22 очка Леонарда принесли «Торонто» четвёртую победу подряд
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» одержал четвёртую победу подряд, взяв дома верх над «Шарлотт Хорнетс» — 127:106.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» одержал четвёртую победу подряд, взяв дома верх над «Шарлотт Хорнетс» — 127:106.
Самым результативным игроком в составе победителей стал новичок клуба Кавай Леонард, набравший 22 очка. По
В параллельном матче «Бостон Селтикс» уступил «Орландо Мэджик» со счётом 90:93, несмотря на 22 очка Кайри Ирвинга. 15 баллов принёс «кельтам» Эл Хорфорд. Самым результативным игроком встречи стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший