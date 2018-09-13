«Сиэтл Шторм» в третий раз в истории стал чемпионом женской НБА

Встреча, прошедшая в среду в Фэрфаксе, завершилась со счетом 98:82 (20:16, 27:14, 22:23, 29:29) в пользу «Шторм». В составе «Сиэтла» 30 очков набрала Брианна Стюарт, по дабл-даблу сделали Наташа Ховард (29 баллов, 14 подборов) и Сью Берд (10 очков, 10 передач), на счету которой пять побед в чемпионате России. У проигравших 23 очками отметилась Елена Делле Донн.