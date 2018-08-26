Звезды НБА унижают обычных людей, играя с ними в баскетбол

Источник: Sport24

Большинство баскетболистов и дня не могут прожить без мяча. Кто-то даже спит с ним в обнимку. Звезды НБА — не исключение. На протяжении всего лета они играли с обычными любителями на уличных площадках и в залах, периодически выступая в роли баскетбольных богов. Но были и случаи, когда любители, выпрыгивая из штанов, вытворяли такое, после чего униженные звезды НБА должны были завершить карьеру. Sport24 рассказывает о самых ярких моментах этого лета.

Звезда унижает: Лу Уильямс чуть не сломал сопернику лодыжки финтом

Защитник «Клипперс» Лу Уильямс приехал в Атланту, где сыграл в матче местной летней лиги. В одной из атак защищающийся игрок решил, что может сдержать Лу один на один и поплатился за это.

Кстати, в той игре Лу Уильямс набрал 50 очков.

Звезду унижают: через Дензела Валентайна набросали 40 очков

Защитник «Чикаго» Дензел Валентайн, как и многие другие игроки НБА, решил побегать в летнем любительском турнире Drew League. Но что-то пошло не так: Фрэнк Сешн, обычный игрок турнира, набрал 40 очков, атакуя через Валентайна. Хуже всего было то, что на трибунах сидели лидеры «Сан-Антонио» Руди Гэй и Демар Дерозан, которым Сешн задал вопрос: «За что этому нигеру платят в НБА?».

Звезда унижает: Трэй Янг обманул ребенка олдскульным уличным финтом

Новичок «Атланты» Трэй Янг, которого принято сравнивать со Стефом Карри, не успел попасть в НБА (он был выбран под 5-м пиком на драфте-2018), а уже создал свой детский баскетбольный лагерь. Защитник организовал отличное мероприятие, но многие запомнят его обманное движение, которым он одурачил ребенка:

Звезду унижают: через Энеса Кантера забили 3 трехочковых подряд.

Центровой «Никс» Энес Кантер тоже организовал детский лагерь и попытался передать свой бесценный опыт юным баскетболистам. Турку оставалось только смущенно улыбнуться, когда через его руку в кольцо залетел третий трехочковый подряд.

Стоит ли менеджменту «Нью-Йорка» задуматься после детской фразы «ты же просто мусор»?

Звезда унижает: Джоэль Эмбиид выписал ребенку 2 блок-шота

А вот представитель «Филадельфии» Джоэль Эмбиид не позволил так обращаться с собой. Во время поездки в Африку на выставочный матч NBA Africa Game центровой решил сыграть с воспитанниками местной академии НБА в тапочках и с рюкзаком. Результат: 2 блок-шота, выписанных бедному ребенку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmBAWGgD1mu/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmBAWGgD1mu/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? @joelembiid going one on one at #BWBAfrica @nbaacademy! ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nba/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> NBA</a> (@nba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-03T11:58:09+00:00">3 Авг 2018 в 4:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С третьей попытки пацан все-таки положил мяч в кольцо, но кого это интересует?

Звезду унижают: Джейлен Браун повелся на детскую уловку

Джейлен Браун — взрывной форвард «Бостона», который является одной из ключевых фигур успеха «Селтикс». Джейлена позвали провести мастер-класс в одном из детских лагерей, и тот не отказался. Но в одном из эпизодов Браун повелся на классический фейк от юного соперника, а тот с помощью простого броска завершил атаку.

Сам Джейлен Браун отреагировал на эту ситуацию в твиттере в философском ключе: «Иногда чтобы выиграть, ты должен проиграть».

Звезда унижает: Джамал Кроуфорд отдал 30 результативных передач.

Ветеран НБА Джамал Кроуфорд пока не подписал новый контракт и находится в статусе свободного агента. Защитник развлекается в любительской лиге, оттачивая навыки плеймейкера. В одной встрече он совершил 30 передач на любой вкус.

Кстати, в среднем за карьеру Джамал отдает всего 3,4 передачи за матч.

Звезду унижают: экс-игрок «Бостона» Глен Дэвис набрал 34 очка против чемпиона НБА

Глен Дэвис, бывший игрок «Бостона», «Орландо» и «Клипперс», уже больше 3 лет не может найти себе команду в НБА. Главная проблема в плохой физической форме форварда, который весит примерно на 20 килограммов больше нормы.