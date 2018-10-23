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10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» благодаря 29 очкам Карри обыграл «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома взял верх над «Финикс Санз» со счётом 123:103.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 29 очков и реализовавший 6 из 13 трёхочковых. В активе Кевина Дюранта 22 балла.

В составе гостей 28 очков набрал Девин Букер, 27 — Ти Джей Уоррен. Дабл-даблом из 20 баллов и 14 подборов отметился первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон. Он реализовал 8 из 8 штрафных бросков.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс» и одержал первую победу в сезоне — 125:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 29 очков. Центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 22 баллов и 18 подборов. В составе «волшебников» 28 очков набрал Маркифф Моррис, реализовавший 6 из 10 трёхочковых. 25 баллов на счету Брэдли Била.

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