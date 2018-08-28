Ману Джинобили завершил карьеру. 5 крутых фактов о любимце Сан-Антонио и аргентинских фанатов
Гениальный левша решил, что хватит.
Гениальный левша решил, что хватит.
Легендарный аргентинский защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили думал о завершении карьеры с лета-2013, но каждый год аргентинец возвращался по разным причинам: то нужно было взять реванш у ЛеБрона Джеймса за поражение в финале, то появлялась необходимость заменить в составе «Сперс» одного из ушедших игроков, то клуб продлил контракт еще на 2 года (ну не терять же деньги). Вчера вечером веские причины закончились: 41-летний Ману объявил о своем уходе из профессионального баскетбола. Sport24 рассказывает самое главное об аргентинце, без которого НБА уже сложно представить.
Леброн Джеймс, Тим Данкан, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Амаре Стаудмайр. Состав сборной США на летних Олимпийских играх-2004 был не то что впечатляющим — просто в голове не укладывалось, что
Лидером той сборной был Ману Джинобили — молодой, но уже чемпион НБА в составе «Сан-Антонио». Ману начал феерить с первого матча Олимпиады: он принес Аргентине победу над Сербией на последней секунде.
В полуфинале против США получилось не хуже: Джинобили на протяжении всего матча уничтожал американцев, помог своей сборной сделать «+13» перед заключительной четвертью и в итоге сотворил сенсацию, набрав 29 очков. Так сборная Аргентины впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом по баскетболу.
Эта победа стала последним штрихом в обожествлении Ману на родине. Игрок в буквальном смысле не мог выйти на улицу
Как и большинство неамериканцев, свою карьеру Ману начинал на родине. Отыграв в Аргентине 4 года, в 1998-м он перебрался в Италию и уже через 3 года стал лучшим игроком Европы: в 2001-м он выиграл Евролигу (сильнейший турнир континента) в составе «Киндера» из Болоньи и получил звание MVP финальной серии. И было за что: в третьем матче серии против испанской «Тау» он набрал 27 очков, в пятой (чемпионской) игре набросал 16 при 6 ассистах.
Через год, в 2002-м, Джинобили решился на переезд за океан и не прогадал. В первом же сезоне в НБА он стал чемпионом в составе «Сан-Антонио», набирая в
Как вы уже знаете, в 2004-м Аргентина с Джинобили в составе стала олимпийским чемпионом. В итоге Ману лишь второй игрок в истории мирового баскетбола, который брал золото Евролиги, НБА и Олимпийских игр. Первым был Билл Брэдли, который выступал за «Милан» (1965−66) и «Нью-Йорк» (1967−1977), а на Олимпиаду в Токио ездил в 1964-м.
Если сравнивать с большинством легендарных баскетболистов, то Ману раскрылся поздно. Он уехал в Европу только в 21, вышел на драфт НБА в 22, а попал в Америку вообще в 25. Джинобили ехал за океан в статусе лучшего европейского игрока, но в Штатах титул MVP Евролиги не имел никакого значения.
Впрочем, история аргентинца могла быть совершенно другой. На драфте-1999 мимо него прошли все команды, и он был выбран предпоследним. «Сан-Антонио» ничего не терял и рассматривал 57-й пик как далекую перспективу. В
Но тренерский штаб техасцев сразу понял, что Ману — уникальный игрок, который отлично подошел под философию Грегга Поповича. Возможно, в другой команде Джинобили раскрылся бы как скорер, а сравнения с Майклом Джорданом (кого только в 21-м веке не сравнивали с Джорданом?!) оказались бы более реальными. Но аргентинца ждал другой путь: самопожертвование во имя командной работы. Ману знал, что он с легкостью мог бы забирать звание лучшего скорера лиги, но по итогам 16 сезонов в НБА он ни разу не перебирался за отметку в 20 очков в среднем за чемпионат. В 29 из 30 команд Джинобили являлся бы игроком стартового состава, но за всю карьеру в лиге он выходил с первых минут лишь в трех сезонах.
Это повлияло и на его статус в глазах общественности: за 16 лет он выиграл 4 титула со «Сперс», но лишь дважды съездил на Матч всех звезд, постоянно находясь в тени более звездных баскетболистов. Для примера, сверкавший в нулевых Трэйси Макгрейди побывал на All Star Game 7 раз, Тони Паркер —
Возможно, в этом и заключается легендарность Ману: он мог бы стать суперзвездой, но вместо этого предпочел работать в системе и получать от этого удовольствие. Преданность команды, которая поверила в него, такое в нынешней лиге редкость.
Ману не был таким же физически одаренным игроком, как, например, его одногодка Винс Картер. Но аргентинец брал другим: его фирменные европейские шаги («евростеп») на грани пробежки всегда оставляли соперников в дураках. Джинобили нельзя было давать свободного пространства, ведь получив возможность для первого шага, он уже не останавливался. И никто не мог угадать, в какую сторону пойдет этот уникальный защитник.
За годы в Европе и НБА Ману настолько отточил этот навык, что мог завершать «евростеп» разными бросками — от легкого парашюта до мощного данка. И да, Джинобили бил сверху даже в 40 лет.
Не так часто в НБА приживаются фокусы извне, но Ману с помощью уникальных физических данных и желания выжить смог придумать свой собственный стиль. Особенно эффектно это смотрится в
Как и другие латиноамериканские игроки, Ману был достаточно хитрым баскетболистом. И это часто становилась поводом для ненависти: Джинобили много симулировал, но делал это настолько искусно, что судьи покупались вновь и вновь. Иногда доходило до абсурда.
Ненавидели его и представители защиты животных.
Впрочем, с возрастом стиль игры Джинобили изменился, и постепенно он заручился всеобщей поддержкой. В частности, после выписанного технического арбитру.
Ману Джинобили привносил в эту игру частичку экзотической аргентинской магии, которой восхищались все. Передачи, которые он выписывал, порой оказывались неожиданными даже для партнеров.
А иногда даже для него самого.
Джинобили провел в НБА 16 лет. Он выиграл 4 титула, признавался лучшим новичком и лучшим запасным игроком НБА, огорчал всю Америку на Олимпиаде, пил вино с главным тренером (по слухам) и не стеснялся стремительно появляющейся лысины. Он определенно тот, кто через время будет символизировать НБА начала 21 века. Gracias, Manu.