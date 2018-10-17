«Бостон» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА

Игра, прошедшая во вторник в Бостоне, завершилась со счетом 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21) в пользу хозяев паркета. В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и сделавший 9 подборов. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов сделал Маркус Моррис. У «Филадельфии» на паркете выделялись Джоэл Эмбиид (23 очка, 10 подборов) и Бен Симмонс (19 очков, 15 подборов).