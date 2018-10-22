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10:07 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист «Лейкерс» дисквалифицирован на 3 матча за драку с игроком «Хьюстона»

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Форвард Брэндон Ингрэм и защитник Рэджон Рондо из «Лос-Анджелес Лейкерс» наказаны дисквалификацией на четыре и три матча регулярного чемпионата НБА соответственно за участие в драке, защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол отстранен на две игры, сообщается на официальном сайте НБА.

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Источник: AP 2018

Встреча «Лейкерс» — «Рокетс» прошла в субботу в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 124:115. Конфликт между игроками вспыхнул во время четвертой четверти игры. В одном из эпизодов судья не засчитал точный бросок лидера «Хьюстона» Джеймса Хардена, зафиксировав фол игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который впоследствии спровоцировал потасовку. Из-за конфликта матч был остановлен на несколько минут, а судья удалил с паркета Пола и Рондо, а также зачинщика ситуации — Ингрэма.

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Ингрэм дисквалифицирован за то, что инициировал стычку, за нанесение удара Полу, за неподобающее обращение с официальным лицом матча и за толчок Хардена в спину, после чего разгорелся конфликт. Рондо наказан за плевок в Пола и многочисленные удары игрока «Хьюстона», Пол — за удары Рондо.

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