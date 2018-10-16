Владелец клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владелец клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владелец клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщается на официальном сайте команды.
Аллен скончался в США в результате осложнений онкологического заболевания лимфатической системы.
Бизнесмен, чье состояние по данным Forbes оценивается в 20,5 миллиарда долларов, владел «Портлендом» с 1988 года. Помимо клуба НБА Аллену принадлежала команда NFL «Сиэтл Сихокс», также он являлся одним из совладельцев футбольного клуба «Сиэтл Саундерс».