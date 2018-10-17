«Бостон» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в стартовом матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в стартовом матче регулярного чемпионата НБА.
Игра, прошедшая во вторник в Бостоне, завершилась со счетом 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21) в пользу хозяев паркета. В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и сделавший 9 подборов.
Следующий матч «Бостон» проведет 19 октября на выезде против «Торонто». «Филадельфия» днем ранее примет «Чикаго».