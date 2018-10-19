«Лейкерс» в дебютном матче Леброна Джеймса уступил «Портленду» в чемпионате НБА
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Портленд» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. «Портленд» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 128:119 (34:31, 31:32, 28:28, 35:28) в пользу «Трэйл Блэйзерс». У победителей 28 очков набрал Дамиан Лиллард.
В составе «Лейкерс» впервые официальный матч провел трехкратный чемпион НБА форвард Леброн Джеймс. 33-летний баскетболист последние 4 сезона выступал за «Кливленд», а в июле стал игроком «Лейкерс». Леброн отметился дабл-даблом: 26 очков, 12 подборов. Еще один