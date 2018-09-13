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09:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Сиэтл Шторм» в третий раз в истории стал чемпионом женской НБА

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. «Сиэтл Шторм» одержал победу над «Вашингтон Мистикс» в третьем матче финальной серии женской НБА (WNBA) и стал чемпионом ассоциации.

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Встреча, прошедшая в среду в Фэрфаксе, завершилась со счетом 98:82 (20:16, 27:14, 22:23, 29:29) в пользу «Шторм». В составе «Сиэтла» 30 очков набрала Брианна Стюарт, по дабл-даблу сделали Наташа Ховард (29 баллов, 14 подборов) и Сью Берд (10 очков, 10 передач), на счету которой пять побед в чемпионате России. У проигравших 23 очками отметилась Елена Делле Донн.

«Сиэтл» в третий раз в истории одержал победу в чемпионате WNBA.

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