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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

34 очка Лавина не помогли «Чикаго» победить «Даллас», у Дончича 19 баллов

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» дома взял верх над «Чикаго Буллз» со счётом 115:109.

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Источник: AP 2018

Для гостей это третье поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 34 очка (реализовано 5 из 7 трёхочковых). 20 баллов на счету форварда Джабари Паркера. У «Далласа» 20 баллов набрал Уэсли Мэттьюз, 19 — третий номер драфта-2018 Лука Дончич. Дабл-даблом из 18 очков и 16 подборов отметился Деандре Джордан.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» одержал выездную победу над «Ютой Джаз» — 92:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Майк Конли, на его счету 23 очка. Дабл-даблом из 18 баллов и 13 подборов отметился Марк Газоль. В составе «джазменов» 15 очков набрал Джей Краудер.

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