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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Лейкерс» проиграл в дебютном матче ЛеБрона Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в предсезонном матче НБА, который стал дебютным для ЛеБрона Джеймса в составе калифорнийцев.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Сан-Диего, завершилась со счетом 124:107 (34:29, 32:25, 30:34, 28:19) в пользу «Денвера». Джеймс за 15 минут на площадке набрал девять очков, сделал три передачи и три подбора. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Джавал Макги — 17 баллов. У «Денвера» 19 очков набрал Хуан Эрнангомес.

На протяжении четырех последних сезонов Джеймс выступал за «Кливленд Кавальерс», а летом перешел в «Лейкерс». Контракт ЛеБрона с клубом из Лос-Анджелеса рассчитан на четыре года.

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