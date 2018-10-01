«Лейкерс» проиграл в дебютном матче ЛеБрона Джеймса
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в предсезонном матче НБА, который стал дебютным для ЛеБрона Джеймса в составе калифорнийцев.
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в предсезонном матче НБА, который стал дебютным для ЛеБрона Джеймса в составе калифорнийцев.
Встреча, прошедшая в
На протяжении четырех последних сезонов Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс», а летом перешел в «Лейкерс». Контракт ЛеБрона с клубом из