Фульц будет начинать матчи «Филадельфии» в стартовом составе

Фульц выйдет на паркет в стартовом составе «Филадельфии» в первой игре регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс», которая состоится 17 октября. 20-летний баскетболист займёт позицию второго номера.

Марке был выбран «Сиксерс» под первым номером на драфте НБА в 2017 году. В минувшем сезоне разыгрывающий принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 7,1 очка, 3,8 передачи, 3,1 подбора, 0,9 перехвата и 0,3 блок-шота за 18,1 минуты в среднем за матч.