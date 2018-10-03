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10:38 (мск), источник: ТАСС

«Денвер» победил «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

ТАСС, 3 октября. «Денвер» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях со счетом 113:111 в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Мэйсон Пламли, в активе которого 23 очка за 18 минут игрового времени. Всего в «Денвере» шесть игроков набрали по 10 и более баллов: помимо Пламли, отметились центровой Никола Йокич (20), защитники Монте Моррис (12), Малик Бизли (15) и Дональд Слоан (12), а также тяжелый форвард Трей Лайлз (12).

У «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Джавейл Макги, набравший 15 баллов за 19 минут. При этом лишь четыре игрока команды достигли отметки в 10 набранных за встречу очков: Макги, разыгрывающий защитник Рэджон Рондо (11), атакующий защитник Джош Харт (14). Форвард Леброн Джеймс, перешедший летом из «Кливленда» провел на площадке 14 минут, набрал 13 очков, совершил 3 подбора и сделал 3 передачи.

Регулярный чемпионат НБА стартует 17 октября.

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