34 очка Лавина не помогли «Чикаго» победить «Даллас», у Дончича 19 баллов
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» дома взял верх над «Чикаго Буллз» со счётом 115:109.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Даллас Маверикс» дома взял верх над «Чикаго Буллз» со счётом 115:109.
Для гостей это третье поражение подряд.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 34 очка (реализовано 5 из 7 трёхочковых). 20 баллов на счету форварда Джабари Паркера. У «Далласа» 20 баллов набрал Уэсли Мэттьюз, 19 — третий номер драфта-2018 Лука Дончич.
В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» одержал выездную победу над «Ютой Джаз» — 92:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Майк Конли, на его счету 23 очка.