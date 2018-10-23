«Голден Стэйт» благодаря 29 очкам Карри обыграл «Финикс»

Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 29 очков и реализовавший 6 из 13 трёхочковых. В активе Кевина Дюранта 22 балла.

В составе гостей 28 очков набрал Девин Букер, 27 — Ти Джей Уоррен. Дабл-даблом из 20 баллов и 14 подборов отметился первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон. Он реализовал 8 из 8 штрафных бросков.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс» и одержал первую победу в сезоне — 125:124.