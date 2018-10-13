«Нью-Йорк Никс» отчислил Ноа

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз0
Детройт Ред Уингз0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Нидерланды1
Германия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Ирландия0
Дания0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Болгария0
Кипр0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Македония3
Лихтенштейн0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава Сенаторз4
Лос-Анджелес Кингз0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Рейнджерс1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз0
Вегас Голден Найтс0
Хоккей. НХЛ
14.10
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия1
Словения0
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия3
Андорра0
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
19:00
Армения0
Гибралтар1
Хоккей. НХЛ
14.10
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
14.10
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
14.10
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Сборные
18:30
Филиппины1
Оман1
Хоккей. НХЛ
14.10
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
14.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
14.10
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс5
Сочи1
Хоккей. КХЛ
17:00
НефтехимикОТ2
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН1
Спартак3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир2
Балтика2
Футбол. Сборные
17:00
Узбекистан2
КНДР0
Хоккей. НХЛ
14.10
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Лига наций
16:00
Словакия1
Чехия2
Хоккей. НХЛ
14.10
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново0
Шинник1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-22
Зенит-21
Футбол. Сборные
14:35
Китай0
Индия0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов2
Спартак-20
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Боливия3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь1
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Нижний Новгород0
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Йорк Никс» отчислил Ноа

Руководство «Нью-Йорк Никс» приняло решение отчислить из состава центрового Жоакима Ноа, сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Наверх

Стороны не сумели договориться о выкупе контракта. Положенные французу по соглашению $ 38 млн будут выплачены по так называемому «стретчу», то есть растянуты по определённому графику.

Таким образом, в преддверии старта сезона Ноа получит возможность трудоустроиться в другой команде, если к нему проявят интерес. В минувшем регулярном чемпионате центровой принял участие только в семи матчах, набирая 1,7 очка и собирая 2,0 подбора чуть более чем за 5 минут игрового времени. В составе «Никс» Ноа выступал с 2016 года.

 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Анри — в «Монако»! Что нужно знать о новом тренере Головина
Луческу: Кокорину и Мамаеву уделяют слишком много внимания
Нурмагомедов рассказал, почему прыгнул в зал после боя
«Ак Барс» наказал команду, которую ни разу не побеждал дома
Ханни в «Спартаке» — часть махинации? Подробности темной истории
«Милан» может отказаться от трансфера полузащитника «Зенита»
«Томь» протестует против долгов и сорвала начало матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь