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13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Охота на «Воинов». Чего ждать от нового сезона НБА

Стартовал новый сезон НБА. «СЭ» рассказывает о главных интригах.

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Источник: AP 2018

Кто главный фаворит?

С каждым годом руководству «Голден Стэйт» становится все легче уговаривать звездных игроков перейти к ним. Все просто: хочешь денег или статуса суперзвезды — играй где угодно, хочешь стать чемпионом — играй у нас.

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Перед началом этого сезона из состава «Уорриорз» ушли ролевики вроде Дэвида Уэста и Джавала Макги, и на их место пришел Демаркус Казинс — один из сильнейших центровых в лиге. При этом Казинс, перейдя в «Голден Стэйт», потерял в зарплате почти 12 миллионов долларов (5,3 миллиона вместо 17 в сезоне 2017/18).

Но кроме таланта и невероятных навыков игры под кольцом у Казинса есть и минусы, которые могут негативно сказаться на идеально отлаженной игре «Голден Стэйт». В прошедшем сезоне звездный центровой получил тяжелую травму и теперь пропустит начало сезона. И в какой форме он вернется — неизвестно. Кроме того, Казинс — обладатель далеко не ангельского характера. Например, в декабре прошлого года он пытался подраться в подтрибунном помещении с одним из лидеров «Уорриорз» Кевином Дюрантом. Чтобы успокоить озверевшего центрового, в дело пришлось вмешаться охране стадиона. Поэтому большим вопросом остается то, как такой человек сможет вписаться в новую команду.

Тем не менее, подавляющее большинство заокеанских экспертов отдают титул — в перспективе четвертый за последние пять сезонов — именно «Голден Стэйт». И лишь единицы полагают, что «Уорриорз» не выиграют Западную конференцию.

Кто может помешать «Голден Стэйт»?

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» Крис Пол и Пи Джей Такер | Источник: AP 2018

В первую очередь, «Хьюстон», который в прошлом сезоне в финале конференции против «Голден Стейт» вел со счетом 3−1 и уступил, лишь потеряв своего основного разыгрывающего Криса Пола.

Радикальных изменений в составе техасцев не произошло — и Пол, и МVP прошлой регулярки Джеймс Харден остались в команде. Также клуб продлил контракт с центровым Клинтом Капелой. Главной потерей для «Рокетс» стал Тревор Ариза, который выполнял огромный объем работы в обороне. На его место пришел звездный форвард Кармело Энтони. Он после не самого удачного сезона в «Оклахоме» решил побороться за чемпионский перстень, и, как и Казинс, отказался от солидной зарплаты в пользу возможного трофея (1,5 миллиона вместо 26 в сезоне 2017/18). От того, смогут ли звезды «Хьюстона» ужиться на площадке и делить между собой мяч, а главный тренер Майк Д’Антони найти баланс между атакой и обороной, зависят шансы команды на заветное чемпионство.

Помимо «Рокетс» всерьез за титул смогут побороться и «Оклахомой» с «Ютой».

Главной проблемой «Оклахомы» в прошедшем чемпионате было желание создать «большое трио» из Энтони, Пола Джорджа и Рассела Уэстбрука. Последний является воплощением идеальной статистики. Он закончил второй сезон подряд с трипл-даблом в среднем за игру. Это значит, что он и забивает, и раздает, и подбирает. К такому партнеру Мело не смог адаптироваться и из игры порой выпадал. А вот у Джорджа с этим дела обстояли лучше. Да, он несколько потерял в атакующих действиях, но благодаря ему и Андре Роберсону у «Тандер» в прошлом сезоне была пятая оборона в лиге.

Но в плей-офф «Оклахома» споткнулась как раз об «Юту». Бывший клуб Андрея Кириленко выглядит сейчас одним из самых интересных в ассоциации. В конце прошлой регулярки и в играх навылет снова расцвел испанский разыгрывающий Рики Рубио, постоянно прогрессирует прошлогодний новичок и победитель конкурса по броскам сверху Донован Митчелл, а в защите отрабатывает один из самых мощных центровых Руди Гобер.

На Востоке главными фаворитами выглядят «Бостон» и «Филадельфия». При этом обе команды довольно молоды и голодные до побед. Например, главные звезды «Филадельфии» Джоэль Эмбиид (24 года) и Бен Симмонс (22 года) уже сейчас играют на топ-уровне, а могут прогрессировать еще лет пять.

Также не стоит списывать со счетов и прошлогодних победителей конференции «Торонто». В это межсезонье в обмен на Демара Дерозана в «Рэпторс» из «Сан-Антонио» перешел Кавай Леонард. А когда к тебе в команду приходит один из лучших защитников в мире, который умеет абсолютно все, просто невозможно стать слабее. Поэтому первый раунд плей-офф — это далеко не потолок для канадской команды.

Дерозану, кстати, в «Сан-Антонио» придется заменить не только Леонарда, но и Тони Паркера с Ману Жинобили, покинувших клуб в межсезонье. Так что легендарному тренеру Грегу Поповичу придется поломать голову, чтобы 21-летняя серия «Сперс» по выходу в плей-офф не прервалась.

Кто станет МVP сезона?

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс | Источник: AP 2018
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Как всегда, в числе главных фаворитов Леброн Джеймс, успевший дебютировать в составе «Лейкерс». Король в прошлом году на своих плечах вытащил в финал полумертвый «Кливленд». Отмучавшись в финале и сломав от злости руку ударом об шкафчик в раздевалке, в это межсезонье Леброн перебрался в солнечный Лос-Анджелес, где вокруг него стали строить новую команду. К молодым талантам добавились опытные игроки вроде Рэджона Рондо и Джавала Макги, которые не просто играли в плей-офф, но и завоевывали чемпионство. Такой сплав опыта и таланта, в центре которого находится, возможно, величайший баскетболист всех времен (не в обиду болельщикам Майкла Джордана) могут уже в этом сезоне подарить «Лейкерс» попадание в плей-офф. А уж там Леброн попробует дотащить их до финала. А что? С «Кливлендом» же получилось.

Похожая история происходит и в Висконсине. «Милуоки», считавшийся некогда полнейшим аутсайдером, сейчас строится вокруг форварда из Греции Янниса Адетокумбо. Выбранный под 15-м номером на драфте в 2013 году, Яннис превратился из нескладного парня с непроизносимой фамилией и скромной статистикой (6,8 очка и 4,4 подбора в среднем за матч) в настоящего монстра. Прошлый сезон грек-атлет закончил со статистическими показателями 26,9 очков, 10 подборов и 4,8 результативных передач. Парень прогрессирует из года в год, и при этом ему всего 23 года. Многие специалисты именно его называют главным претендентом на звание МVP сезона. За заочной битвой Джеймса и Янниса будет наблюдать не менее интересно, чем за спором за место в плей-офф.

Что ждет Мозгова?

Баскетболист «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов | Источник: AP 2018

Российского центрового Тимофея Мозгова обменяли из «Бруклина» в «Шарлотт» на Дуайта Ховарда. Но в итоге оба игрока оказались не нужны своим новым командам. Контракт Ховарда выкупили и он отправился в «Вашингтон», а Мозгова «Хорнетс» отправили в «Орландо».

Вариант с «Шарлотт» для российского центрового был более оптимистичным, ведь он сменил в составе игрока основы и мог рассчитывать на большое игровое время. Но второй обмен поставил Мозгова в непростую ситуацию. Он оказался в клубе, где есть стартовый центровой — Никола Вучевич. Также на позиции центра в некоторых игровых ситуациях, когда на площадке нужна легкая пятерка, выходит Аарон Гордон. Кроме того, на драфте этого года «Мэджик» взяли под 6-м номером Мо Бамбу, который и будет, скорее всего, являться первым сменщиком Вучевича.

И, несмотря на большой контракт Мозгова, «Орландо» на него явно не рассчитывают и видят лишь как игрока ротации.

В стартовых матчах регулярки вновь повторяется история с «Лейкерс» и «Бруклином», и Тимофей остается вне заявки.

Сейчас российский баскетболист является для «Мэджик» лишь третьим центровым, которого будут использовать либо для того, чтобы дать отдохнуть основным, либо как актив для очередного обмена.

Андрей Седьмов

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