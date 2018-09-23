«Миннесота» заключит контракт с центровым Таунсом на 190 миллионов долларов
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Миннесота Тимбервулвс»
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Баскетболист клуба НБА «Миннесота Тимбервулвс»
«25 июня 2015 года я был выбран “Миннесотой” на драфте и стал частью клуба. 22 сентября 2018 года я подтвердил свою верность “волкам” и испытал те же чувства, что и в 2015 году», — заявил 22-летний Таунс.
В минувшем сезоне Таунс в среднем за игру в регулярном чемпионате НБА набирал 21,3 очка и делал 12,3 подбора, в