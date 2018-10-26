«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в четверг в
22 очка «Лейкерс» принес Кайл Кузма, 21 очко — Джавейл Макги. У «Денвера»
В еще одном матче дня «Орландо» дома уступил «Портленду» — 114:128 (22:33, 26:25, 36:33, 30:27). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, набросавший 41 очко. Российский центровой «Орландо» Тимофей Мозгов не играл.
Результаты других встреч четверга:
«Детройт» — «Кливленд» — 110:103;.
«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 95:101.