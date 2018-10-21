Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Райо Вальекано
Хетафе
Футбол. Зарубежный
13:30
Фрозиноне
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Лацио
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фрайбург
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:15
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Нью-Йорк Айлендерс1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Кальяри
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс3
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз0
Нэшвилл Предаторз3
Футбол. Зарубежный
19:30
Александрия
Карпаты
Футбол. Зарубежный
19:30
Уэска
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава СенаторзОТ4
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ3
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс1
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
20.10
Виннипег Джетс5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
20.10
Лос-Анджелес Кингз1
Баффало Сэйбрз5
Все события
Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
26Россия победила Турцию
11:18 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист «Хьюстона» подрался с игроком «Лейкерс» во время матча

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Баскетболист «Хьюстон Рокетс» Крис Пол и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо устроили драку во время матча команд в регулярном чемпионате НБА, сообщается на официальном сайте турнира.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча «Лейкерс» — «Рокетс» прошла в субботу в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 124:115. Как отмечается, конфликт между игроками вспыхнул во время четвертой четверти игры.

В одном из эпизодов судья не засчитал точный бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена, зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который впоследствии спровоцировал потасовку. Ингрэм толкнул Хардена в спину, когда тот говорил с арбитром, но партнерам удалось погасить выяснение отношений между ними. Однако в ходе обсуждения момента словесная перепалка между Полом и Рондо переросла в драку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за конфликта, который едва не привел к массовой потасовке баскетболистов обеих команд, матч был остановлен на несколько минут, а судья удалил с паркета Пола и Рондо, а также зачинщика конфликта — Ингрэма. Как отмечает пресс-служба НБА, разыгрывающему «Хьюстона» и двум игрокам «Лейкерс» теперь могут грозить дисциплинарные санкции.

 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева
Месси получил серьезную травму и рискует пропустить класико
Игровой день в НХЛ. Много русских, гол один
Российский биатлон изменился. Неужели блата больше нет?
Сборная России выиграла бронзу ЧМ по керлингу в миксте
«Наполи» разгромил «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса»
Фигурист Чен выиграл этап Гран-при с мировым рекордом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь