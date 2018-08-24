Кто из звёзд следующим окажется в «Лейкерс»?

Источник: AP 2018

Журналистская жизнь — как и человеческая вообще — устроена таким образом, что долго обсуждать свершившиеся факты нет времени. Так и с переходом Леброна. Вроде бы только что долгожданный «перевоз» талантов на Запад наконец случился официально, а все уже размышляют о следующем лете и второй суперзвезде, которая потенциально выведет «Лейкерс» на новый чемпионский забег.

Новый клуб Короля вряд ли способен решать большие задачи прямо сейчас. И это непривычно. Привычка видеть в финале команду Леброна вырабатывалась добрых восемь лет, и в то, что в июне мы его не увидим на паркете во время финальной серии, верить по-прежнему сложно.

Приход игрока звёздного уровня будет большим уроком и одновременно испытанием для молодых талантов. Про это как раз на днях говорил бывший партнёр Джеймса Ченнинг Фрай.

— Молодые игроки «Лейкерс», возможно, являются самыми талантливыми в НБА. Но я не уверен, что все они понимают, в какой ситуации оказались. Когда играешь вместе с Леброном, у тебя нет права на ошибку. Джеймс может сделать всё сам. Он способен выиграть 40 матчей. Молодёжь «Лейкерс» поймёт, как обстоят дела на самом деле.

Теперь всё будет по-другому. Все захотят надрать им задницы. Любая команда, которая победит «Лейкерс», окажется в новостях на ESPN. Если вы хорошо сыграете с «Лейкерс», журналисты будут говорить про вас два следующих дня. Нужно быть готовым к вниманию и ответственности, которые приходят вместе с Леброном.

Предстоящий сезон должен стать подготовкой клуба для борьбы за чемпионство в сезоне-2019/20. Так кто же может стать тем недостающим элементом в потенциально чемпионской команде из Калифорнии?

Пять звёзд с приставкой «супер» станут свободными агентами следующим летом. Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант, Кавай Ленард и Джимми Батлер.

Пути Кайри и Леброна вряд ли когда-нибудь сойдутся. Но тем, кто думает, что «дядюшка Дрю» не может покинуть Бостон, стоит задуматься и вспомнить про громкие переходы последних лет. Пока никаких поводов для смены команды у Ирвинга нет, но что будет через восемь месяцев? Среди многочисленных слухов около сильнейшей лиги мира существует мнение, что «Никс» сделают всё возможное, чтобы заполучить Кайри Ирвинга. А если этот план провалится, то они сделают ставку на Батлера, сомневающегося по поводу продолжения карьеры в «Миннесоте». По крайней мере, последний и сам вроде бы не прочь вернуться на Восток.

Дюрант и Томпсон присягнули на верность «Уорриорз» и делают всё, чтобы никто даже подумать не мог о их переходе. Но что будет, когда речь дойдет до финансовых предложений? Понятно, что для Дюранта «максималка» найдётся. А что, если верный Томпсон не захочет ущемляться в заработной плате? Есть ли тогда шанс у «Лейкерс» его перехватить? Очевидно, что есть. Хоть он и небольшой.

Вот кто с большой долей вероятности окажется в «Лейкерс», так это Кавай Леонард. Один из самых нелюдимых баскетболистов в НБА с каждым днём порождает вокруг себя всё больше и больше слухов. Ещё три месяца назад казалось, что его карьере в «Спёрс» ничего не угрожает, но он оказался в «Торонто», затаив обиду на тех, кто сделал его суперзвездой и чемпионом НБА.

Даже в «Рэпторс» уже пошли на поводу у форварда. В тренерский штаб канадского клуба был включен близкий товарищ Ленарда. Понятно, что сделано это с одной целью — показать лояльность «Торонто» и попытаться переубедить Кавая от переезда в Лос-Анджелес.

Именно переезд в Калифорнию стал главной целью баскетболиста. «Клипперс» или «Лейкерс»? Кажется, что уже неважно. Да и как понять человека, который не даёт интервью и никак не объясняет всё то, что происходит с ним и вокруг него?