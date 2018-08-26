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19:52 (мск), источник: Sport24

Звезды НБА унижают обычных людей, играя с ними в баскетбол

Но бывает и наоборот.

Источник: Sport24

Большинство баскетболистов и дня не могут прожить без мяча. Кто-то даже спит с ним в обнимку. Звезды НБА — не исключение. На протяжении всего лета они играли с обычными любителями на уличных площадках и в залах, периодически выступая в роли баскетбольных богов. Но были и случаи, когда любители, выпрыгивая из штанов, вытворяли такое, после чего униженные звезды НБА должны были завершить карьеру. Sport24 рассказывает о самых ярких моментах этого лета.

Звезда унижает: Лу Уильямс чуть не сломал сопернику лодыжки финтом

Защитник «Клипперс» Лу Уильямс приехал в Атланту, где сыграл в матче местной летней лиги. В одной из атак защищающийся игрок решил, что может сдержать Лу один на один и поплатился за это.

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Кстати, в той игре Лу Уильямс набрал 50 очков.

Звезду унижают: через Дензела Валентайна набросали 40 очков

Защитник «Чикаго» Дензел Валентайн, как и многие другие игроки НБА, решил побегать в летнем любительском турнире Drew League. Но что-то пошло не так: Фрэнк Сешн, обычный игрок турнира, набрал 40 очков, атакуя через Валентайна. Хуже всего было то, что на трибунах сидели лидеры «Сан-Антонио» Руди Гэй и Демар Дерозан, которым Сешн задал вопрос: «За что этому нигеру платят в НБА?».

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Звезда унижает: Трэй Янг обманул ребенка олдскульным уличным финтом

Новичок «Атланты» Трэй Янг, которого принято сравнивать со Стефом Карри, не успел попасть в НБА (он был выбран под 5-м пиком на драфте-2018), а уже создал свой детский баскетбольный лагерь. Защитник организовал отличное мероприятие, но многие запомнят его обманное движение, которым он одурачил ребенка:

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Звезду унижают: через Энеса Кантера забили 3 трехочковых подряд.

Центровой «Никс» Энес Кантер тоже организовал детский лагерь и попытался передать свой бесценный опыт юным баскетболистам. Турку оставалось только смущенно улыбнуться, когда через его руку в кольцо залетел третий трехочковый подряд.

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Стоит ли менеджменту «Нью-Йорка» задуматься после детской фразы «ты же просто мусор»?

Звезда унижает: Джоэль Эмбиид выписал ребенку 2 блок-шота

А вот представитель «Филадельфии» Джоэль Эмбиид не позволил так обращаться с собой. Во время поездки в Африку на выставочный матч NBA Africa Game центровой решил сыграть с воспитанниками местной академии НБА в тапочках и с рюкзаком. Результат: 2 блок-шота, выписанных бедному ребенку.

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С третьей попытки пацан все-таки положил мяч в кольцо, но кого это интересует?

Звезду унижают: Джейлен Браун повелся на детскую уловку

Джейлен Браун — взрывной форвард «Бостона», который является одной из ключевых фигур успеха «Селтикс». Джейлена позвали провести мастер-класс в одном из детских лагерей, и тот не отказался. Но в одном из эпизодов Браун повелся на классический фейк от юного соперника, а тот с помощью простого броска завершил атаку.

Сам Джейлен Браун отреагировал на эту ситуацию в твиттере в философском ключе: «Иногда чтобы выиграть, ты должен проиграть».

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Звезда унижает: Джамал Кроуфорд отдал 30 результативных передач.

Ветеран НБА Джамал Кроуфорд пока не подписал новый контракт и находится в статусе свободного агента. Защитник развлекается в любительской лиге, оттачивая навыки плеймейкера. В одной встрече он совершил 30 передач на любой вкус.

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Кстати, в среднем за карьеру Джамал отдает всего 3,4 передачи за матч.

Звезду унижают: экс-игрок «Бостона» Глен Дэвис набрал 34 очка против чемпиона НБА

Глен Дэвис, бывший игрок «Бостона», «Орландо» и «Клипперс», уже больше 3 лет не может найти себе команду в НБА. Главная проблема в плохой физической форме форварда, который весит примерно на 20 килограммов больше нормы.

Впрочем, это не помешало Глену набрать 34 очка в матче Drew League. Прелесть заключается в том, что в роли соперников выступали новая звезда «Сан-Антонио» Демар Дерозан, чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Ник Янг и защитник «Лейкерс» Джордан Кларксон.

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