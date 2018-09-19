«Майами» объявил о продлении контракта с трехкратным чемпионом НБА Уэйдом

Уэйду 36 лет. Он был выбран на драфте 2003 года под пятым номером «Майами» и выступал за команду до 2016 года, а также в концовке сезона-2017/18. Ранее защитник сообщил, что проведет в лиге еще один сезон, после чего завершит карьеру. Срок нового соглашения с «Хит» не разглашается.