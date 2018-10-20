Охота на «Воинов». Чего ждать от нового сезона НБА

Источник: AP 2018

Кто главный фаворит?

С каждым годом руководству «Голден Стэйт» становится все легче уговаривать звездных игроков перейти к ним. Все просто: хочешь денег или статуса суперзвезды — играй где угодно, хочешь стать чемпионом — играй у нас.

Перед началом этого сезона из состава «Уорриорз» ушли ролевики вроде Дэвида Уэста и Джавала Макги, и на их место пришел Демаркус Казинс — один из сильнейших центровых в лиге. При этом Казинс, перейдя в «Голден Стэйт», потерял в зарплате почти 12 миллионов долларов (5,3 миллиона вместо 17 в сезоне 2017/18).

Но кроме таланта и невероятных навыков игры под кольцом у Казинса есть и минусы, которые могут негативно сказаться на идеально отлаженной игре «Голден Стэйт». В прошедшем сезоне звездный центровой получил тяжелую травму и теперь пропустит начало сезона. И в какой форме он вернется — неизвестно. Кроме того, Казинс — обладатель далеко не ангельского характера. Например, в декабре прошлого года он пытался подраться в подтрибунном помещении с одним из лидеров «Уорриорз» Кевином Дюрантом. Чтобы успокоить озверевшего центрового, в дело пришлось вмешаться охране стадиона. Поэтому большим вопросом остается то, как такой человек сможет вписаться в новую команду.

Тем не менее, подавляющее большинство заокеанских экспертов отдают титул — в перспективе четвертый за последние пять сезонов — именно «Голден Стэйт». И лишь единицы полагают, что «Уорриорз» не выиграют Западную конференцию.

Кто может помешать «Голден Стэйт»?

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» Крис Пол и Пи Джей Такер | Источник: AP 2018

В первую очередь, «Хьюстон», который в прошлом сезоне в финале конференции против «Голден Стейт» вел со счетом 3−1 и уступил, лишь потеряв своего основного разыгрывающего Криса Пола.

Радикальных изменений в составе техасцев не произошло — и Пол, и МVP прошлой регулярки Джеймс Харден остались в команде. Также клуб продлил контракт с центровым Клинтом Капелой. Главной потерей для «Рокетс» стал Тревор Ариза, который выполнял огромный объем работы в обороне. На его место пришел звездный форвард Кармело Энтони. Он после не самого удачного сезона в «Оклахоме» решил побороться за чемпионский перстень, и, как и Казинс, отказался от солидной зарплаты в пользу возможного трофея (1,5 миллиона вместо 26 в сезоне 2017/18). От того, смогут ли звезды «Хьюстона» ужиться на площадке и делить между собой мяч, а главный тренер Майк Д’Антони найти баланс между атакой и обороной, зависят шансы команды на заветное чемпионство.

Помимо «Рокетс» всерьез за титул смогут побороться и «Оклахомой» с «Ютой».

Главной проблемой «Оклахомы» в прошедшем чемпионате было желание создать «большое трио» из Энтони, Пола Джорджа и Рассела Уэстбрука. Последний является воплощением идеальной статистики. Он закончил второй сезон подряд с трипл-даблом в среднем за игру. Это значит, что он и забивает, и раздает, и подбирает. К такому партнеру Мело не смог адаптироваться и из игры порой выпадал. А вот у Джорджа с этим дела обстояли лучше. Да, он несколько потерял в атакующих действиях, но благодаря ему и Андре Роберсону у «Тандер» в прошлом сезоне была пятая оборона в лиге.

Но в плей-офф «Оклахома» споткнулась как раз об «Юту». Бывший клуб Андрея Кириленко выглядит сейчас одним из самых интересных в ассоциации. В конце прошлой регулярки и в играх навылет снова расцвел испанский разыгрывающий Рики Рубио, постоянно прогрессирует прошлогодний новичок и победитель конкурса по броскам сверху Донован Митчелл, а в защите отрабатывает один из самых мощных центровых Руди Гобер.

На Востоке главными фаворитами выглядят «Бостон» и «Филадельфия». При этом обе команды довольно молоды и голодные до побед. Например, главные звезды «Филадельфии» Джоэль Эмбиид (24 года) и Бен Симмонс (22 года) уже сейчас играют на топ-уровне, а могут прогрессировать еще лет пять.

Также не стоит списывать со счетов и прошлогодних победителей конференции «Торонто». В это межсезонье в обмен на Демара Дерозана в «Рэпторс» из «Сан-Антонио» перешел Кавай Леонард. А когда к тебе в команду приходит один из лучших защитников в мире, который умеет абсолютно все, просто невозможно стать слабее. Поэтому первый раунд плей-офф — это далеко не потолок для канадской команды.

Дерозану, кстати, в «Сан-Антонио» придется заменить не только Леонарда, но и Тони Паркера с Ману Жинобили, покинувших клуб в межсезонье. Так что легендарному тренеру Грегу Поповичу придется поломать голову, чтобы 21-летняя серия «Сперс» по выходу в плей-офф не прервалась.

Кто станет МVP сезона?

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс | Источник: AP 2018

Как всегда, в числе главных фаворитов Леброн Джеймс, успевший дебютировать в составе «Лейкерс». Король в прошлом году на своих плечах вытащил в финал полумертвый «Кливленд». Отмучавшись в финале и сломав от злости руку ударом об шкафчик в раздевалке, в это межсезонье Леброн перебрался в солнечный Лос-Анджелес, где вокруг него стали строить новую команду. К молодым талантам добавились опытные игроки вроде Рэджона Рондо и Джавала Макги, которые не просто играли в плей-офф, но и завоевывали чемпионство. Такой сплав опыта и таланта, в центре которого находится, возможно, величайший баскетболист всех времен (не в обиду болельщикам Майкла Джордана) могут уже в этом сезоне подарить «Лейкерс» попадание в плей-офф. А уж там Леброн попробует дотащить их до финала. А что? С «Кливлендом» же получилось.

Похожая история происходит и в Висконсине. «Милуоки», считавшийся некогда полнейшим аутсайдером, сейчас строится вокруг форварда из Греции Янниса Адетокумбо. Выбранный под 15-м номером на драфте в 2013 году, Яннис превратился из нескладного парня с непроизносимой фамилией и скромной статистикой (6,8 очка и 4,4 подбора в среднем за матч) в настоящего монстра. Прошлый сезон грек-атлет закончил со статистическими показателями 26,9 очков, 10 подборов и 4,8 результативных передач. Парень прогрессирует из года в год, и при этом ему всего 23 года. Многие специалисты именно его называют главным претендентом на звание МVP сезона. За заочной битвой Джеймса и Янниса будет наблюдать не менее интересно, чем за спором за место в плей-офф.

Что ждет Мозгова?

Баскетболист «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов | Источник: AP 2018

Российского центрового Тимофея Мозгова обменяли из «Бруклина» в «Шарлотт» на Дуайта Ховарда. Но в итоге оба игрока оказались не нужны своим новым командам. Контракт Ховарда выкупили и он отправился в «Вашингтон», а Мозгова «Хорнетс» отправили в «Орландо».

Вариант с «Шарлотт» для российского центрового был более оптимистичным, ведь он сменил в составе игрока основы и мог рассчитывать на большое игровое время. Но второй обмен поставил Мозгова в непростую ситуацию. Он оказался в клубе, где есть стартовый центровой — Никола Вучевич. Также на позиции центра в некоторых игровых ситуациях, когда на площадке нужна легкая пятерка, выходит Аарон Гордон. Кроме того, на драфте этого года «Мэджик» взяли под 6-м номером Мо Бамбу, который и будет, скорее всего, являться первым сменщиком Вучевича.

И, несмотря на большой контракт Мозгова, «Орландо» на него явно не рассчитывают и видят лишь как игрока ротации.

В стартовых матчах регулярки вновь повторяется история с «Лейкерс» и «Бруклином», и Тимофей остается вне заявки.

Сейчас российский баскетболист является для «Мэджик» лишь третьим центровым, которого будут использовать либо для того, чтобы дать отдохнуть основным, либо как актив для очередного обмена.