Баскетболист «Лейкерс» дисквалифицирован на 3 матча за драку с игроком «Хьюстона»

Встреча «Лейкерс» — «Рокетс» прошла в субботу в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 124:115. Конфликт между игроками вспыхнул во время четвертой четверти игры. В одном из эпизодов судья не засчитал точный бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена, зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который впоследствии спровоцировал потасовку. Из-за конфликта матч был остановлен на несколько минут, а судья удалил с паркета Пола и Рондо, а также зачинщика ситуации — Ингрэма.