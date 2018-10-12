«Торонто», «Юта» и «Клипперс» одержали победы в предсезонных матчах НБА
В НБА продолжаются предсезонные матчи.
В НБА продолжаются предсезонные матчи.
«Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:119, несмотря на
В параллельном матче «Юта Джаз» одержал пятую подряд победу, разгромив «Сакраменто Кингз» — 132:93. Самым результативным игроком встречи стал центровой «джазменов» Руди Гобер, набравший 18 очков.
В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил израильскую команду «Маккаби Хайфа» — 124:76. Центровой победителей Бобан Марьянович оформил
НБА. Предсезонные матчи
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 119:134 (37:31, 27:36, 32:34, 23:33)
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джазз» — 93:132 (10:39, 25:32, 37:30, 21:31)
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Маккаби Хайфа» — 124:76 (32:18, 38:17, 24:7, 30:34).