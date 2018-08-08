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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Сезон НБА начнётся 16 октября, «Лейкерс» свой первый матч проведут 18 октября

«Лос-Анджелес Лейкерс» начнут регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации в гостях матчем против «Портленд Трейл Блэйзерс», сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор.

Матч пройдёт 18 октября 2018 года.

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Кроме этого, стало известно, какие матчи станут первыми в новом сезоне НБА — чемпионат стартует 16 октября с матча «Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс». Сразу после этого пройдёт игра между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает инсайдер USA Today Сэм Амик.

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Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» дважды сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках подготовки к регулярному чемпионату сезона-2018/19. Команды встретятся 10 октября в Лас-Вегасе и 12 октября в Сан-Хосе.

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