«Нью-Орлеан» набрал 149 очков и победил «Сакраменто»
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. «Нью-Орлеан Пеликанс» на своем паркете обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в пятницу в Новом Орлеане, завершилась со счетом 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Никола Миротич, набравший 36 очков, еще три игрока оформили по дабл-даблу: Энтони Дэвис (25 очков + 10 подборов), Джру Холидей (15 очков + 10 передач) и Джулиус Рэндл (13 очков + 14 подборов). У гостей самым результативным с 20 набранными очками был Уилли
Результаты других матчей дня:
«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 88:120,
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 107:105,
«Мемфис Гризлис» — «Атланта Хокс» — 131:117,
«Миннесота Тимбервулвс» — «Кливленд Кавальерс» — 131:123,
«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 113:101,
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 118:101.