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13:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25) в пользу хозяев, в составе которых Леброн Джеймс оформил свой 74-й трипл-дабл в карьере: 28 очков, 11 подборов и 11 передач.

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22 очка «Лейкерс» принес Кайл Кузма, 21 очко — Джавейл Макги. У «Денвера» дабл-даблы на счету Николы Йокича (24 очка, 11 подборов) и Джамала Мюррея (22 очка, 10 подборов).

В еще одном матче дня «Орландо» дома уступил «Портленду» — 114:128 (22:33, 26:25, 36:33, 30:27). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дамиан Лиллард, набросавший 41 очко. Российский центровой «Орландо» Тимофей Мозгов не играл.

Результаты других встреч четверга:

«Детройт» — «Кливленд» — 110:103;.

«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 95:101.

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