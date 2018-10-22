В ногах правды нет. В чём причина шикарного старта «Денвера» в НБА
«Наггетс» начинают новую жизнь, хотя состав почти не изменился. «Голден Стэйт» уже обыграли.
«Наггетс» начинают новую жизнь, хотя состав почти не изменился. «Голден Стэйт» уже обыграли.
Сам факт победы «Денвера» не должен удивлять. «Голден Стэйт» стабильно испытывает трудности в высокогорном Колорадо. Сегодняшнее поражение стало для действующих чемпионов пятым в восьми последних гостевых встречах с «Наггетс».
Кроме того, матч всё же был более чем равным, и включившаяся в последней четверти защита могла позволить «воинам» взять своё. Фактически ГСВ вернулось всё то везение, которое помогло им выиграть в
Именно поэтому переоценивать результат встречи всё же не стоит. «Уорриорз» проиграли в Денвере, но это случается с ними уже в пятом сезоне подряд. Никакой сенсации здесь нет. В равном матче победил тот, кто меньше ошибался. Только и всего.
Гораздо важнее не сам факт победы «Денвера», а то, за счёт чего она была достигнута. «Самородки» впервые за девять домашних матчей не выпустили ГСВ из сотни. Больше того — две команды с классно выстроенными атаками совместными усилиями не набрали и двухсот очков, хотя с 2014 года в «Пепси-центре» стабильно выбивали как минимум 215.
Ну не чудо ли? Пожалуй, нет. Соперники действительно недобрали по
За высочайшей результативностью, тычками в глаз,
Мы привыкли воспринимать «Денвер» как бегущую команду, которая редко смотрит себе под ноги и, в результате, постоянно спотыкается. «Самородки» неизменно находятся в верхней половине НБА по темпу игры вот уже 15 лет, что довольно уникально. Смены тренеров, приходы и уходы Кармело Энтони ни на что не влияли: команда упорно жила по принципу «волка ноги кормят».
При Майке Мэлоуне ситуация начала меняться. В сезоне-2014/15, последнем до Мэлоуна, команда была третьей по количеству владений. За три последующих чемпионата «Наггетс» ни разу не попали в топ-7, неизменно кружась в районе десятого места.
Быстрый темп позволял «Денверу» показывать результативный баскетбол и давал преимущество в домашних матчах (бегать на высокогорье — то ещё удовольствие, гостям было тяжело), но неизменно приводил к слабым результатам при
Взросление Николы Йокича подвело «Наггетс» в ключевому вопросу: какой смысл лететь вперёд со всех ног, если лидером команды является неатлетичный центровой, а таким беговая нагрузка, как правило, даётся тяжелее? Зачем играть
Высокая скорость помогала Йокичу в краткосрочной перспективе (Джокер шикарно разгоняет быстрые отрывы), но на дистанции вредила команде: больше бегаешь — больше устаёшь — КПД снижается — на игру в защите и концовки остаётся меньше сил.
Неудивительно, что оборона в таких условиях не могла давать результат: в последний раз «Денвер» поднимался выше 20 места по эффективности защиты в сезоне-2012/13. Даже приход Пола Миллсэпа и Мэйсона Пламли ничего не изменил, в прошлом чемпионате оборона «Наггетс» стала 25-й.
Но вот прошло три игры, а соперники «самородков» ни разу не разменяли сотню. А ведь подопечные Майка Мэлоуна играли с зубастыми «Клипперс», набравшим вес «Финиксом» и действующим чемпионом «Голден Стэйт».
Разумеется, Никола Йокич не стал Руди Гобером, а Пол Миллсэп не помолодел на 34-м году жизни. Просто «Денвер» после прошлогоднего непопадания в
На сегодня «Денвер» занимает 24-е место в НБА по темпу (104,2 владения за матч). Это не превращает команду в контендер, а Йокича — в Бена Уоллеса, но делает
Сейчас «Денвер» — лучший в лиге по оборонительной эффективности (0,918 очка за владение). Едва ли это продлится долго, но при невысоких скоростях у клуба будут реальные шансы на завершение «регулярки» в топ-10 по этому показателю. Место в зоне
Впрочем, нет никаких гарантий, что «Наггетс» не откажутся от эксперимента при первых неудачах или при возвращении Айзеи Томаса, но
Первые результаты впечатляют. Обновленный «Денвер» выглядит прочнее, надёжнее и даже
Самая недооценённая статистика встречи — количество потерь. У «Наггетс» их восемь на 21 передачу, у «Уорриорз» — 18 на 22 ассиста. 17−11 по очкам в раннем нападении и на 10 потерь меньше, чем у соперника — в первую очередь хозяева победили именно благодаря этому.
Похоже, у «самородков» количество
Ну и последнее. Сегодняшний темп игры в Колорадо — 103,2 владения. Норма по НБА в этом сезоне — 106,0.
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