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12:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Уэстбрук пропустит матч регулярного чемпионата с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает NBC Sports.

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Источник: AP 2018

Уэстбрук до сих пор восстанавливается после операции на колене, которая была сделана ему в середине сентября из-за воспаления. Изначально предполагалось, что 29-летний баскетболист вернётся в строй через четыре недели, однако процесс реабилитации немного затянулся.

Матч «Голден Стэйт» — «Оклахома-Сити» состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 17 октября и начнётся в 5:30 мск.

В плей-офф сезона-2017/18 Расселл принял участие в шести встречах. Разыгрывающий набирал по 29,3 очка, собирал по 12,0 подбора, отдавал по 7,5 передачи и совершал по 1,5 перехвата за 39,2 минуты в среднем за игру.

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