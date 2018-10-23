34 очка Лавина не помогли «Чикаго» победить «Даллас», у Дончича 19 баллов

Самым результативным игроком встречи стал защитник «быков» Зак Лавин, набравший 34 очка (реализовано 5 из 7 трёхочковых). 20 баллов на счету форварда Джабари Паркера. У «Далласа» 20 баллов набрал Уэсли Мэттьюз, 19 — третий номер драфта-2018 Лука Дончич. Дабл-даблом из 18 очков и 16 подборов отметился Деандре Джордан.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» одержал выездную победу над «Ютой Джаз» — 92:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Майк Конли, на его счету 23 очка. Дабл-даблом из 18 баллов и 13 подборов отметился Марк Газоль. В составе «джазменов» 15 очков набрал Джей Краудер.