«Лейкерс» проиграл в дебютном матче ЛеБрона Джеймса

Встреча, прошедшая в Сан-Диего, завершилась со счетом 124:107 (34:29, 32:25, 30:34, 28:19) в пользу «Денвера». Джеймс за 15 минут на площадке набрал девять очков, сделал три передачи и три подбора. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Джавал Макги — 17 баллов. У «Денвера» 19 очков набрал Хуан Эрнангомес.