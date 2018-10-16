Уэстбрук пропустит матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт»

Уэстбрук до сих пор восстанавливается после операции на колене, которая была сделана ему в середине сентября из-за воспаления. Изначально предполагалось, что 29-летний баскетболист вернётся в строй через четыре недели, однако процесс реабилитации немного затянулся.
Матч «Голден Стэйт» — «Оклахома-Сити» состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 17 октября и начнётся в 5:30 мск.
В плей-офф сезона-2017/18 Расселл принял участие в шести встречах. Разыгрывающий набирал по 29,3 очка, собирал по 12,0 подбора, отдавал по 7,5 передачи и совершал по 1,5 перехвата за 39,2 минуты в среднем за игру.