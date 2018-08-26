Звезды НБА унижают обычных людей, играя с ними в баскетбол
Но бывает и наоборот.
Но бывает и наоборот.
Большинство баскетболистов и дня не могут прожить без мяча.
Защитник «Клипперс» Лу Уильямс приехал в Атланту, где сыграл в матче местной летней лиги. В одной из атак защищающийся игрок решил, что может сдержать Лу один на один и поплатился за это.
Кстати, в той игре Лу Уильямс набрал 50 очков.
Защитник «Чикаго» Дензел Валентайн, как и многие другие игроки НБА, решил побегать в летнем любительском турнире Drew League. Но
Новичок «Атланты» Трэй Янг, которого принято сравнивать со Стефом Карри, не успел попасть в НБА (он был выбран под 5-м пиком на драфте-2018), а уже создал свой детский баскетбольный лагерь. Защитник организовал отличное мероприятие, но многие запомнят его обманное движение, которым он одурачил ребенка:
Центровой «Никс» Энес Кантер тоже организовал детский лагерь и попытался передать свой бесценный опыт юным баскетболистам. Турку оставалось только смущенно улыбнуться, когда через его руку в кольцо залетел третий трехочковый подряд.
Стоит ли менеджменту «Нью-Йорка» задуматься после детской фразы «ты же просто мусор»?
А вот представитель «Филадельфии» Джоэль Эмбиид не позволил так обращаться с собой. Во время поездки в Африку на выставочный матч NBA Africa Game центровой решил сыграть с воспитанниками местной академии НБА в тапочках и с рюкзаком. Результат: 2
С третьей попытки пацан
Джейлен Браун — взрывной форвард «Бостона», который является одной из ключевых фигур успеха «Селтикс». Джейлена позвали провести
Сам Джейлен Браун отреагировал на эту ситуацию в твиттере в философском ключе: «Иногда чтобы выиграть, ты должен проиграть».
Ветеран НБА Джамал Кроуфорд пока не подписал новый контракт и находится в статусе свободного агента. Защитник развлекается в любительской лиге, оттачивая навыки плеймейкера. В одной встрече он совершил 30 передач на любой вкус.
Кстати, в среднем за карьеру Джамал отдает всего 3,4 передачи за матч.
Глен Дэвис, бывший игрок «Бостона», «Орландо» и «Клипперс», уже больше 3 лет не может найти себе команду в НБА. Главная проблема в плохой физической форме форварда, который весит примерно на 20 килограммов больше нормы.
Впрочем, это не помешало Глену набрать 34 очка в матче Drew League. Прелесть заключается в том, что в роли соперников выступали новая звезда «Сан-Антонио» Демар Дерозан, чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Ник Янг и защитник «Лейкерс» Джордан Кларксон.