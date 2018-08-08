Сезон НБА начнётся 16 октября, «Лейкерс» свой первый матч проведут 18 октября

Кроме этого, стало известно, какие матчи станут первыми в новом сезоне НБА — чемпионат стартует 16 октября с матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс». Сразу после этого пройдёт игра между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает инсайдер USA Today Сэм Амик.