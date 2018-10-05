«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто» в предсезонном матче НБА
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в предсезонном матче НБА.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в предсезонном матче НБА.
Встреча, прошедшая на площадке «Лейкерс», завершилась со счетом 129:123 (32:39, 35:27, 28:30, 34:27) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Брэндон Ингрэм. У «Сакраменто»
В другом матче «Хьюстон» дома уступил «Индиане» — 100:110 (25:27, 23:27, 34:29, 18:27).