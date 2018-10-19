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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Тараканьи бега. Что было в первом матче Леброна за «Лейкерс»

Почему «Лос-Анджелес» столько промахивался и причём здесь курицы.

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Источник: Reuters

Для пропустившей 128 очков команды «Лейкерс’выглядели неплохо. Больше того, оборона «Лос-Анджелеса» оставила даже более цельное впечатление, чем нападение.

Из-за итогового счёта может создаться ощущение, что соперники великолепно играли в атаке, но это не совсем так. Матч в Орегоне проходил на экстремально высоких скоростях (115,3 владения), а потому итоговые цифры отражают скорее высочайшую физическую готовность команд, чем эффективность их нападения.

За три дня в НБА в более высоком темпе сыграли лишь одну встречу. У «Атланты» и «Нью-Йорка» было аж по 117,6 владения, но там вся вторая половина была посвящена челночному бегу от кольца до кольца. Исход был ясен, и игроки просто набивали себе красивую статистику в мусорное время.

Сегодняшний матч — совсем другое дело. В нём интрига жила несравнимо дольше, при большом желании можно было увидеть даже некое подобие концовки. И всё равно — 115,3 владения за матч, высочайшие скорости на протяжении 48 минут и тьма бросков за 8−12 секунд до сигнала счётчика.

Чтобы понять удивительность этих цифр, достаточно сказать, что границу в 110 владений на данный момент преодолели ещё две игры. Про «Атланту» и «Никс» мы уже говорили, похожим оказался матч «Филадельфии» и «Чикаго» (111,5), где к середине третьей четверти всё тоже было понятно. Все остальные поединки не добрались и до 109 владений.

В общем, если учитывать высочайший темп игры, то быстро обнаружится, что эффективность нападения у тех и у других была вполне обычной. «Портленд» набирал 1,11 очка за атаку (на сегодняшний день уже пять команд превзошли этот показатель), «Лейкерс» — и вовсе 1,032 (делят 16 место с «Денвером»). Ничего особенного.

Нападение ЛАЛ огорчило своей несогласованностью. На сегодняшний день «озёрные» — это коллектив, у которого голова не успевает за ногами. И не успевает сильно. Подопечные Билла Уолтона при первой возможности бежали в отрыв и в итоге набрали в раннем нападении на 22 очка больше оппонентов (34−12 — сумасшедшая разница). Если же вынести за скобки набранное в ап-темпо, эффективность нападения «Лос-Анджелеса» будет не в середине второго десятка, а гораздо ниже.

Именно позиционные атаки у ЛАЛ выглядели жутко безыдейно и предсказуемо. И вроде бы это абсолютно нормально для первого матча сезона после заметного обновления ростера. Если бы не несколько деталей.

Начнём с парадокса: быстрым «Лейкерс» отчаянно не хватало движения. Молодые партнёры Леброна отлично умеют бежать вперёд, но испытывают колоссальные проблемы с пониманием того, куда и как нужно двигаться в позиционном нападении. Как у курицы, которая может бежать только прямо и неспособна остановиться или повернуть в сторону при приближении автомобиля. С сильной ног и выносливостью всё прекрасно, с осмысленностью действий — похуже.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого постоянно возникали ситуации, когда защита сдваивалась на Джеймсе, но у того не было адресата для скидки, потому что товарищи по команде не могли создать траекторию для резкой обостряющей передачи и просто стояли за спинами соперников, хлопая глазами.

Абсолютно понятная для середины октября нехватка сыгранности множится на слабую игру без мяча и плохое чтение атаки, то есть неумение просчитывать события на один-два шага вперёд. Как итог, Леброн выдаёт незабываемый пас на оператора. Тот, по крайней мере, был открыт.

Самое неприятное послевкусие от нападения ЛАЛ оставила невероятно малая для любой команды Джеймса доля открытых бросков. Да, 0 из 15 из-за дуги и ужасный процент Ингрэма с Кузмой (один точный трёхочковый из 11) — это скорее частый случай. Но он не отменяет того факта, что бросков без сопротивления было маловато. «Портленд», конечно, защищается неплохо, и всё же это не «Бостон».

Замаскировать нехватку взаимопонимания и сырость командного нападения можно было при помощи пары домашних заготовок. Игор Кокошков только возглавил «Финикс», но уже в первом матче подготовил несколько специальных и очень элегантных миниатюр с созданием пространства для Девина Букера.

Люк Уолтон этого не сделал. «Лейкерс» поразили отсутствием внятных комбинаций и слепой верой в организаторские навыки Джеймса и Рондо. Рэджон, конечно, нараздавал партнёрам конфеток в хрустящих обёртках, но этого слишком мало, чтобы компенсировать 13 трёхочковых соперника с высоким процентом.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЛАЛ совсем не двигали мяч, о чём красноречиво свидетельствует следующее: вся команда сподобилась на один-единственный «сэкондари-ассист» (привет любителям НХЛ), да и тот на счету вышедшего со скамейки Лонзо Болла.

Заслоны работали через раз, трёхочковые упорно не шли в цель, бросков через руку было слишком много, а сам Леброн не горел желанием выпрыгивать из штанов и включать режим прошлого сезона. Строго говоря, у «Лос-Анджелеса» в атаке не работало ничего кроме раннего нападения.

Не то чтобы с защитой всё было сильно лучше. Вовсе нет. Просто в случае с ней хотя бы понятно, где слабые места и за счёт чего их можно укреплять. Для первого матча в сезоне «озёрные» смотрелись пристойно.
«Портленд» провёл далеко не идеальную встречу, но быстро нашёл слабые места ЛАЛ и лупил по ним до изнеможения. «Лейкерс» неплохо обороняли «краску» и даже справлялись с пик-н-роллами соперника, но ужасная защита на периметре и нехватка габаритов портили всю картину, а неумолимый Ник Стаускас (24 очка за 27 минут) подтащил «Блэйзерс» в трудные моменты.

Отсутствие хорошего запасного большого у гостей позволили ПТБ исправно получать дополнительные владения: 14−8 по подборам в нападении и 21−10 по очкам второго шанса. Вся итоговая разница находится в первую очередь именно в этих цифрах.

Джавейл Макги очень ярко и полезно отбегал свои 21,5 минуты, но в отсутствие второго полноразмерного бигмэна гостям сильно не хватало габаритов. Кайл Кузма и Брэндон Ингрэм стабильно проигрывали щит. Достаточно сказать, что сразу восемь игроков «Блэйзерс» взяли хотя бы один подбор в нападении.

Впечатление от «Портленда», несмотря на победу, осталось довольно среднее. Орегонцы забили 27 штрафных из 29, доминировали на щитах и получили икс-фактор в лице 24 очков Стаускаса, но всё равно едва не проиграли на своём паркете сырому сопернику, который смазал первые 15 бросков из-за дуги. Если парни Терри Стоттса не будут добирать по ходу сезона, их ждёт нелёгкая жизнь.

Как и Леброна на Диком Западе.

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