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12:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Сакраменто» в предсезонном матче НБА.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на площадке «Лейкерс», завершилась со счетом 129:123 (32:39, 35:27, 28:30, 34:27) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Брэндон Ингрэм. У «Сакраменто» дабл-дабл сделал Марвин Бэгли (19 очков, 10 подборов).

В другом матче «Хьюстон» дома уступил «Индиане» — 100:110 (25:27, 23:27, 34:29, 18:27).

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