«Кливленд» потерпел третье поражение подряд, уступив «Атланте»

Встреча, состоявшаяся в Кливленде, завершилась со счетом 133:111 (24:34, 40:26, 28:26, 41:25) в пользу гостей, в составе которых Трей Янг записал себе в актив 35 очков и 11 результативных передач, Алексей Лень также оформил дабл-дабл (16 очков и 11 подборов). У «Кавальерс» 19 очков набрал Джордан Кларксон, на счету Кевина Лава 16 очков и 17 подборов.