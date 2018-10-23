«Голден Стэйт» благодаря 29 очкам Карри обыграл «Финикс»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома взял верх над «Финикс Санз» со счётом 123:103.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома взял верх над «Финикс Санз» со счётом 123:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 29 очков и реализовавший 6 из 13 трёхочковых. В активе Кевина Дюранта 22 балла.
В составе гостей 28 очков набрал Девин Букер, 27 — Ти Джей Уоррен.
В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» обыграл на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс» и одержал первую победу в сезоне — 125:124.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмьен Лиллард, набравший 29 очков. Центровой Юсуф Нуркич оформил