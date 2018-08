40 фактов о 40-летнем Коби Брайанте, которых вы могли не знать

19. Брайант 8 раз был на обложках игровых симуляторов: Kobe Bryant in NBA Courtside, NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant, NBA Courtside 2002, NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant, NBA '07: Featuring the Life Vol. 2, NBA '09: The Inside, NBA 2K10 и NBA 2K17 Legend Edition.