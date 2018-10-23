«Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»

Встреча, прошедшая в понедельник в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 143:142 (40:26, 25:34, 34:36, 29:32, 15:14). В составе «Сан-Антонио» самыми результативными стали Ламаркус Олдридж (37 очков, 10 подборов, 5 передач) и Демар Дерозан (32 очка, 8 подборов, 14 передач). У «Лейкерс» дабл-дабл из 32 очков и 14 передач сделал Леброн Джеймс, еще 37 очков принес команде Кайл Кузма.