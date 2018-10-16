Фульц будет начинать матчи «Филадельфии» в стартовом составе
Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркел Фульц будет начинать матчи нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации в стартовой пятёрке.
Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркел Фульц будет начинать матчи нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации в стартовой пятёрке.
Об этом рассказал главный тренер команды Бретт Браун.
Фульц выйдет на паркет в стартовом составе «Филадельфии» в первой игре регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», которая состоится 17 октября. 20-летний баскетболист займёт позицию второго номера.
Атакующий защитник Джей Джей Редик будет начинать матчи на скамейке запасных.
Марке был выбран «Сиксерс» под первым номером на драфте НБА в 2017 году. В минувшем сезоне разыгрывающий принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 7,1 очка, 3,8 передачи, 3,1 подбора, 0,9 перехвата и 0,3