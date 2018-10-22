«Кливленд» потерпел третье поражение подряд, уступив «Атланте»
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленда» проиграли третий матч подряд в регулярном чемпионате НБА, потерпев поражение от «Атланты».
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленда» проиграли третий матч подряд в регулярном чемпионате НБА, потерпев поражение от «Атланты».
Встреча, состоявшаяся в Кливленде, завершилась со счетом 133:111 (24:34, 40:26, 28:26, 41:25) в пользу гостей, в составе которых Трей Янг записал себе в актив 35 очков и 11 результативных передач, Алексей Лень также оформил
Результаты других матчей дня:
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 120:131,
«Денвер» — «Голден Стэйт» — 100:98,
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон» — 115:112.