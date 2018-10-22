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10:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Кливленд» потерпел третье поражение подряд, уступив «Атланте»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленда» проиграли третий матч подряд в регулярном чемпионате НБА, потерпев поражение от «Атланты».

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Кливленде, завершилась со счетом 133:111 (24:34, 40:26, 28:26, 41:25) в пользу гостей, в составе которых Трей Янг записал себе в актив 35 очков и 11 результативных передач, Алексей Лень также оформил дабл-дабл (16 очков и 11 подборов). У «Кавальерс» 19 очков набрал Джордан Кларксон, на счету Кевина Лава 16 очков и 17 подборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 120:131,

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:98,

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон» — 115:112.

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