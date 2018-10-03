«Денвер» победил «Лейкерс» в предсезонном матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Мэйсон Пламли, в активе которого 23 очка за 18 минут игрового времени. Всего в «Денвере» шесть игроков набрали по 10 и более баллов: помимо Пламли, отметились центровой Никола Йокич (20), защитники Монте Моррис (12), Малик Бизли (15) и Дональд Слоан (12), а также тяжелый форвард Трей Лайлз (12).