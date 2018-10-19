Тараканьи бега. Что было в первом матче Леброна за «Лейкерс»

Источник: Reuters

Для пропустившей 128 очков команды «Лейкерс’выглядели неплохо. Больше того, оборона «Лос-Анджелеса» оставила даже более цельное впечатление, чем нападение.

Из-за итогового счёта может создаться ощущение, что соперники великолепно играли в атаке, но это не совсем так. Матч в Орегоне проходил на экстремально высоких скоростях (115,3 владения), а потому итоговые цифры отражают скорее высочайшую физическую готовность команд, чем эффективность их нападения.

За три дня в НБА в более высоком темпе сыграли лишь одну встречу. У «Атланты» и «Нью-Йорка» было аж по 117,6 владения, но там вся вторая половина была посвящена челночному бегу от кольца до кольца. Исход был ясен, и игроки просто набивали себе красивую статистику в мусорное время.

Сегодняшний матч — совсем другое дело. В нём интрига жила несравнимо дольше, при большом желании можно было увидеть даже некое подобие концовки. И всё равно — 115,3 владения за матч, высочайшие скорости на протяжении 48 минут и тьма бросков за 8−12 секунд до сигнала счётчика.

Чтобы понять удивительность этих цифр, достаточно сказать, что границу в 110 владений на данный момент преодолели ещё две игры. Про «Атланту» и «Никс» мы уже говорили, похожим оказался матч «Филадельфии» и «Чикаго» (111,5), где к середине третьей четверти всё тоже было понятно. Все остальные поединки не добрались и до 109 владений.

В общем, если учитывать высочайший темп игры, то быстро обнаружится, что эффективность нападения у тех и у других была вполне обычной. «Портленд» набирал 1,11 очка за атаку (на сегодняшний день уже пять команд превзошли этот показатель), «Лейкерс» — и вовсе 1,032 (делят 16 место с «Денвером»). Ничего особенного.

Нападение ЛАЛ огорчило своей несогласованностью. На сегодняшний день «озёрные» — это коллектив, у которого голова не успевает за ногами. И не успевает сильно. Подопечные Билла Уолтона при первой возможности бежали в отрыв и в итоге набрали в раннем нападении на 22 очка больше оппонентов (34−12 — сумасшедшая разница). Если же вынести за скобки набранное в ап-темпо, эффективность нападения «Лос-Анджелеса» будет не в середине второго десятка, а гораздо ниже.

Именно позиционные атаки у ЛАЛ выглядели жутко безыдейно и предсказуемо. И вроде бы это абсолютно нормально для первого матча сезона после заметного обновления ростера. Если бы не несколько деталей.

Начнём с парадокса: быстрым «Лейкерс» отчаянно не хватало движения. Молодые партнёры Леброна отлично умеют бежать вперёд, но испытывают колоссальные проблемы с пониманием того, куда и как нужно двигаться в позиционном нападении. Как у курицы, которая может бежать только прямо и неспособна остановиться или повернуть в сторону при приближении автомобиля. С сильной ног и выносливостью всё прекрасно, с осмысленностью действий — похуже.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpGd8otATd3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpGd8otATd3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lakers/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Los Angeles Lakers</a> (@lakers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-19T04:20:32+00:00">18 Окт 2018 в 9:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого постоянно возникали ситуации, когда защита сдваивалась на Джеймсе, но у того не было адресата для скидки, потому что товарищи по команде не могли создать траекторию для резкой обостряющей передачи и просто стояли за спинами соперников, хлопая глазами.

Абсолютно понятная для середины октября нехватка сыгранности множится на слабую игру без мяча и плохое чтение атаки, то есть неумение просчитывать события на один-два шага вперёд. Как итог, Леброн выдаёт незабываемый пас на оператора. Тот, по крайней мере, был открыт.

Самое неприятное послевкусие от нападения ЛАЛ оставила невероятно малая для любой команды Джеймса доля открытых бросков. Да, 0 из 15 из-за дуги и ужасный процент Ингрэма с Кузмой (один точный трёхочковый из 11) — это скорее частый случай. Но он не отменяет того факта, что бросков без сопротивления было маловато. «Портленд», конечно, защищается неплохо, и всё же это не «Бостон».

Замаскировать нехватку взаимопонимания и сырость командного нападения можно было при помощи пары домашних заготовок. Игор Кокошков только возглавил «Финикс», но уже в первом матче подготовил несколько специальных и очень элегантных миниатюр с созданием пространства для Девина Букера.

Люк Уолтон этого не сделал. «Лейкерс» поразили отсутствием внятных комбинаций и слепой верой в организаторские навыки Джеймса и Рондо. Рэджон, конечно, нараздавал партнёрам конфеток в хрустящих обёртках, но этого слишком мало, чтобы компенсировать 13 трёхочковых соперника с высоким процентом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpAb784AbSO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpAb784AbSO/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lakers/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Los Angeles Lakers</a> (@lakers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-16T20:07:31+00:00">16 Окт 2018 в 1:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЛАЛ совсем не двигали мяч, о чём красноречиво свидетельствует следующее: вся команда сподобилась на один-единственный «сэкондари-ассист» (привет любителям НХЛ), да и тот на счету вышедшего со скамейки Лонзо Болла.

Заслоны работали через раз, трёхочковые упорно не шли в цель, бросков через руку было слишком много, а сам Леброн не горел желанием выпрыгивать из штанов и включать режим прошлого сезона. Строго говоря, у «Лос-Анджелеса» в атаке не работало ничего кроме раннего нападения.

Не то чтобы с защитой всё было сильно лучше. Вовсе нет. Просто в случае с ней хотя бы понятно, где слабые места и за счёт чего их можно укреплять. Для первого матча в сезоне «озёрные» смотрелись пристойно.

«Портленд» провёл далеко не идеальную встречу, но быстро нашёл слабые места ЛАЛ и лупил по ним до изнеможения. «Лейкерс» неплохо обороняли «краску» и даже справлялись с пик-н-роллами соперника, но ужасная защита на периметре и нехватка габаритов портили всю картину, а неумолимый Ник Стаускас (24 очка за 27 минут) подтащил «Блэйзерс» в трудные моменты.

Отсутствие хорошего запасного большого у гостей позволили ПТБ исправно получать дополнительные владения: 14−8 по подборам в нападении и 21−10 по очкам второго шанса. Вся итоговая разница находится в первую очередь именно в этих цифрах.

Джавейл Макги очень ярко и полезно отбегал свои 21,5 минуты, но в отсутствие второго полноразмерного бигмэна гостям сильно не хватало габаритов. Кайл Кузма и Брэндон Ингрэм стабильно проигрывали щит. Достаточно сказать, что сразу восемь игроков «Блэйзерс» взяли хотя бы один подбор в нападении.

Впечатление от «Портленда», несмотря на победу, осталось довольно среднее. Орегонцы забили 27 штрафных из 29, доминировали на щитах и получили икс-фактор в лице 24 очков Стаускаса, но всё равно едва не проиграли на своём паркете сырому сопернику, который смазал первые 15 бросков из-за дуги. Если парни Терри Стоттса не будут добирать по ходу сезона, их ждёт нелёгкая жизнь.