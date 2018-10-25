«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» в матче НБА. Карри набрал 51 очко за три четверти

Источник: AP 2018

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник хозяев Стефен Карри, набравший 51 очко. Для этого американцу понадобилось три четверти, в заключительные 12 минут игры главный тренер «Голден Стэйт» не стал выпускать Карри на площадку. Форвард хозяев Кевин Дюрант набрал 30 очков, а защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон записал на свой счет 19 очков. В сумме Карри, Дюрант и Томпсон набрали 100 очков.

В матче с «Вашингтоном» Карри забросил 11 из 16 трехочковых. Защитник «Голден Стэйт» 10-й раз в карьере отметился 10 или более трехочковыми бросками за игру, что является рекордом НБА. Томпсон и защитник «Кливленда» Джей Ар Смит трижды записывали на свой счет двузначное число трехочковых попаданий, больше никто в истории не показывал такого результата более одного раза за карьеру. Карри вышел на пятое место в истории НБА по количеству трехочковых бросков, в его активе 2162 попадания из-за дуги, он обошел 38-летнего защитника «Финикса» Джамала Кроуфорда (2154), лидером по этому показателю является Рэй Аллен (2973).

«Голден Стэйт» вышел на третье место в Западной конференции. В активе команды четыре победы и одно поражение. «Вашингтон», в активе которого одна победа и три поражения, занимает 13-е место на Востоке. В следующем матче в ночь на субботу «Голден Стэйт» на выезде сыграет с «Нью-Йорком». «Вашингтон» тогда же в гостях встретится с «Сакраменто».

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграли «Финикс» со счетом 131:113, одержав первую победу в сезоне. Форвард гостей Леброн Джеймс, перешедший в «Лейкерс» в межсезонье, оформил дабл-дабл, набрав 19 очков и отдав 10 результативных передач. Украинский защитник.

«Лейкерс» Святослав Михайлюк, который был выбран командой на прошедшем драфте, набрал первые очки в НБА, записав на свой счет четыре очка.

Результаты других матчей дня:

«Атланта» — «Даллас» — 111:104;.

«Кливленд» — «Бруклин» — 86:102;.

«Майами» — «Нью-Йорк» — 110:87;.

«Торонто» — «Миннесота» — 112:105;.

«Хьюстон» — «Юта» — 89:100;.

«Чикаго» — «Шарлотт» — 112:110;.

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 96:116;.

«Милуоки» — «Филадельфия» — 123:108;.