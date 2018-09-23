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7Джошуа нокаутировал Поветкина
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
10:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Миннесота» заключит контракт с центровым Таунсом на 190 миллионов долларов

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Миннесота Тимбервулвс» Карл-Энтони Таунс подпишет новый пятилетний контракт с клубом на общую сумму в 190 миллионов долларов, сообщает ESPN.

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Источник: AP 2018

«25 июня 2015 года я был выбран “Миннесотой” на драфте и стал частью клуба. 22 сентября 2018 года я подтвердил свою верность “волкам” и испытал те же чувства, что и в 2015 году», — заявил 22-летний Таунс.

В минувшем сезоне Таунс в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА набирал 21,3 очка и делал 12,3 подбора, в плей-офф его средние показатели составляли 15,2 очка и 13,4 подбора за матч.

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