Трехкратный чемпион Дуэйн Уэйд проведет последний сезон в НБА
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион НБА защитник Дуэйн Уэйд сообщил, что в ближайшем сезоне будет выступать за «Майами Хит», после чего завершит карьеру.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион НБА защитник Дуэйн Уэйд сообщил, что в ближайшем сезоне будет выступать за «Майами Хит», после чего завершит карьеру.
«Я всегда выбирал собственный путь, — сказал 36-летний Уэйд, которого цитирует USA Today. — Я стал тем, кто я есть, потому что делал то, что считал правильным для себя и моей семьи. Я чувствую, что сейчас правильно попросить ребят станцевать со мной последний танец в этот последний сезон. Это одно из самых сложных, но в то же время лучших решений в моей жизни».
Ожидается, что баскетболист на текущей неделе подпишет с «Хит» однолетний контракт на сумму 2,4 миллиона долларов.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте-2003 и провел в составе «Хит» 13 сезонов, трижды стал чемпионом НБА. Летом 2016 года защитник на правах свободного агента заключил контракт с «Чикаго Буллс», а в сентябре 2017-го расторг соглашение с «быками» и перешел в «Кливленд Кавальерс». В феврале текущего года он вернулся в «Майами».
Уэйд является лидером «Майами» по числу матчей, очков, результативных передач и перехватов.