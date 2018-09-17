Трехкратный чемпион Дуэйн Уэйд проведет последний сезон в НБА

«Я всегда выбирал собственный путь, — сказал 36-летний Уэйд, которого цитирует USA Today. — Я стал тем, кто я есть, потому что делал то, что считал правильным для себя и моей семьи. Я чувствую, что сейчас правильно попросить ребят станцевать со мной последний танец в этот последний сезон. Это одно из самых сложных, но в то же время лучших решений в моей жизни».