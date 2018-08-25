Брайант: Я никогда не вернусь в баскетбол

«Я никогда не вернусь в игру. Никогда. Я здесь, чтобы показать людям, что мы способны делать гораздо больше», — приводит слова Брайанта страница Bleacher Report в «Твиттере».

Коби Брайант всю свою профессиональную карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Завершил он её в 2016 году. За 20 сезонов в лиге он стал пятикратным чемпионом НБА и одним из самых результативных игроков в истории. На его счету 33643 набранных очка, это третий показатель за всю историю лиги. Ттакже он 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд и дважды признавался MVP финала НБА.