Двукратный чемпион НБА Одом заявил, что перенес шесть инфарктов и 12 инсультов в 2015 году

Бывший игрок «Лейкерс» был обнаружен в бессознательном состоянии в публичном доме 13 октября 2015 года. Одом был госпитализирован в критическом состоянии в клинику в Лас-Вегасе, после чего впал в кому на три дня.

«Врачи, которые видели меня, говорили, что я ходячее чудо, — сказал 38-летний Одом. — В коме я пережил 12 инсультов и шесть инфарктов».

Одом был выбран под общим четвертым номером на драфте новичков НБА 1999 года клубом «Лос-Анджелес Клипперс». В 2004 году форвард подписал контракт с «Лейкерс», за который выступал в течение семи сезонов, став чемпионом лиги 2009 и 2010 годов. Также в НБА он известен по выступлениям за «Майами» и «Даллас», в 2014 году Одом перешел в испанскую «Басконию». После одного проведенного в команде сезона завершил карьеру, однако в 2018 году объявил о возобновлении выступлений, на данный момент баскетболист не имеет контракта.