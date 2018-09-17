Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Слован
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Ростов
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Футбол. Зарубежный
16.09
Марсель4
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16.09
Севилья0
Хетафе2
Футбол. Зарубежный
16.09
Кальяри1
Милан1
Все события
Фоторепортажи
10Россия — Чехия. Главное о матче за 3 минуты
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
09:47 (мск), источник: Р-Спорт

Трехкратный чемпион Дуэйн Уэйд проведет последний сезон в НБА

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Трехкратный чемпион НБА защитник Дуэйн Уэйд сообщил, что в ближайшем сезоне будет выступать за «Майами Хит», после чего завершит карьеру.

Наверх
Источник: AP 2018

«Я всегда выбирал собственный путь, — сказал 36-летний Уэйд, которого цитирует USA Today. — Я стал тем, кто я есть, потому что делал то, что считал правильным для себя и моей семьи. Я чувствую, что сейчас правильно попросить ребят станцевать со мной последний танец в этот последний сезон. Это одно из самых сложных, но в то же время лучших решений в моей жизни».

Ожидается, что баскетболист на текущей неделе подпишет с «Хит» однолетний контракт на сумму 2,4 миллиона долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте-2003 и провел в составе «Хит» 13 сезонов, трижды стал чемпионом НБА. Летом 2016 года защитник на правах свободного агента заключил контракт с «Чикаго Буллс», а в сентябре 2017-го расторг соглашение с «быками» и перешел в «Кливленд Кавальерс». В феврале текущего года он вернулся в «Майами».

Уэйд является лидером «Майами» по числу матчей, очков, результативных передач и перехватов.

 "Ни за что": Медведева сделала заявление о России
Самая красивая гимнастка планеты Александра Солдатова (фото)
Полный Швец. «Спартак» впервые в сезоне проиграл в РПЛ
Первые голы Ярмоленко в АПЛ и другие события воскресенья
«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA
«Монако» в беде: когда Головин спасет французов
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Появилось видео столкновения Переса и Сироткина
«Витесс» Слуцкого наконец-то победил. Впервые за пять матчей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь