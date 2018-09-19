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10:11 (мск), источник: ТАСС

«Майами» объявил о продлении контракта с трехкратным чемпионом НБА Уэйдом

ТАСС, 19 сентября. Американский защитник Дуэйн Уэйд подписал новый контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2018

Уэйду 36 лет. Он был выбран на драфте 2003 года под пятым номером «Майами» и выступал за команду до 2016 года, а также в концовке сезона-2017/18. Ранее защитник сообщил, что проведет в лиге еще один сезон, после чего завершит карьеру. Срок нового соглашения с «Хит» не разглашается.

«Мы очень рады, что Дуэйн решил вернуться, — сказал президент клуба Пэт Райли. — Я считаю, что он внесет большой вклад в игру команды».

Уэйд — трехкратный чемпион НБА (2006, 2012, 2013), самый ценный игрок финала НБА (2006), 12 раз принимал участие в Матчах всех звезд ассоциации. Он является олимпийским чемпионом 2004 года в составе сборной США.

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