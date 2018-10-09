«Финикс» перед стартом сезона уволил генерального менеджера
Генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдоно уволен за восемь дней до старта сезона в НБА.
Генеральный менеджер «Финикса» Райан Макдоно уволен за восемь дней до старта сезона в НБА.
Об этом заявил владелец клуба Роберт Сарвер.
— После долгих размышлений и оценки нашей деятельности я решил снять Макдоно с поста, — цитирует AFP Сарвера. — Мы должны как можно лучше подготовиться к сезону и продолжить укреплять состав.
Временно «Финикс» будет управляться