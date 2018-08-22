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11:04 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион НБА Одом заявил, что перенес шесть инфарктов и 12 инсультов в 2015 году

ТАСС, 22 августа. Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» тяжелый форвард Ламар Одом перенес шесть инфарктов и 12 инсультов во время пребывания в коме в 2015 году. Об этом баскетболист сообщил в интервью порталу Sportingnews.

Источник: AP 2018

Бывший игрок «Лейкерс» был обнаружен в бессознательном состоянии в публичном доме 13 октября 2015 года. Одом был госпитализирован в критическом состоянии в клинику в Лас-Вегасе, после чего впал в кому на три дня.

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Причиной резкого ухудшения здоровья баскетболиста стала передозировка наркотиками.

«Врачи, которые видели меня, говорили, что я ходячее чудо, — сказал 38-летний Одом. — В коме я пережил 12 инсультов и шесть инфарктов».

Одом был выбран под общим четвертым номером на драфте новичков НБА 1999 года клубом «Лос-Анджелес Клипперс». В 2004 году форвард подписал контракт с «Лейкерс», за который выступал в течение семи сезонов, став чемпионом лиги 2009 и 2010 годов. Также в НБА он известен по выступлениям за «Майами» и «Даллас», в 2014 году Одом перешел в испанскую «Басконию». После одного проведенного в команде сезона завершил карьеру, однако в 2018 году объявил о возобновлении выступлений, на данный момент баскетболист не имеет контракта.

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