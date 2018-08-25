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01:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Брайант: Я никогда не вернусь в баскетбол

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарный защитник Коби Брайант, прокомментировал слухи о том, что он, возможно, возобновит карьеру. По словам экс-баскетболиста, этого не случится ни при каких обстоятельствах.

Источник: AFP 2018

«Я никогда не вернусь в игру. Никогда. Я здесь, чтобы показать людям, что мы способны делать гораздо больше», — приводит слова Брайанта страница Bleacher Report в «Твиттере».

Коби Брайант всю свою профессиональную карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Завершил он её в 2016 году. За 20 сезонов в лиге он стал пятикратным чемпионом НБА и одним из самых результативных игроков в истории. На его счету 33643 набранных очка, это третий показатель за всю историю лиги. Ттакже он 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд и дважды признавался MVP финала НБА.

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