22 очка Леонарда принесли «Торонто» четвёртую победу подряд

Самым результативным игроком в составе победителей стал новичок клуба Кавай Леонард, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Кайл Лоури (16 очков и 14 результативных передач) и Йонас Валанчюнас (17 баллов и 10 подборов). 26 очков «Хорнетс» принёс Кемба Уокер.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» уступил «Орландо Мэджик» со счётом 90:93, несмотря на 22 очка Кайри Ирвинга. 15 баллов принёс «кельтам» Эл Хорфорд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 24 баллов и 12 подборов. Также дабл-даблами отметились Эван Фурнье (14 очков и 10 подборов) и Ди Джей Огастин (10 баллов и 10 подборов).