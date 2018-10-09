Уэстбрук может пропустить старт сезона в НБА
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может пропустить старт регулярного сезона НБА, сообщает The Oklahoman.
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может пропустить старт регулярного сезона НБА, сообщает The Oklahoman.
29-летний баскетболист продолжает восстанавливаться от операции на колене.
Невзирая на слова тренера «Оклахомы» Билли Донована о ежедневном прогрессе Расселла, он, вероятно, не сможет помочь своей команде в стартовых матчах сезона. Наставник заявил, что врачи пересмотрели сроки восстановления лидера команды и не будут рисковать его здоровьем.
Напомним, операция Уэстбруку была сделана 13 сентября
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