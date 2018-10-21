Баскетболист «Хьюстона» подрался с игроком «Лейкерс» во время матча

Встреча «Лейкерс» — «Рокетс» прошла в субботу в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 124:115. Как отмечается, конфликт между игроками вспыхнул во время четвертой четверти игры.
В одном из эпизодов судья не засчитал точный бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена, зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который впоследствии спровоцировал потасовку. Ингрэм толкнул Хардена в спину, когда тот говорил с арбитром, но партнерам удалось погасить выяснение отношений между ними. Однако в ходе обсуждения момента словесная перепалка между Полом и Рондо переросла в драку.
Из-за конфликта, который едва не привел к массовой потасовке баскетболистов обеих команд, матч был остановлен на несколько минут, а судья удалил с паркета Пола и Рондо, а также зачинщика конфликта — Ингрэма. Как отмечает пресс-служба НБА, разыгрывающему «Хьюстона» и двум игрокам «Лейкерс» теперь могут грозить дисциплинарные санкции.