Баскетболист «Хьюстона» подрался с игроком «Лейкерс» во время матча

Источник: AP 2018

Встреча «Лейкерс» — «Рокетс» прошла в субботу в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 124:115. Как отмечается, конфликт между игроками вспыхнул во время четвертой четверти игры.

В одном из эпизодов судья не засчитал точный бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена, зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который впоследствии спровоцировал потасовку. Ингрэм толкнул Хардена в спину, когда тот говорил с арбитром, но партнерам удалось погасить выяснение отношений между ними. Однако в ходе обсуждения момента словесная перепалка между Полом и Рондо переросла в драку.

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