Тараканьи бега. Что было в первом матче Леброна за «Лейкерс»
Почему «Лос-Анджелес» столько промахивался и причём здесь курицы.
Почему «Лос-Анджелес» столько промахивался и причём здесь курицы.
Для пропустившей 128 очков команды «Лейкерс’выглядели неплохо. Больше того, оборона «Лос-Анджелеса» оставила даже более цельное впечатление, чем нападение.
За три дня в НБА в более высоком темпе сыграли лишь одну встречу. У «Атланты» и «Нью-Йорка» было аж по 117,6 владения, но там вся вторая половина была посвящена челночному бегу от кольца до кольца. Исход был ясен, и игроки просто набивали себе красивую статистику в мусорное время.
Сегодняшний матч — совсем другое дело. В нём интрига жила несравнимо дольше, при большом желании можно было увидеть даже некое подобие концовки. И всё равно — 115,3 владения за матч, высочайшие скорости на протяжении 48 минут и тьма бросков за 8−12 секунд до сигнала счётчика.
Чтобы понять удивительность этих цифр, достаточно сказать, что границу в 110 владений на данный момент преодолели ещё две игры. Про «Атланту» и «Никс» мы уже говорили, похожим оказался матч «Филадельфии» и «Чикаго» (111,5), где к середине третьей четверти всё тоже было понятно. Все остальные поединки не добрались и до 109 владений.
В общем, если учитывать высочайший темп игры, то быстро обнаружится, что эффективность нападения у тех и у других была вполне обычной. «Портленд» набирал 1,11 очка за атаку (на сегодняшний день уже пять команд превзошли этот показатель), «Лейкерс» — и вовсе 1,032 (делят 16 место с «Денвером»). Ничего особенного.
Нападение ЛАЛ огорчило своей несогласованностью. На сегодняшний день «озёрные» — это коллектив, у которого голова не успевает за ногами. И не успевает сильно. Подопечные Билла Уолтона при первой возможности бежали в отрыв и в итоге набрали в раннем нападении на 22 очка больше оппонентов (34−12 — сумасшедшая разница). Если же вынести за скобки набранное в
Именно позиционные атаки у ЛАЛ выглядели жутко безыдейно и предсказуемо. И вроде бы это абсолютно нормально для первого матча сезона после заметного обновления ростера. Если бы не несколько деталей.
Начнём с парадокса: быстрым «Лейкерс» отчаянно не хватало движения. Молодые партнёры Леброна отлично умеют бежать вперёд, но испытывают колоссальные проблемы с пониманием того, куда и как нужно двигаться в позиционном нападении. Как у курицы, которая может бежать только прямо и неспособна остановиться или повернуть в сторону при приближении автомобиля. С сильной ног и выносливостью всё прекрасно, с осмысленностью действий — похуже.
Абсолютно понятная для середины октября нехватка сыгранности множится на слабую игру без мяча и плохое чтение атаки, то есть неумение просчитывать события на
Самое неприятное послевкусие от нападения ЛАЛ оставила невероятно малая для любой команды Джеймса доля открытых бросков. Да, 0 из 15
Замаскировать нехватку взаимопонимания и сырость командного нападения можно было при помощи пары домашних заготовок. Игор Кокошков только возглавил «Финикс», но уже в первом матче подготовил несколько специальных и очень элегантных миниатюр с созданием пространства для Девина Букера.
Люк Уолтон этого не сделал. «Лейкерс» поразили отсутствием внятных комбинаций и слепой верой в организаторские навыки Джеймса и Рондо. Рэджон, конечно, нараздавал партнёрам конфеток в хрустящих обёртках, но этого слишком мало, чтобы компенсировать 13 трёхочковых соперника с высоким процентом.
ЛАЛ совсем не двигали мяч, о чём красноречиво свидетельствует следующее: вся команда сподобилась на
Заслоны работали через раз, трёхочковые упорно не шли в цель, бросков через руку было слишком много, а сам Леброн не горел желанием выпрыгивать из штанов и включать режим прошлого сезона. Строго говоря, у «Лос-Анджелеса» в атаке не работало ничего кроме раннего нападения.
Не то чтобы с защитой всё было сильно лучше. Вовсе нет. Просто в случае с ней хотя бы понятно, где слабые места и за счёт чего их можно укреплять. Для первого матча в сезоне «озёрные» смотрелись пристойно.
«Портленд» провёл далеко не идеальную встречу, но быстро нашёл слабые места ЛАЛ и лупил по ним до изнеможения. «Лейкерс» неплохо обороняли «краску» и даже справлялись с
Отсутствие хорошего запасного большого у гостей позволили ПТБ исправно получать дополнительные владения: 14−8 по подборам в нападении и 21−10 по очкам второго шанса. Вся итоговая разница находится в первую очередь именно в этих цифрах.
Джавейл Макги очень ярко и полезно отбегал свои 21,5 минуты, но в отсутствие второго полноразмерного бигмэна гостям сильно не хватало габаритов. Кайл Кузма и Брэндон Ингрэм стабильно проигрывали щит. Достаточно сказать, что сразу восемь игроков «Блэйзерс» взяли хотя бы один подбор в нападении.
Впечатление от «Портленда», несмотря на победу, осталось довольно среднее. Орегонцы забили 27 штрафных из 29, доминировали на щитах и получили
Как и Леброна на Диком Западе.