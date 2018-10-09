Уэстбрук может пропустить старт сезона в НБА

Источник: AP 2018

29-летний баскетболист продолжает восстанавливаться от операции на колене.

Невзирая на слова тренера «Оклахомы» Билли Донована о ежедневном прогрессе Расселла, он, вероятно, не сможет помочь своей команде в стартовых матчах сезона. Наставник заявил, что врачи пересмотрели сроки восстановления лидера команды и не будут рисковать его здоровьем.

Напомним, операция Уэстбруку была сделана 13 сентября из-за обнаружения у него воспаления в колене. Ранее сообщалось, что сроки восстановления составят четыре недели.