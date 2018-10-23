«Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете проиграли в овертайме «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА,
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете проиграли в овертайме «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА,
Встреча, прошедшая в понедельник в
Результаты других матчей дня:
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардз» — 124:125,
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 123:103.