40 фактов о 40-летнем Коби Брайанте, которых вы могли не знать

1. Легендарный игрок НБА получил свое имя в честь японского стейка Кобе, который делается из говядины премиального качества, а именно из быков японской черной породы разновидности тадзима. Килограмм подобного мяса может стоит более 500 долларов.

2. Отец Коби Брайанта — Джо Брайант — профессиональный баскетболист, который выступал в НБА и в Европе. Семь лет своей карьеры Джо провел в Италии, благодаря чему Кобе отлично знает итальянский язык.

3. Коби начал играть в баскетбол в 3 года и обожал игровой номер #33, под которым играл его отец. Под этим же номером Брайант выступал в школе.

4. Еще в детстве Коби Брайант сделал серьезную заявку на то, чтобы сдать легендарным: за время выступлений в старшей школе он набрал 2883 очка, побив рекорд штата Пенсильвания, принадлежавший самому Уилту Чемберлену (2252 очка).

5. Брайант не играл в университете. В 1996 году он стал первым защитником в истории лиги, который пришел в НБА со школьной скамьи. По словам Брайанта, если бы он все-таки был обязан поступать в университет, то выбрал бы Дьюк.

6. В 1996 году Коби проводил преддрафтовые тренировки с «Бостон Селтикс», заклятым врагом «Лос-Анджелес Лейкерс». Но команда из Массачусетса, имевшая в своем активе 6-й драфт-пик, не рискнула выбрать 17-летнего баскетболиста.

7. Обмен Брайанта на Владе Диваца из «Хорнетс» в «Лейкерс» в день драфта возмутил болельщиков «Лос-Анджелеса». Никто не понимал, зачем руководство «озерников» отдало стартового центрового команды за школьника с сомнительными перспективами. Спустя 20 лет этот обмен назовут одним из самых удачных в истории НБА.

8. В дебютном сезоне Коби выиграл конкурс по броскам сверху. Среди поверженных соперников оказались Рэй Аллен, Крис Карр, Майкл Финли, Дэрвин Хэм и Боб Сура.

9. Уже в 19 лет Брайант впервые оказался на Матче всех звезд. Несмотря на то, что он набирал лишь 15 очков за игру и только 1 раз за сезон вышел в стартовой пятерке «Лейкерс».

10. Родители Коби не общались с сыном целых два года, так как не одобрили его женитьбу на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения. Из-за этого Джо и Пэм Брайанты даже пропустили финал НБА 2001 года, когда их сын выиграл чемпионский титул.

11. Прозвище Черная мамба Коби Брайант придумал себе сам.

12. Брайант попробовал себя в хип-хопе и однажды даже спел вместе с Тайрой Бэнкс на одной сцене. Трек назывался «K.O.B.E».

13. С 1999-го по 2009-й Коби владел 50% акций баскетбольного «Милана».

14. Годы, проведенные в Италии, дали о себе знать: Коби Брайант является большим поклонником и футбольного «Милана», а его любимым игроком всех времен является Марко ван Бастен.

15. В 2016 году Брайант основал инвестиционный фонд на 100 млн долларов. Фонд, который называется Bryant Stibel, занимается вложениями в технологии и масс-медиа.

16. Брайант снимался в рекламе Turkish Airlines вместе с Лионелем Месси.

17. В детстве любимым баскетболистом Коби был Майк Д’Антони, который 13 лет играл в чемпионате Италии. В 2012 году Д’Антони стал наставником Брайанта в «Лейкерс», а еще через пару лет игрок заявил, что у них с тренером «разные философии относительно победы».

18. Коби готовится выпустить свою первую книгу, которая будет называться «Ментальность Мамбы: как я играю». Книга поступит в продажу 23 октября 2018 года.

19. Брайант 8 раз был на обложках игровых симуляторов: Kobe Bryant in NBA Courtside, NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant, NBA Courtside 2002, NBA 3 On 3 Featuring Kobe Bryant, NBA '07: Featuring the Life Vol. 2, NBA '09: The Inside, NBA 2K10 и NBA 2K17 Legend Edition.

20. В 2016 году городской совет Лос-Анджелеса утвердил 24 августа как «День Коби Брайанта». Дата праздника — 24/08 — символизирует два номера, под которыми Коби играл за «Лейкерс».

21. У Брайанта столько же премий «Оскар», сколько у Леонардо Ди Каприо.

22. Победа в номинации «Лучший короткометражный фильм» не позволила Коби стать членом Академии кинематографических искусств и наук. Комитет счел, что Брайант не имеет достаточных заслуг перед кинематографом, необходимых для членства.

23. Коби заработал почти 200 млн долларов благодаря удачной инвестиции. В 2014 году он приобрел 10% акций компании спортивных напитков BodyArmor за 6 млн долларов. В этом году миноритарную долю акций напитка приобрела Coca Cola, после чего акции Брайанта резко выросли до 200 млн долларов.

24. Легендарный дуэт Коби Брайант — Шакил О’Нил распался в 2004 году из-за конфликта игроков. Каждый из баскетболистов хотел быть первой звездой команды и поставил ультиматум руководству — «либо он, либо я». В итоге из «Лейкерс» ушел О’Нил.

25. В 25 лет карьера Коби Брайанта чуть не подошла к концу из-за того, что баскетболиста обвинили в изнасиловании горничной в штате Колорадо. Спортсмена позже оправдали, он избежал тюремного заключения, однако его репутация была сильно подпорчена. Продажи маек сильно упали, новых контрактов со спонсорами не было, а в голосовании на MVP сезона-2004/05 Брайант не получил ни одного балла, хотя набирал в том сезоне в среднем по 28 очков.

26. Перед сезоном-2006/07 Коби Брайант сменил игровой номер с #8 на #24. Во-первых, новый номер подчеркивал, что баскетболист тренируется 24 часа в сутки, во-вторых, он не ассоциировался с конфликтом с О’Нилом и с инцидентом с горничной. После подобного перезапуска карьеры продажи маек вновь стремительно пошли вверх.

27. В 2007 году Кобе Брайант был ближе всего к тому, чтобы покинуть «Лейкерс». Команда из Калифорнии вела переговоры с «Кливлендом», получила достойное предложение от «Детройта», а сам баскетболист запросил обмен в «Чикаго». Но сделка с участием Кобе в итоге не состоялась.

28. В 2011 году во время локаута в НБА Коби вел переговоры с турецким «Бешикташем», но в последний момент отказался от переезда в Европу.

29. По признанию Коби, у него было всего 4 друга в НБА за его 20-летнюю карьеру: Дерек Фишер, Кэрон Батлер, Пау Газоль и Ронни Тюриаф.

30. Коби Брайант и Майкл Джордан встречались на паркете 8 раз. В пяти случаях победу одерживала команда Кобе.

31. За карьеру в НБА Брайант заработал 328 млн долларов. Больше только у Кевина Гарнетта.

32. У Брайанта есть собственная линия именных кроссовок Nike Kobe.

33. Коби радует молодых баскетболистов подарками. Подписанные майки от легенды НБА этим летом получили новички лиги Лука Дончич и Джанан Муса.

34. У Коби есть Mamba League — лига для юных баскетболистов в Лос-Анджелесе, в которой задействованы 40 тренеров и почти 300 баскетболистов от 8 до 10 лет.

35. Коби играл против сборной России в товарищеской предолимпийской игре.

36. Однажды Коби Брайант отказался от предложения Виктора Хряпы перекусить едой из McDonalds.

37. Фрагмент паркета с последней игры Коби Брайанта в НБА продали за 179,1 тыс. долларов, полотенце — за 8365 долларов.

38. Коби находится на 1-м месте в истории НБА лишь по одному показателю — неточным броскам (14481). По количеству очков и реализованных штрафных за карьеру он занимает 3-е место.

39. Брайант целых 5 раз становился чемпионом НБА. Дважды он признавался лучшим игроком финальной серии.