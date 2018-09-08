Кидд и Нэш включены в Зал славы НБА
Известные в прошлом игроки НБА Джейсон Кидд и Стив Нэш включены в Зал славы.
Известные в прошлом игроки НБА Джейсон Кидд и Стив Нэш включены в Зал славы.
45-летний Кидд отыграл в НБА с 1994 по 2013 год, выступая за «Даллас», «Финикс», «Нью-Джерси», «Нью-Йорк». В 2011 году он выигрывал чемпионский титул, а в 2000 и 2008 годах становился олимпийским чемпионом со сборной США.
44-летний Нэш играл в НБА с 1996 по 2014 год, выступал за «Финикс», «Даллас» и «Лейкерс». В 2005 и 2006 годах становился MVP лиги.
Также в Зал славы включены Грант Хилл, Рэй Аллен и Дино Раджа. Хилл играл с 1994 по 2013 год, защищая цвета «Детройта», «Орландо», «Финикса» и «Клипперс». Аллен выступал с 1996 по 2013 год за «Милуоки», «Сиэтл», «Бостон», «Майами», брал два чемпионских титула — в 2008 и 2013 годах.