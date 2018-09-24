Супердети мегазвезд НБА. 5 самых талантливых сыновей легендарных баскетболистов
Им по силам превзойти своих отцов.
Им по силам превзойти своих отцов.
Отец: Скотти Пиппен.
Возраст: 16 лет.
Позиция: разыгрывающий защитник.
Команда: школа Sierra Canyon в Чатсворте, Калифорния (NCAA).
Зачастую сыновья игроков НБА выступают на тех же позициях, что и их отцы, но Скотти
Но рост не стал помехой для 16-летнего игрока. Сегодня он является одним из самых талантливых плеймейкеров Америки и активно приглашается в престижные баскетбольные лагеря. Помимо этого,
Отец: Дуэйн Уэйд.
Возраст: 16 лет.
Команда: школа American Heritage в Майами, Флорида (FHSAA).
Заир Уэйд — абсолютная копия своего отца, только моложе на 20 лет. Юноша играет на позиции атакующего защитника, а также регулярно пользуется фирменными движениями Дуэйна — степбэки и кинжальные проходы от старины Флэша.
Перспективы у старшего сына Уэйда довольно радужные. Этим летом 16-летний Заир получил «офферы» от двух университетов — Мичиган Стэйт и Небраска, но пока что не спешит с выбором колледжа. Впереди еще два сезона за школьную команду.
В межсезонье
Отец: Леброн Джеймс.
Возраст: 13 лет.
Команда: школа Crossroads в
Лучший игрок НБА не оставил своему сыну выбора, когда запретил ему заниматься американским футболом и хоккеем из соображений безопасности. Бронни пришлось взять в руки баскетбольный мяч и, начиная с 4-го класса, участвовать в различных региональных турнирах. С того момента популярность Леброна
Сегодня Бронни всего лишь 13 лет, но его узнаваемость уже гораздо выше, чем у некоторых игроков НБА. Достаточно сказать, что его первый данк собрал на Youtube 5 миллионов просмотров!
И это только начало. Американские колледжи уже начали битву за Бронни, генеральные менеджеры команд НБА тоже напряглись, а сам Леброн Джеймс не скрывает, что в один прекрасный день мечтает выйти на паркет вместе со своим сыном.
Отец: Шакил О’Нил.
Возраст: 18 лет.
Команда: университет Калифорнии в
Старший сын легендарного центрового НБА не сразу захотел пойти по стопам отца. В детстве Шариф не проявлял особого интереса к баскетболу, предпочитая катание на скейтборде. Все изменилось в 13 лет — первый данк, регулярные тренировки, пристальное внимание общественности и звание будущей звезды ассоциации.
Скауты команд НБА начали следить за О’Нилом-младшим со средней школы. В новом сезоне внимание будет еще более пристальным — Шариф поступил в известный университет Калифорнии в родном
Отец: Мануте Бол.
Возраст: 18 лет.
Команда: университет Орегон (NCAA).
Отцовские гены — статус самого высокого игрока в истории НБА при росте 231 сантиметр — не оставили Болу Болу выбора. Мальчик начал заниматься баскетболом с ранних лет и всегда чувствовал над своими соперниками превосходство. По крайней мере, в антропометрических данных. Сегодня рост 18-летнего центрового составляет 221 сантиметр. Бол Бол, как и его главный соперник по школе Шариф О’Нил, в новом сезоне дебютирует в студенческой лиге. Ожидания от выступлений сына Мануте самые большие — эксперты прогнозируют