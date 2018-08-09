ESPN: Джеймс — фаворит в борьбе за титул MVP НБА в сезоне-2018/19

По итогам опроса Джеймс набрал 39,4% голосов, второе место занял лидер «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис (30,3%). Тройку лидеров замыкает форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант (12,1%).
Напомним, титул MVP по итогам прошлого сезона получил защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.
Последний раз Леброн был признан самым ценным игроком НБА в 2013 году. Всего на счету форварда четыре титула MVP (2009, 2010, 2012).
Джеймс перешёл в «Лейкерс» этим летом, подписав с калифорнийским клубом четырёхлетнее соглашение на $ 154 млн.