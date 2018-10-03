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09:27 (мск), источник: ТАСС

«Шарлотт» на своей площадке обыграл «Майами» в предсезонном матче НБА

ТАСС, 3 октября. «Шарлотт» одержал победу над «Майами» на домашней площадке в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 122:113.

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Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий хозяев Кемба Уокер и центровой гостей Келли Олиник, в активе которых по 18 очков. Центровые Хассан Уайтсайд («Майами») и Вилли Эрнангомес («Шарлотт») отметились дабл-даблами — 14 очков / 15 подборов и 16 очков / 10 подборов соответственно. 13 минут на площадке провел сменивший в межсезонье «Сан-Антонио» на «Шарлотт» 36-летний Тони Паркер, набрав 8 очков, совершив два подбора и сделав семь передач. Другой ветеран НБА Дуэйн Уэйд («Майами») отыграл 19 минут, заработал пять очков, сделал четыре подбора и три передачи.

В другом матче игрового дня «Кливленд» обыграл «Бостон» со счетом 102:95. Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Кливленда» Кевин Лав (17 минут, 17 очков, 4 подбора, 1 перехват), у «Бостона» — Маркус Смарт (15 очков, 2 подбора, 3 передачи). Смарт также провел больше всех времени на площадке среди игроков обеих команд — 25 минут.

«Хьюстон» оказался сильнее «Мемфиса» — 131:115. Первую встречу в составе «Хьюстона» провел Кармело Энтони, отыгравший прошлый сезон в «Оклахоме». На его счету 13 очков, четыре подбора и два перехвата за 23 минуты на площадке. Самым результативным в составе «Хьюстона» стал Крис Пол (25 минут, 22 очка, 3 подбора, 9 передач и 5 перехватов), у «Мемфиса» — Майк Конли (21 минута, 16 очков, 2 подбора, 2 передачи).

«Юта» обыграла «Торонто» со счетом 105:90. Больше всех очков в составе обеих команд набрал разыгрывающий «Юты» Джо Инглс — 24. Дабл-дабл на счету его партнера по клубу, центрового Руди Гобера (25 минут, 13 очков и 10 подборов). Самым результативным в составе «Торонто» стал литовский центровой Йонас Валанчюнас (21 минута, 18 очков, 9 подборов, 1 передача, 1 перехват).

Регулярный чемпионат НБА стартует 17 октября.

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