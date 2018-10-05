«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

Встреча, прошедшая на площадке «Лейкерс», завершилась со счетом 129:123 (32:39, 35:27, 28:30, 34:27) в пользу хозяев, у которых 31 очко набрал Брэндон Ингрэм. У «Сакраменто» дабл-дабл сделал Марвин Бэгли (19 очков, 10 подборов).