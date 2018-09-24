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19:42 (мск), источник: Sport24

Супердети мегазвезд НБА. 5 самых талантливых сыновей легендарных баскетболистов

Им по силам превзойти своих отцов.

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Разыгрывающий защитник — Скотти Пиппен-младший

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Отец: Скотти Пиппен.

Возраст: 16 лет.

Позиция: разыгрывающий защитник.

Команда: школа Sierra Canyon в Чатсворте, Калифорния (NCAA).

Зачастую сыновья игроков НБА выступают на тех же позициях, что и их отцы, но Скотти Пиппен-младший пошел своей дорогой. Причиной всему стал рост — Скотти-младший на 18 сантиметров ниже Скотти-старшего.

Но рост не стал помехой для 16-летнего игрока. Сегодня он является одним из самых талантливых плеймейкеров Америки и активно приглашается в престижные баскетбольные лагеря. Помимо этого, Пиппен-младший за год до выпуска из школы уже получил 4 предложения от престижных университетов NCAA.

Атакующий защитник — Заир Уэйд

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Отец: Дуэйн Уэйд.

Возраст: 16 лет.

Команда: школа American Heritage в Майами, Флорида (FHSAA).

Заир Уэйд — абсолютная копия своего отца, только моложе на 20 лет. Юноша играет на позиции атакующего защитника, а также регулярно пользуется фирменными движениями Дуэйна — степбэки и кинжальные проходы от старины Флэша.

Перспективы у старшего сына Уэйда довольно радужные. Этим летом 16-летний Заир получил «офферы» от двух университетов — Мичиган Стэйт и Небраска, но пока что не спешит с выбором колледжа. Впереди еще два сезона за школьную команду.

В межсезонье Уэйд-младший набирался опыта в двусторонних тренировочных матчах, в которых выступал за одну команду со своим отцом.

Легкий форвард — Бронни Джеймс

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Отец: Леброн Джеймс.

Возраст: 13 лет.

Команда: школа Crossroads в Санта-Монике, Калифорния (California Interscholastic Federation).

Лучший игрок НБА не оставил своему сыну выбора, когда запретил ему заниматься американским футболом и хоккеем из соображений безопасности. Бронни пришлось взять в руки баскетбольный мяч и, начиная с 4-го класса, участвовать в различных региональных турнирах. С того момента популярность Леброна Джеймса-младшего росла в геометрической прогрессии.

Сегодня Бронни всего лишь 13 лет, но его узнаваемость уже гораздо выше, чем у некоторых игроков НБА. Достаточно сказать, что его первый данк собрал на Youtube 5 миллионов просмотров!

И это только начало. Американские колледжи уже начали битву за Бронни, генеральные менеджеры команд НБА тоже напряглись, а сам Леброн Джеймс не скрывает, что в один прекрасный день мечтает выйти на паркет вместе со своим сыном.

Тяжелый форвард — Шариф О’Нил

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Отец: Шакил О’Нил.

Возраст: 18 лет.

Команда: университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (NCAA).

Старший сын легендарного центрового НБА не сразу захотел пойти по стопам отца. В детстве Шариф не проявлял особого интереса к баскетболу, предпочитая катание на скейтборде. Все изменилось в 13 лет — первый данк, регулярные тренировки, пристальное внимание общественности и звание будущей звезды ассоциации.

Скауты команд НБА начали следить за О’Нилом-младшим со средней школы. В новом сезоне внимание будет еще более пристальным — Шариф поступил в известный университет Калифорнии в родном Лос-Анджелесе, где от него ждут новых подвигов.

Центровой — Бол Бол

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Отец: Мануте Бол.

Возраст: 18 лет.

Команда: университет Орегон (NCAA).

Отцовские гены — статус самого высокого игрока в истории НБА при росте 231 сантиметр — не оставили Болу Болу выбора. Мальчик начал заниматься баскетболом с ранних лет и всегда чувствовал над своими соперниками превосходство. По крайней мере, в антропометрических данных. Сегодня рост 18-летнего центрового составляет 221 сантиметр. Бол Бол, как и его главный соперник по школе Шариф О’Нил, в новом сезоне дебютирует в студенческой лиге. Ожидания от выступлений сына Мануте самые большие — эксперты прогнозируют Болу-младшему выбор в топ-10 драфта НБА 2019 года.

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