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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Уэстбрук может пропустить старт сезона в НБА

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук может пропустить старт регулярного сезона НБА, сообщает The Oklahoman.

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Источник: AP 2018

29-летний баскетболист продолжает восстанавливаться от операции на колене.

Невзирая на слова тренера «Оклахомы» Билли Донована о ежедневном прогрессе Расселла, он, вероятно, не сможет помочь своей команде в стартовых матчах сезона. Наставник заявил, что врачи пересмотрели сроки восстановления лидера команды и не будут рисковать его здоровьем.

Напомним, операция Уэстбруку была сделана 13 сентября из-за обнаружения у него воспаления в колене. Ранее сообщалось, что сроки восстановления составят четыре недели.

В плей-офф сезона-2017/18 Расселл принял участие в шести матчах. 29-летний баскетболист набирал по 29,3 очка, собирал по 12,0 подбора, отдавал по 7,5 передачи и совершал по 1,5 перехвата за 39,2 минуты в среднем за игру.

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