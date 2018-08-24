Кто из звёзд следующим окажется в «Лейкерс»?
Кавай Ленард
Кавай Ленард
Журналистская жизнь — как и человеческая вообще — устроена таким образом, что долго обсуждать свершившиеся факты нет времени. Так и с переходом Леброна. Вроде бы только что долгожданный «перевоз» талантов на Запад наконец случился официально, а все уже размышляют о следующем лете и второй суперзвезде, которая потенциально выведет «Лейкерс» на новый чемпионский забег.
Новый клуб Короля вряд ли способен решать большие задачи прямо сейчас. И это непривычно. Привычка видеть в финале команду Леброна вырабатывалась добрых восемь лет, и в то, что в июне мы его не увидим на паркете во время финальной серии, верить
Приход игрока звёздного уровня будет большим уроком и одновременно испытанием для молодых талантов. Про это как раз на днях говорил бывший партнёр Джеймса Ченнинг Фрай.
— Молодые игроки «Лейкерс», возможно, являются самыми талантливыми в НБА. Но я не уверен, что все они понимают, в какой ситуации оказались. Когда играешь вместе с Леброном, у тебя нет права на ошибку. Джеймс может сделать всё сам. Он способен выиграть 40 матчей. Молодёжь «Лейкерс» поймёт, как обстоят дела на самом деле.
Теперь всё будет
Предстоящий сезон должен стать подготовкой клуба для борьбы за чемпионство в сезоне-2019/20. Так кто же может стать тем недостающим элементом в потенциально чемпионской команде из Калифорнии?
Пять звёзд с приставкой «супер» станут свободными агентами следующим летом. Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант, Кавай Ленард и Джимми Батлер.
Пути Кайри и Леброна вряд ли
Дюрант и Томпсон присягнули на верность «Уорриорз» и делают всё, чтобы никто даже подумать не мог о их переходе. Но что будет, когда речь дойдет до финансовых предложений? Понятно, что для Дюранта «максималка» найдётся. А что, если верный Томпсон не захочет ущемляться в заработной плате? Есть ли тогда шанс у «Лейкерс» его перехватить? Очевидно, что есть. Хоть он и небольшой.
Вот кто с большой долей вероятности окажется в «Лейкерс», так это Кавай Леонард. Один из самых нелюдимых баскетболистов в НБА с каждым днём порождает вокруг себя всё больше и больше слухов. Ещё три месяца назад казалось, что его карьере в «Спёрс» ничего не угрожает, но он оказался в «Торонто», затаив обиду на тех, кто сделал его суперзвездой и чемпионом НБА.
Даже в «Рэпторс» уже пошли на поводу у форварда. В тренерский штаб канадского клуба был включен близкий товарищ Ленарда. Понятно, что сделано это с одной целью — показать лояльность «Торонто» и попытаться переубедить Кавая от переезда в
Именно переезд в Калифорнию стал главной целью баскетболиста. «Клипперс» или «Лейкерс»? Кажется, что уже неважно. Да и как понять человека, который не даёт интервью и никак не объясняет всё то, что происходит с ним и вокруг него?
По слухам, то Кавай и Леброн уже обсуждали совместное будущее. Только когда оно наступит: следующим летом или даже раньше? Если переход свободного агента Ленарда в «Лейкерс» состоится, то хозяйке клуба Джинни Басс придётся выписать солидную премию Мэджику Джонсону. Ну, а пока это всё ещё лишь догадки, слухи и предположения.