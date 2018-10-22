В ногах правды нет. В чём причина шикарного старта «Денвера» в НБА

Сам факт победы «Денвера» не должен удивлять. «Голден Стэйт» стабильно испытывает трудности в высокогорном Колорадо. Сегодняшнее поражение стало для действующих чемпионов пятым в восьми последних гостевых встречах с «Наггетс».



Кроме того, матч всё же был более чем равным, и включившаяся в последней четверти защита могла позволить «воинам» взять своё. Фактически ГСВ вернулось всё то везение, которое помогло им выиграть в Солт-Лейк-Сити. Сегодня удача была на стороне хозяев: Дрэймонд Грин не попал важный штрафной, Хуан Эрнангомес выдал шикарный блок без нарушения правил. Бывает.



Именно поэтому переоценивать результат встречи всё же не стоит. «Уорриорз» проиграли в Денвере, но это случается с ними уже в пятом сезоне подряд. Никакой сенсации здесь нет. В равном матче победил тот, кто меньше ошибался. Только и всего.

Гораздо важнее не сам факт победы «Денвера», а то, за счёт чего она была достигнута. «Самородки» впервые за девять домашних матчей не выпустили ГСВ из сотни. Больше того — две команды с классно выстроенными атаками совместными усилиями не набрали и двухсот очков, хотя с 2014 года в «Пепси-центре» стабильно выбивали как минимум 215.



Ну не чудо ли? Пожалуй, нет. Соперники действительно недобрали по три-шесть очков из-за слабого процента попаданий из-за дуги, но глобально это ничего не меняет: планка в 210 баллов по такой игре казалась максимумом.

За высочайшей результативностью, тычками в глаз, гейм-виннером Жеребко, феериями «Нью-Орлеана» и страданиями Леброна было трудно заметить серьёзные структурные изменения в игре «Денвера». Матч с «Голден Стэйтом» должен был укрепить или развеять наши подозрения. Результат даже превзошёл ожидания.



Мы привыкли воспринимать «Денвер» как бегущую команду, которая редко смотрит себе под ноги и, в результате, постоянно спотыкается. «Самородки» неизменно находятся в верхней половине НБА по темпу игры вот уже 15 лет, что довольно уникально. Смены тренеров, приходы и уходы Кармело Энтони ни на что не влияли: команда упорно жила по принципу «волка ноги кормят».

При Майке Мэлоуне ситуация начала меняться. В сезоне-2014/15, последнем до Мэлоуна, команда была третьей по количеству владений. За три последующих чемпионата «Наггетс» ни разу не попали в топ-7, неизменно кружась в районе десятого места.



Быстрый темп позволял «Денверу» показывать результативный баскетбол и давал преимущество в домашних матчах (бегать на высокогорье — то ещё удовольствие, гостям было тяжело), но неизменно приводил к слабым результатам при бэк-ту-бэках и затяжных выездных сериях. Команда с не самой длинной «скамейкой» просто выдыхалась и проседала на фоне усталости.

Взросление Николы Йокича подвело «Наггетс» в ключевому вопросу: какой смысл лететь вперёд со всех ног, если лидером команды является неатлетичный центровой, а таким беговая нагрузка, как правило, даётся тяжелее? Зачем играть ап-темпо, если Йокич с поставленным броском и самонаводящимися передачами позволяет команде быть эффективной в позиционном нападении?



Высокая скорость помогала Йокичу в краткосрочной перспективе (Джокер шикарно разгоняет быстрые отрывы), но на дистанции вредила команде: больше бегаешь — больше устаёшь — КПД снижается — на игру в защите и концовки остаётся меньше сил.



Неудивительно, что оборона в таких условиях не могла давать результат: в последний раз «Денвер» поднимался выше 20 места по эффективности защиты в сезоне-2012/13. Даже приход Пола Миллсэпа и Мэйсона Пламли ничего не изменил, в прошлом чемпионате оборона «Наггетс» стала 25-й.



Но вот прошло три игры, а соперники «самородков» ни разу не разменяли сотню. А ведь подопечные Майка Мэлоуна играли с зубастыми «Клипперс», набравшим вес «Финиксом» и действующим чемпионом «Голден Стэйт».



Разумеется, Никола Йокич не стал Руди Гобером, а Пол Миллсэп не помолодел на 34-м году жизни. Просто «Денвер» после прошлогоднего непопадания в плей-офф сделал выводы и теперь пытается регулировать ритм игры для лучшего контроля матчей.

На сегодня «Денвер» занимает 24-е место в НБА по темпу (104,2 владения за матч). Это не превращает команду в контендер, а Йокича — в Бена Уоллеса, но делает кое-что поважнее: позволяет игрокам сохранять свежесть в защите. А не переводить дух на своей половине паркета, как частенько бывало год назад.



Сейчас «Денвер» — лучший в лиге по оборонительной эффективности (0,918 очка за владение). Едва ли это продлится долго, но при невысоких скоростях у клуба будут реальные шансы на завершение «регулярки» в топ-10 по этому показателю. Место в зоне плей-офф в таком случае никуда не уйдёт.

Впрочем, нет никаких гарантий, что «Наггетс» не откажутся от эксперимента при первых неудачах или при возвращении Айзеи Томаса, но по-хорошему сейчас команда нуждается в этих переменах. Стиль игры должен максимально раскрывать лидеров, а гонять немаленького Йокича по паркету и ждать от него свежести — нелепая затея.



Первые результаты впечатляют. Обновленный «Денвер» выглядит прочнее, надёжнее и даже как-то солиднее предшественника. 3−0 на старте сезона, три топовых матча от Йокича подряд, пройденный без потерь бэк-ту-бэк и замороженный «Голден Стэйт», атакующий рейтинг которого сегодня составил 98,0. Для сравнения, в матче с «Ютой» у «воинов» было 119,2 очка на 100 атак.



Самая недооценённая статистика встречи — количество потерь. У «Наггетс» их восемь на 21 передачу, у «Уорриорз» — 18 на 22 ассиста. 17−11 по очкам в раннем нападении и на 10 потерь меньше, чем у соперника — в первую очередь хозяева победили именно благодаря этому.