Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег ДжетсОТ5
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз1
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз1
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК
Бавария
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22.10
Арсенал3
Лестер1
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал Сосьедад0
Жирона0
Футбол. Зарубежный
22.10
Сампдория0
Сассуоло0
Все события
Фоторепортажи
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
09:09 (мск), источник: Чемпионат.com

22 очка Леонарда принесли «Торонто» четвёртую победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» одержал четвёртую победу подряд, взяв дома верх над «Шарлотт Хорнетс» — 127:106.

Наверх
Источник: Reuters

Самым результативным игроком в составе победителей стал новичок клуба Кавай Леонард, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Кайл Лоури (16 очков и 14 результативных передач) и Йонас Валанчюнас (17 баллов и 10 подборов). 26 очков «Хорнетс» принёс Кемба Уокер.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» уступил «Орландо Мэджик» со счётом 90:93, несмотря на 22 очка Кайри Ирвинга. 15 баллов принёс «кельтам» Эл Хорфорд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 24 баллов и 12 подборов. Также дабл-даблами отметились Эван Фурнье (14 очков и 10 подборов) и Ди Джей Огастин (10 баллов и 10 подборов).

 Кто станет новым тренером "Спартака"?
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Пока что самый сложный матч ЦСКА в ЛЧ: Помазун, не подведи!
Криштиану возвращается на «Олд Траффорд»: анонс Лиги чемпионов
Овечкин выдал суперматч. Звезде разрешено забивать даже ногой
37 сейвов Варламова принесли «Колорадо» победу в матче НХЛ
Воронов взял бронзу на этапе Гран-при с программой убитого Тена
«Все сложно»: Дэвид Бекхэм близок к разводу с женой?
Во вторник Каррера проведёт прощальную встречу со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь