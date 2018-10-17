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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Бостон» обыграл «Филадельфию» в стартовом матче НБА

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграли «Филадельфию Севенти Сиксерс» в стартовом матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Бостоне, завершилась со счетом 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21) в пользу хозяев паркета. В составе «Бостона» самым результативным стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и сделавший 9 подборов. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов сделал Маркус Моррис. У «Филадельфии» на паркете выделялись Джоэл Эмбиид (23 очка, 10 подборов) и Бен Симмонс (19 очков, 15 подборов).

Следующий матч «Бостон» проведет 19 октября на выезде против «Торонто». «Филадельфия» днем ранее примет «Чикаго».

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