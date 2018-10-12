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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто», «Юта» и «Клипперс» одержали победы в предсезонных матчах НБА

В НБА продолжаются предсезонные матчи.

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«Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:119, несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса из 36 очков и 15 подборов. Также дабл-даблом из 20 баллов и 11 подборов у хозяев отметился Джулиус Рэндл. Самыми результативными в составе гостей стали Паскаль Сиакам и Малакай Ричардсон, в их активе по 21 очку.

В параллельном матче «Юта Джаз» одержал пятую подряд победу, разгромив «Сакраменто Кингз» — 132:93. Самым результативным игроком встречи стал центровой «джазменов» Руди Гобер, набравший 18 очков.

В другом матче «Лос-Анджелес Клипперс» разгромил израильскую команду «Маккаби Хайфа» — 124:76. Центровой победителей Бобан Марьянович оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

НБА. Предсезонные матчи

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Торонто Рэпторс» — 119:134 (37:31, 27:36, 32:34, 23:33)
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джазз» — 93:132 (10:39, 25:32, 37:30, 21:31)
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Маккаби Хайфа» — 124:76 (32:18, 38:17, 24:7, 30:34).

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