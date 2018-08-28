Ману Джинобили завершил карьеру. 5 крутых фактов о любимце Сан-Антонио и аргентинских фанатов

Источник: AP 2018

Легендарный аргентинский защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили думал о завершении карьеры с лета-2013, но каждый год аргентинец возвращался по разным причинам: то нужно было взять реванш у ЛеБрона Джеймса за поражение в финале, то появлялась необходимость заменить в составе «Сперс» одного из ушедших игроков, то клуб продлил контракт еще на 2 года (ну не терять же деньги). Вчера вечером веские причины закончились: 41-летний Ману объявил о своем уходе из профессионального баскетбола. Sport24 рассказывает самое главное об аргентинце, без которого НБА уже сложно представить.

Выиграл Олимпиаду и стал национальным героем

Леброн Джеймс, Тим Данкан, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Амаре Стаудмайр. Состав сборной США на летних Олимпийских играх-2004 был не то что впечатляющим — просто в голове не укладывалось, что кто-то мог вынести такую бригаду. «Дрим Тим» выиграла все 24 матча на Олимпиадах-1992, 1996 и 2000 и вряд ли собиралась останавливаться. И уж тем более никто не мог подумать, что американцев огорчит Аргентина — травмированная, собранная со всех концов света и вообще едва вышедшая в плей-офф.

Лидером той сборной был Ману Джинобили — молодой, но уже чемпион НБА в составе «Сан-Антонио». Ману начал феерить с первого матча Олимпиады: он принес Аргентине победу над Сербией на последней секунде.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0OVr1VfRJiY?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале против США получилось не хуже: Джинобили на протяжении всего матча уничтожал американцев, помог своей сборной сделать «+13» перед заключительной четвертью и в итоге сотворил сенсацию, набрав 29 очков. Так сборная Аргентины впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом по баскетболу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SqDAyVDpB90?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала последним штрихом в обожествлении Ману на родине. Игрок в буквальном смысле не мог выйти на улицу из-за обилия поклонников — как-то раз он давал пресс-конференцию, выйдя на балкончик общественного здания. Фотографы пробивались на его свадьбу под видом музыкантов. В честь Джинобили даже написали песню.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rFggsZ1F3gc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стал вторым игроком в истории, который выиграл Олимпиаду, НБА и Евролигу

Как и большинство неамериканцев, свою карьеру Ману начинал на родине. Отыграв в Аргентине 4 года, в 1998-м он перебрался в Италию и уже через 3 года стал лучшим игроком Европы: в 2001-м он выиграл Евролигу (сильнейший турнир континента) в составе «Киндера» из Болоньи и получил звание MVP финальной серии. И было за что: в третьем матче серии против испанской «Тау» он набрал 27 очков, в пятой (чемпионской) игре набросал 16 при 6 ассистах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AkeEl1g36ew?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Через год, в 2002-м, Джинобили решился на переезд за океан и не прогадал. В первом же сезоне в НБА он стал чемпионом в составе «Сан-Антонио», набирая в плей-офф 9,4 очка и совершая 3,8 передачи. Именно снайперские навыки аргентинца помогли «Сперс» пройти «Даллас» в финале конференции: Ману настрелял 21 очко в четвертой игре и фактически закрыл серию.

Как вы уже знаете, в 2004-м Аргентина с Джинобили в составе стала олимпийским чемпионом. В итоге Ману лишь второй игрок в истории мирового баскетбола, который брал золото Евролиги, НБА и Олимпийских игр. Первым был Билл Брэдли, который выступал за «Милан» (1965−66) и «Нью-Йорк» (1967−1977), а на Олимпиаду в Токио ездил в 1964-м.

Стал легендой вопреки всему

Если сравнивать с большинством легендарных баскетболистов, то Ману раскрылся поздно. Он уехал в Европу только в 21, вышел на драфт НБА в 22, а попал в Америку вообще в 25. Джинобили ехал за океан в статусе лучшего европейского игрока, но в Штатах титул MVP Евролиги не имел никакого значения.

Впрочем, история аргентинца могла быть совершенно другой. На драфте-1999 мимо него прошли все команды, и он был выбран предпоследним. «Сан-Антонио» ничего не терял и рассматривал 57-й пик как далекую перспективу. В общем-то, так и оказалось: довольно долго Ману не хотел покидать зону комфорта и уезжать из Европы, где он был фактически королем. Но оказалось, что Джинобили выбрал правильное решение и попал в нужную команду: кто знает, как сложилась бы карьера травматичного защитника, не окажись он в стерильной системе «Сперс»?

Но тренерский штаб техасцев сразу понял, что Ману — уникальный игрок, который отлично подошел под философию Грегга Поповича. Возможно, в другой команде Джинобили раскрылся бы как скорер, а сравнения с Майклом Джорданом (кого только в 21-м веке не сравнивали с Джорданом?!) оказались бы более реальными. Но аргентинца ждал другой путь: самопожертвование во имя командной работы. Ману знал, что он с легкостью мог бы забирать звание лучшего скорера лиги, но по итогам 16 сезонов в НБА он ни разу не перебирался за отметку в 20 очков в среднем за чемпионат. В 29 из 30 команд Джинобили являлся бы игроком стартового состава, но за всю карьеру в лиге он выходил с первых минут лишь в трех сезонах.

Это повлияло и на его статус в глазах общественности: за 16 лет он выиграл 4 титула со «Сперс», но лишь дважды съездил на Матч всех звезд, постоянно находясь в тени более звездных баскетболистов. Для примера, сверкавший в нулевых Трэйси Макгрейди побывал на All Star Game 7 раз, Тони Паркер — экс-партнер Ману — 6 раз.

Возможно, в этом и заключается легендарность Ману: он мог бы стать суперзвездой, но вместо этого предпочел работать в системе и получать от этого удовольствие. Преданность команды, которая поверила в него, такое в нынешней лиге редкость.

Привнес в НБА часть европейского баскетбола

Ману не был таким же физически одаренным игроком, как, например, его одногодка Винс Картер. Но аргентинец брал другим: его фирменные европейские шаги («евростеп») на грани пробежки всегда оставляли соперников в дураках. Джинобили нельзя было давать свободного пространства, ведь получив возможность для первого шага, он уже не останавливался. И никто не мог угадать, в какую сторону пойдет этот уникальный защитник.

За годы в Европе и НБА Ману настолько отточил этот навык, что мог завершать «евростеп» разными бросками — от легкого парашюта до мощного данка. И да, Джинобили бил сверху даже в 40 лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uEAnLvCj5Tk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не так часто в НБА приживаются фокусы извне, но Ману с помощью уникальных физических данных и желания выжить смог придумать свой собственный стиль. Особенно эффектно это смотрится в слоу-мо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lqHu02sB2Is?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Его любили и ненавидели

Как и другие латиноамериканские игроки, Ману был достаточно хитрым баскетболистом. И это часто становилась поводом для ненависти: Джинобили много симулировал, но делал это настолько искусно, что судьи покупались вновь и вновь. Иногда доходило до абсурда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mNxiWES8G0o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ненавидели его и представители защиты животных. Как-то раз на арену залетела летучая мышь, и Ману, недолго думая, убил ее взмахом руки. Говорят, полиция даже собиралась завести дело на аргентинского баскетболиста.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iloN1RPs4n0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, с возрастом стиль игры Джинобили изменился, и постепенно он заручился всеобщей поддержкой. В частности, после выписанного технического арбитру.

Ману Джинобили привносил в эту игру частичку экзотической аргентинской магии, которой восхищались все. Передачи, которые он выписывал, порой оказывались неожиданными даже для партнеров.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XwF6WTvKIsE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А иногда даже для него самого.

Джинобили провел в НБА 16 лет. Он выиграл 4 титула, признавался лучшим новичком и лучшим запасным игроком НБА, огорчал всю Америку на Олимпиаде, пил вино с главным тренером (по слухам) и не стеснялся стремительно появляющейся лысины. Он определенно тот, кто через время будет символизировать НБА начала 21 века. Gracias, Manu.