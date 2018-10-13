«Нью-Йорк Никс» отчислил Ноа

Стороны не сумели договориться о выкупе контракта. Положенные французу по соглашению $ 38 млн будут выплачены по так называемому «стретчу», то есть растянуты по определённому графику.

Таким образом, в преддверии старта сезона Ноа получит возможность трудоустроиться в другой команде, если к нему проявят интерес. В минувшем регулярном чемпионате центровой принял участие только в семи матчах, набирая 1,7 очка и собирая 2,0 подбора чуть более чем за 5 минут игрового времени. В составе «Никс» Ноа выступал с 2016 года.