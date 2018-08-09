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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

ESPN: Джеймс — фаворит в борьбе за титул MVP НБА в сезоне-2018/19

Эксперты американского издания ESPN считают, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет признан самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2018/19.

Источник: AP 2018

По итогам опроса Джеймс набрал 39,4% голосов, второе место занял лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис (30,3%). Тройку лидеров замыкает форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант (12,1%).

Напомним, титул MVP по итогам прошлого сезона получил защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

Последний раз Леброн был признан самым ценным игроком НБА в 2013 году. Всего на счету форварда четыре титула MVP (2009, 2010, 2012).

Джеймс перешёл в «Лейкерс» этим летом, подписав с калифорнийским клубом четырёхлетнее соглашение на $ 154 млн.

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