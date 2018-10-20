«Нью-Орлеан» набрал 149 очков и победил «Сакраменто»

Встреча, прошедшая в пятницу в Новом Орлеане, завершилась со счетом 149:129 (40:32, 32:31, 38:27, 39:39) в пользу хозяев. У победителей самым результативным на паркете был Никола Миротич, набравший 36 очков, еще три игрока оформили по дабл-даблу: Энтони Дэвис (25 очков + 10 подборов), Джру Холидей (15 очков + 10 передач) и Джулиус Рэндл (13 очков + 14 подборов). У гостей самым результативным с 20 набранными очками был Уилли Коли-Стайн.