Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» постарается снова защитить титул в новом сезоне

Источник: AP 2018

Клуб из Окленда последние четыре сезона неизменно выходил в финал плей-офф и трижды становился чемпионом НБА. В летнее межсезонье от команды никто не ждал значительных изменений в составе, ведь звездные свободные агенты требуют слишком большую зарплату, а платежная ведомость «Уорриорз» и без того забита соглашениями одних из лучших игроков поколения — разыгрывающего защитника Стефена Карри и форварда Кевина Дюранта. Руководство калифорнийцев усилило состав, подписав за небольшие деньги отчисленного из «Финикса» оборонительного разыгрывающего Тайлера Юлиса, а также перезаключив контракт с Дюрантом на более выгодных для клуба и игрока условиях. А чуть позже произошла трансферная бомба.

«Голден Стэйт» — тот самый клуб, в стартовой пятерке которого выступают четыре игрока уровня Матча всех звезд — подписал однолетний контракт на $5,3 млн с лучшим центровым лиги последних лет Демаркусом Казинсом. В прошлом сезоне американец выступал за «Нью-Орлеан», в составе которого провел 48 матчей, набирая 25,2 очка, 12,9 подбора, 5,4 передачи при 53% попаданий с игры. В середине регулярного чемпионата центровой получил тяжелую травму (разрыв ахиллова сухожилия), из-за чего, как позднее сообщит генеральный менеджер калифорнийцев Боб Майерс, с ним никто не хотел заключать контракт.

«Мы общались с Майерсом, когда это все произошло, — прокомментировал переход 28-летнего Казинса Стив Керр. — Я ехал из Сан-Диего в Лос-Анджелес, там нам надо было провести встречу, и тут Боб мне звонит и говорит: “Ты не поверишь, но мы можем подписать Казинса”. Это очень удивило нас, но нам показалось, что у нас не хватает звезд в команде».

Конечно, подписание игрока с такой травмой (восстановление может затянуться на год) — колоссальный риск. С другой стороны, зарплата, которую «Уорриорз» будут платить центровому с отличным трехочковым броском (35,4% попаданий из-за дуги в прошлом сезоне), неприлично мала, а срок контракта позволяет менеджменту клуба просто избавиться от игрока через год, если тот не оправдает надежд. Вероятно, после выздоровления он уже не будет прежним — разрыв ахилла скажется и на атлетизме, и на скорости, и на броске, но даже наполовину вернувший форму Казинс будет наводить ужас на соперников. Керр уже сообщил, что как только врачи разрешат центровому вернуться на паркет, он получит место в старте, однако случится это точно не раньше зимы.

Леброн и «Лейкерс» попытаются захватить Западную конференцию

В этом сезоне у «Голден Стэйт» будут солидные конкуренты. «Лос-Анджелес Лейкерс» блестяще сработали на рынке свободных агентов и переманили к себе одного из лучших игроков в истории баскетбола Леброна Джеймса, контракт с ним заключен на четыре года, за которые он заработает $154 млн. В прошлом году этот 33-летний баскетболист в одиночку вытянул в финал НБА «Кливленд», впервые отыграв все матчи регулярного чемпионата и не пропустив ни одной игры плей-офф. Сезон-2017/18 стал одним из лучших в его карьере, в «регулярке» он был лидером клуба практически по всем статистическим показателям (27,5 очка, 9,1 передачи, 8,6 подбора и 1,4 перехвата), а в плей-офф выступил еще мощнее (34 очка, 9 передач, 9,1 подбора и 1,4 перехвата), но всему когда-то приходит конец.

В «Лейкерс» Леброну предстоит иметь дело с очень перспективной молодежью. 23-летний тяжелый форвард Кайл Кузма, второй номер прошлогоднего драфта новичков 20-летний разыгрывающий Лонзо Болл и второй номер драфта-2016 21-летний легкий форвард Брэндон Ингрэм. В прошлом сезоне эти баскетболисты остановились лишь в трех шагах от зоны плей-офф, однако в этот раз дорога к матчам на вылет будет гораздо легче.

В помощь Леброну руководство клуба отрядило несколько ветеранов — следом за Джеймсом в «Лейкерс» перешли легкие форварды Лэнс Стивенсон и Майкл Бизли, опытнейший разыгрывающий и участник знаменитого «бостонского трио» Рэджон Рондо, а также звезда юмористической передачи Шакила О’Нила и по совместительству двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» центровой Джавейл Макги. «Лос- Анджелес» собрал под своим крылом интересную команду из неординарных личностей, однако недостатки у них все же имеются — в частности, могут возникнуть проблемы с трехочковым броском.

Второй командой Западной конференции, претендующей на конкуренцию с «Голден Стэйт», является «Хьюстон». «Рокетс» в прошлом сезоне попытались составить конкуренцию «Уорриорз», и у них это почти получилось. «Хьюстон» занял первое место на Западе («Уорриорз» отстали от них на целых семь побед и стали вторыми), но в финале конференции уступили подопечным Керра в упорнейшей серии со счетом 3−4. Сказалась травма разыгрывающего Криса Пола и феноменальная для атакующего защитника Джеймса Хардена неточность трехочковых бросков.

Летом основной задачей менеджмента «Рокетс» было сохранить костяк команды в лице Пола и центрового Клинта Капелы. В итоге 33-летний защитник получил свой чек на $160 млн за 4-летний контракт года. Капела также согласился продлить соглашение, а Харден наконец-то дорвался до приза самому ценному игроку регулярного чемпионата. Также «Хьюстон» усилился некогда одним из лучших снайперов лиги Кармело Энтони, ныне находящемся на закате карьеры, и готовится дать последний бой «Уорриорз».

Мозгов — в «Орландо», но перспективы туманны

Большие потрясения произошли в карьере единственного на данный момент российского игрока в НБА центрового Тимофея Мозгова. Сперва «Бруклин» избавился от его слишком объемного контракта ($64 млн на четыре года) и обменял его в «Шарлотт» на некогда лучшего оборонительного центрового лиги Дуайта Ховарда. Последний расторг контракт с «Нетс» и подписался с «Вашингтоном», россиянина же ждало еще одно — менее приятное путешествие.

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Принадлежащий Майклу Джордану клуб не захотел оставлять у себя Мозгова и отправил его в «Орландо». Россиянин получал очень мало игрового времени в «Бруклине», и ситуация во Флориде едва ли изменится. «Мэджик» располагают неплохим центровым Николой Вучевичем, а также выбранным на драфте-2018 под шестым номером Мохаммедом Бамбой. Мозгов, вероятно, будет даже не вторым центровым в составе, а третьим, из-за чего вряд ли получит больше 10 минут игрового времени за матч.

Борьба за лидерство в Восточной конференции после ухода Джеймса из «Кливленда» развернется между «Бостоном» и «Филадельфией». Главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс получит возможность посмотреть в деле на главное приобретение команды прошлого межсезонья 28-летнего легкого форварда Гордона Хэйворда. В прошлом сезоне он провел за клуб лишь один матч (против «Кливленда»), получив в нем перелом лодыжки, и с тех пор не выходил на паркет. Вероятно, ближе к зиме он сможет набрать форму, и тогда соперникам «Бостона» придется туго.

«Бостон» и «Филадельфия» поборются за первенство в Восточной конференции

В отсутствии Хэйворда большое количество игрового времени получили молодые Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун. Оба игрока показали значительный прогресс в защите, а Тэйтум (один из претендентов на приз лучшему новичку сезона-2017/18) раскрылся как одна из главных опций команды в атаке. У «Бостона» отличная сыгранная стартовая пятерка (атакующая связка Кайри Ирвинг-Хэйворд-Тэйтум выглядит угрожающе) и прекрасный набор игроков для выхода со скамейки, что делает команду одним из главных претендентов на попадание в финал из Восточной конференции.

«Филадельфия» постарается составить «Бостону» конкуренцию. В отличие от «Селтикс», в стартовом составе у «Сиксерс» присутствуют не просто звезды, а, возможно, лучшие игроки лиги на своих позициях. Это лучший новичок прошлого сезона Бен Симмонс и центровой Джоэл Эмбиид. С другой стороны, зависимость «Филадельфии» от них колоссальна, так как остальной состав «Сиксерс» состоит из игроков, которые не в состоянии вести команду вперед.

Эмбиид является травматичным игроком — в прошлом сезоне он впервые за три года в НБА сыграл больше половины матчей в регулярном чемпионате (63), но при этом ему не доверяли играть встречи через день и ограничивали его время на паркете до 30 минут. Бесспорно, Эмбиид — лучшее, что случалось с «Филадельфией» за долгие годы, но лидер клуба не может сидеть на лавке, когда команде нужна помощь.

Что же до Симмонса, то его потенциал существенно снижает проклятие «старой школы» — полное, абсолютное отсутствие дальнего броска. Это уменьшает его эффективность в атаке, и вынуждает команду создавать возможности для проходов под кольцо.

Защитники соперника не могут остановить Симмонса без фола, — атлетизм и стартовая скорость австралийца действительно впечатляют, однако это и не нужно, когда против тебя выходит разыгрывающий, который недееспособен на линии штрафного броска. В 90-е годы в баскетболе появился шутливый термин Hack a Shaq (дословно — «взломай» Шака), навеянный неумением легендарного Шакила О’Нила попадать с линии. Суть его сводилась к тому, что О’Нила не нужно плотно опекать — достаточно сфолить на нем, а дальше он все «сделает» сам. Что-то аналогичное сейчас можно придумать и про Симмонса.