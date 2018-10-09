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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Финикс» перед стартом сезона уволил генерального менеджера

Генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдоно уволен за восемь дней до старта сезона в НБА.

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Об этом заявил владелец клуба Роберт Сарвер.

— После долгих размышлений и оценки нашей деятельности я решил снять Макдоно с поста, — цитирует AFP Сарвера. — Мы должны как можно лучше подготовиться к сезону и продолжить укреплять состав.

Временно «Финикс» будет управляться вице-президентом Джеймсом Джонсом и помощником генерального менеджера Тревором Букштейном.

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