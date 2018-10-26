«Лейкерс» обыграли «Денвер» в матче НБА, Леброн Джеймс сделал трипл-дабл

Встреча, прошедшая в четверг в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25) в пользу хозяев, в составе которых Леброн Джеймс оформил свой 74-й трипл-дабл в карьере: 28 очков, 11 подборов и 11 передач.