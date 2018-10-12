«Торонто», «Юта» и «Клипперс» одержали победы в предсезонных матчах НБА

«Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 134:119, несмотря на дабл-дабл Энтони Дэвиса из 36 очков и 15 подборов. Также дабл-даблом из 20 баллов и 11 подборов у хозяев отметился Джулиус Рэндл. Самыми результативными в составе гостей стали Паскаль Сиакам и Малакай Ричардсон, в их активе по 21 очку.