надеяться на самоотдачу в каждом матче, безусловно, хорошо. Но реалии таковы, что выше головы Большому немцу и Ко не прыгнуть. Возраст, знаете ли.

12-е место. «Финикс Санз»

Не стоит самовольно засовывать руку в слона сзади. А то беды не миновать — скажем, встанет слон, и виси у него после этого под хвостом.



На любой из взглядов — хорошо. Местами — даже очень хорошо. Только как это всё будет функционировать, пока загадка. Букер — талантище. Переоценён он или нет, пока ещё непонятно, но максималочка в активе есть. Поэтому или спад и забвение, или прогресс семимильными шагами. Деандре Эйтон хорош. Если он хотя бы на половину оправдает ожидания аналитиков и всех причастных к баскетболу людей, то это безоговорочно топ. А ведь ещё есть Джош Джексон и Микэл Бриджес. Молодые, перспективные, талантливые. Драган Бендер, опять же. Маркиз Крисс. Периодически отлично поливающий из-за дуги, но бесполезный в защите Трой Дэниелс. Достаточно универсальный и крепкий Ти Джей Уоррен. И у этих ребят менторами будут Тайсон Чендлер и Тревор Ариза.



На бумаге — перспективы на перспективах едут и перспективами погоняют. Но вряд ли это всё сложится в первый сезон. Хотя, будем откровенны, за этим будет очень интересно наблюдать.

8−11-е места. «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз» «Клипперс»

Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! Нас всех выгнали туда. А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят.



Самый спорный выбор. С одной стороны, это уверенное и однозначное попадание в плей-офф. С другой, уж очень много «если». Но обо всём немного подробнее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlVayPsgx7B/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlVayPsgx7B/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Clipper Nation, it's #WorldEmojiDay! . Can you guess the Players, based on the emojis below? . 1.) ? + A 2.) ?th ⛹️‍♂️ 3.) ??? 4.) 9⃣4⃣? 5.) ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/laclippers/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> LA Clippers</a> (@laclippers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-17T13:35:56+00:00">17 Июл 2018 в 6:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Доку Риверсу не позавидуешь. Ядро и олицетворение команды в последние несколько лет, неожиданно разбежалось в разные стороны. Ну, не совсем разбежалось. Обменяли. Но от этого поклонникам «Клипперс» не легче. Кроме этого, ограничили функции. Теперь ты просто тренер, Док. Сына — и того обменяли. Вот и верь после этого людям. Не праздник, а сплошное расстройство. И расстройство, судя по всему, имеет психологический оттенок. Ибо если лидером команды является Данило Галлинари, мы должны быть готовы к еженедельным примерно таким новостям:



— Данило Галлинари сломал палец в раздевалке и пропустит минимум три недели;

— Итальянский лидер «Клипперс» неудачно чихнул и заработал сотрясение мозга. По информации врачей срок восстановления составит около трёх недель.



Но если рассматривать ситуацию без сарказма и шуточек, то перспективы у подопечных Риверса самые радужные. Люк Мба, а Муте, Эвери Брэдли, Тобайас Харрис — крепкие и разноплановые игроки действительно неплохого уровня. В недавнем прошлом оплот столичного коллектива в лице Марчина Гортата добавит цемента под кольцом. Ну и куда же и как же без него? Лу «в очередной раз самый лучший шестой» Уильямс. И даже если что-то пойдёт не по плану и команда не сможет показать ни вменяемой игры — хотя каждому из игроков есть что и кому доказывать, — практически полностью пустая платёжка в следующем сезоне и щедрость Стива Балмера могут явить миру нового контендера.

«Джаз»

Приходите вечером на сеновал. Вы — привлекательны. Я — чертовски привлекателен. Так чего время зря терять.

Вот и думай: вроде, и игроков топовых нет, и ролевики звёзд с неба не хватают, да и в общем и целом команда по именам так себе. А они продолжают добиваться результатов. И рецепт-то, на поверку, прост и непритязателен: толковый великан, удивительно грамотный тренер, превосходно проявивший себя новичок и Рикки Рубио. Песня. Вернее, джаз. Достаточно сбалансированный состав. Повторимся: грамотный и думающий специалист у руля команды. Все ингредиенты для успеха налицо.

«Нью-Орлеан Пеликанс»

Что же вы, батенька, так убиваетесь? Вы же так не убьётесь никогда.



Эх, мечты-мечты. В самых радужных фантазиях ярким пятном представлялось возвращение в родные пенаты Криса Пола — связка из одного из лучших разыгрывающих лиги и Моноброви была бы просто убийственной. Но этого, естественно, не произошло. Продлевать контракт с Демаркусом Казинсом, при всём уважении к талантам Буги, было сродни отложенному выстрелу в голову. История лиги не знает ни одного возвращения на прежний уровень ни одного игрока после аналогичной травмы. А если добавить к этому впечатляющие габариты великана, то и надеяться на это глупо.



А вот потеря Рэджона Ронда, вполне вероятно, станет критичной. Пускай пришедший на замену Элфрид Пэйтон и подстригся, благодаря чему сможет видеть немногим более 30% площадки, заменой Мятному он сможет стать только в своих влажных снах. Но, тем не менее, периодически паренёк-то и трипл-даблы выдавал. Поэтому, может, и сможет. Перевод Дрю Холидэя на «двойку» стал лучшим решением Элвина Джентри за всю тренерскую карьеру. Не верите? Спросите у игроков «Портленда». В целом общая картина выходит радужная. Особенно если в твоей команде играет Энтони Дэвис.

Не хватает нескольких штрихов. Насколько критичных, увидим по ходу сезона. Но даже в таком составе «Пеликанс» в состоянии бодаться за попадание в плей-офф.

«Миннесота Тимбервулвз»

Тащи, Джимми. Тащи! Кроме тебя некому!



Как вы думаете, если бы у Тома Тибодо появился шанс собрать вместе всех игроков «Чикаго» периода 2010−15 годов, он бы хоть на минуту задумался? Судя по всему, нет. Потому что, по факту, осталось только выменять Жоакима Ноа, и пазл сложится. Но это если совсем о грустном.

Если не углубляться в дебри возможных и несбыточных мечтаний кормчего «Тимбервулвз», то ребята просто обязаны выходить в стадию матчей на выбывание. При живом и здоровом Джимми Батлере-то. Даже если Карл-Энтони Таунс продолжит отвратительно играть в защите, а Эндрю Уиггинс снова будет поливать с «гроссмейстерским» процентом на уровне 30, запаса талантов, желания и возможностей «Миннесоте» не занимать. 46 минут каждому на паркете и игра усечённой ротацией из шести-семи баскетболистов уже не раз и не два помогала суровому наставнику добиваться поставленных целей. Вот только как бы это не аукнулось. Тьфу-тьфу.

7-е место. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Мне баян бы — я бы спел бы. Мне бы лодку — я б поплыл. А пока Си Джей и Лиллард… May be. But I think unreal.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmHZfCah4qZ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.93518518518518% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmHZfCah4qZ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tag the Dame to your CJ in the comments ⬇️ #NationalFriendshipDay</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/trailblazers/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Portland Trail Blazers</a> (@trailblazers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T23:26:36+00:00">5 Авг 2018 в 4:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Терри Стотс — гениальный тренер. Да-да, именно гениальный. Не имея в активе чего-либо устрашающего и действенного, он раз за разом удивляет общественность, выжимая из подопечных всё возможное. И, что главное, показывая при этом результат. То у него один из братьев Пламли становится элитным распасовщиком, то игрок, который пусть подавал надежды, но был всеми недооценён, становится второй скрипкой и практически топом. Вот только прошедшие игры плей-офф наглядно продемонстрировали, что запаса прочности у «Портленда» не так много, как казалось. И рецепт успеха не так сложен, как это виделось ранее. Тем не менее, этого запаса должно с лихвой хватить для попадания в нокаут-раунд. Лиллард не даст соврать.

6-е место. «Лос-Анджелес Лейкерс»

Аll you need is Краб.



У «Лейкерс» превосходная и талантливая молодёжь. Они подписали самого Мятного. К ним перевозит таланты Лэнс «дунь мне в ушко» Стивенсон. И у них появился Леброн. Про Джавейла и ККП мы упомянем, но развивать эту тему мы не будем. Мы ещё слишком молоды, чтобы затрагивать такие моменты. И при всех этих данных «Лейкерс» мимо плова? Да вы шутите! Джеймс брал гайку с Мозговым и Делли. Человек в свои уже не совсем праймовые «слегка за 30» демонстрирует баскетбол запредельного и фантастического уровня. Сложности? Сложности будут! Но чтобы команда Короля пролетела мимо нокаунт-раунда? Не верю!

5-е место. «Денвер Наггетс»

2 мая 1970 года столицей XII зимних Олимпийских игр, которые должны были пройти в 1976 г., был выбран американский город Денвер. Но побыть олимпийской столицей столице штата Колорадо так и не удалось. Всего через полтора года, 7 ноября 1972 года, 59% его жителей, возмущенных уже имевшим место к этому моменту трехкратным ростом расходов на проведение Игр против ранее запланированных цифр, а также негативным воздействием строительства на экологию региона, проголосовали против выделения городским властям очередных пяти миллионов долларов на организацию соревнований. Спустя восемь дней Денвер отказался от проведения у себя Зимней Олимпиады-1976. Всего пяти миллионов, Карл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmEiTwuH0Dm/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:53.89527458492975% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmEiTwuH0Dm/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Squad.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nuggets/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Denver Nuggets</a> (@nuggets) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-04T20:45:59+00:00">4 Авг 2018 в 1:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А сейчас за них будет играть Айзея Томас. И Кеннета Фарида они наконец-то сплавили. И каждый из игроков продолжает прогрессировать. Даже Пол Милсэп. А ещё есть Никола Йокич. Все данные для успеха. Да и после двух лет глупых и досадных неудач должно же прорвать-то?

4-е место. «Оклахома-Сити Тандер»

Если бы каждый раз, когда я осознаю, какой дурой я была, мне давали бы 100 рублей, у меня был бы постоянный источник пассивного дохода.



Пол Джордж остаётся в «Тандер». Следовательно, мечты о солнечном городе, ласковом океане, возвращении домой и максимально возможном внимании прессы меркнут перед настоящей дружбой. Особенно, когда на это есть 137 миллионов причин. А ещё Мело сплавили. Ну, пусть даже это не принесёт особых достижений по снижению уплаты налога на роскошь. Зато сам факт осознания этого уже важен. Стартовый состав в лицах Уэстбрука-Джорджа-Адамса-Робертсона-без разницы кого, скамейка со Шрёдером, Ноэлем, Паттерсоном, Синглером и иже с ними. Ох и пошумит «Оклахома» в нынешнем сезоне.

3-е место. «Сан-Антонио Сперс»

Пока все остальные выдумывают рецепт успеха, умные люди пользуются опытом других. Во-первых, ты можешь скупить всё и всех. И тогда, если ты не Прохоров, тебя ждёт успех. Ты можешь создать собственную династию. Холя и пестуя собственных игроков. И, при этом, максимально внимательно работать на драфтах. Танкинг. Жесточайший. На протяжении нескольких лет. Иногда это называется «Процесс». Леброн. Леброн в команде — синоним успеха. Ну и, наконец, один из самых действенных способов. Твою команду должен тренировать Поп.



По оценкам большинства аналитиков ESPN, «Спёрс» в нынешнем сезоне не попадут в плей-офф. Ха. Ха-ха. Ха-ха-ха! У нас есть несколько причин, почему этого не произойдёт. Но, для лучшего понимания ситуации, достаточно прочитать текст немного выше. И, для закрепления материала, прослушать известную песню Игоря Николаева. Там перечислены остальные причины, которые мы не упомянули.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlZFZg5l5LK/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlZFZg5l5LK/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">ICYMI | Coach Popovich addressed the media earlier today.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/spurs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> San Antonio Spurs</a> (@spurs) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-18T23:46:01+00:00">18 Июл 2018 в 4:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

2-е место. «Хьюстон Рокетс»

Доктор, помогите! У меня борода не растёт! — Правильно, ведь вы женщина! — Как?! Я ещё и женщина?!



За несколько месяцев принципиально ничего не изменилось. Разве что на смену Тревору Аризе пришёл Сам Карамельный. Хорошо это или плохо, мы с вами узнаем по ходу сезона. Но в атаке «Рокетс» добавили. Да, потеряли в защите, но приобрели в вариативности. Джеймс Харден и Крис Пол будут по-прежнему наливать и наваливать из-за дуги. Клинт Капела постарается оправдать каждый доллар доверия солидного контракта. Эрик Гордон — выжигать на обеих сторонах площадки. Райан Андерсон — снова и снова паковать чемоданы в ожидании скорого обмена. А остальные всеми силами им в этом помогать. Да здравствует град «трёх», айзо и Борода.

1-е место. «Голден Стэйт Уорриорз»

Они изменили лигу. Потом к ним пришёл я.



Тут изначально без шансов. И это печально. Ведь ещё недавно за «Уорриорз» переживали все без исключения: парни с нашего двора, субтильный и немного неуклюжий Карри, который навсегда изменил игру, спокойный как удав и слегка аморфный Томпсон, который всеми силами старался не отставать от старшего из Splash Brothers, выжигающий под щитами Грин, раз за разом везде успевающий, помогающий и крайне полезный, Игудала, который роли лидера большинства команд предпочёл место в ротации и искреннюю веру в происходящее. Они взрывали устоявшиеся правила. Они феерили. Это было действительно круто.



А потом они сотворили 73−9, и к ним перешёл Дюрант. И всё. Сказка закончилась. Ужимки и жевание капы кажется позёрством. Стоическая игра в защите с максимально возможной жесткостью уже давно переросла все допустимые рамки. И лишь Клэй продолжает оставаться прежним. Но кашу Клэем не исправишь. А жаль.