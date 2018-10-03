«Денвер» победил «Лейкерс» в предсезонном матче НБА
ТАСС, 3 октября. «Денвер» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях со счетом 113:111 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 3 октября. «Денвер» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях со счетом 113:111 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Мэйсон Пламли, в активе которого 23 очка за 18 минут игрового времени. Всего в «Денвере» шесть игроков набрали по 10 и более баллов: помимо Пламли, отметились центровой Никола Йокич (20), защитники Монте Моррис (12), Малик Бизли (15) и Дональд Слоан (12), а также тяжелый форвард Трей Лайлз (12).
У «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Джавейл Макги, набравший 15 баллов за 19 минут. При этом лишь четыре игрока команды достигли отметки в 10 набранных за встречу очков: Макги, разыгрывающий защитник Рэджон Рондо (11), атакующий защитник Джош Харт (14). Форвард Леброн Джеймс, перешедший летом из «Кливленда» провел на площадке 14 минут, набрал 13 очков, совершил 3 подбора и сделал 3 передачи.
Регулярный чемпионат НБА стартует 17 октября.