Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсБ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс2
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк АйлендерсОТ2
Флорида Пантерз3
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ХК Динамо
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Байер
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Бордо
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Ворскла
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
24.10
Локомотив1
Порту3
Футбол. Еврокубки
24.10
Боруссия Д4
Атлетико0
Футбол. Еврокубки
24.10
Барселона2
Интер0
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСЖ2
Наполи2
Футбол. Еврокубки
24.10
Ливерпуль4
Црвена Звезда0
Футбол. Еврокубки
24.10
Галатасарай0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
24.10
Райо Вальекано1
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
24.10
Брюгге1
Монако1
Футбол. Еврокубки
24.10
ПСВ2
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
09:02 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» в матче НБА. Карри набрал 51 очко за три четверти

ТАСС, 25 октября. «Голден Стэйт» одержал победу над «Вашингтоном» со счетом 144:122 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2018

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, набравший 51 очко. Для этого американцу понадобилось три четверти, в заключительные 12 минут игры главный тренер «Голден Стэйт» не стал выпускать Карри на площадку. Форвард хозяев Кевин Дюрант набрал 30 очков, а защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон записал на свой счет 19 очков. В сумме Карри, Дюрант и Томпсон набрали 100 очков.

Читайте также
«Лейкерс» потерпел третье поражение подряд в НБА, уступив «Сан-Антонио»

В матче с «Вашингтоном» Карри забросил 11 из 16 трехочковых. Защитник «Голден Стэйт» 10-й раз в карьере отметился 10 или более трехочковыми бросками за игру, что является рекордом НБА. Томпсон и защитник «Кливленда» Джей Ар Смит трижды записывали на свой счет двузначное число трехочковых попаданий, больше никто в истории не показывал такого результата более одного раза за карьеру. Карри вышел на пятое место в истории НБА по количеству трехочковых бросков, в его активе 2162 попадания из-за дуги, он обошел 38-летнего защитника «Финикса» Джамала Кроуфорда (2154), лидером по этому показателю является Рэй Аллен (2973).

«Голден Стэйт» вышел на третье место в Западной конференции. В активе команды четыре победы и одно поражение. «Вашингтон», в активе которого одна победа и три поражения, занимает 13-е место на Востоке. В следующем матче в ночь на субботу «Голден Стэйт» на выезде сыграет с «Нью-Йорком». «Вашингтон» тогда же в гостях встретится с «Сакраменто».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграли «Финикс» со счетом 131:113, одержав первую победу в сезоне. Форвард гостей Леброн Джеймс, перешедший в «Лейкерс» в межсезонье, оформил дабл-дабл, набрав 19 очков и отдав 10 результативных передач. Украинский защитник.

«Лейкерс» Святослав Михайлюк, который был выбран командой на прошедшем драфте, набрал первые очки в НБА, записав на свой счет четыре очка.

Читайте также
Гриффин набрал 50 очков и помог «Детройту» обыграть «Филадельфию» в овертайме матча НБА

Результаты других матчей дня:

«Атланта» — «Даллас» — 111:104;.

«Кливленд» — «Бруклин» — 86:102;.

«Майами» — «Нью-Йорк» — 110:87;.

«Торонто» — «Миннесота» — 112:105;.

«Хьюстон» — «Юта» — 89:100;.

«Чикаго» — «Шарлотт» — 112:110;.

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 96:116;.

«Милуоки» — «Филадельфия» — 123:108;.

«Сакраменто» — «Мемфис» — 97:92.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Локомотив» уступил «Порту» в матче ЛЧ, приехав на игру на МЦК
«Спартак» сыграет в Лиге Европы первый матч без Карреры
«Барселона» обыграла «Интер», «Боруссия» разгромила «Атлетико»
Третье возвращение Мустафиной. Новая цель — Олимпиада в Токио
Кучеров забил 150-ю шайбу в НХЛ и помог «Тампе» победить (видео)
Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в НХЛ, Дадонов отметился голом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь