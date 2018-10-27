Звезды «Голден Стэйта» издеваются над легендарной Ферги и гимном США
Бывший муж певицы в ярости.
Бывший муж певицы в ярости.
Исполнение гимна США перед игрой — незыблемая и важная традиция американского спорта. Для пения приглашаются самые разные исполнители — от талантливых детишек до суперзвезд
Американцы гордятся этим ритуалом, хотя некоторые порой используют его в своих целях. Не утих еще грандиозный скандал в лиге NFL, где темнокожие футболисты по примеру Колина Кэперника начали преклонять колено во время исполнения, дабы привлечь внимание к социальным проблемам.
Страна разделилась на две части, президент Дональд Трамп в гневе. И вот сейчас вокруг знаменитого «The
Все началось еще в феврале, когда перед Матчем всех звезд «Знамя, усыпанное звездами» исполнила знаменитая Ферги, которая зажигала в The Black Eyed Peas и не менее удачно выступает сольно. У легенды иногда случались провалы — в 2005 году она обмочилась во время концерта.
Но ее вариация гимна США оказалась еще большим фейлом. Исполнение 43-летней американки было признано ужасным абсолютно всеми. Это стало понятно непосредственно во время пения, когда баскетболисты и звезды
История получила продолжение на этой неделе, когда бывший муж Ферги, известный актер Джош Дюамель, во время интервью назвал Грина «последним мудаком» и заявил, что тому стоило бы извиниться перед певицей.
«Он вел себя как последний мудак. Он знал, что его показывают и стал хихикать. Если бы он был настоящим мужчиной, то позвонил бы и извинился».
Ответка не заставила себя ждать. В ночь с пятницы на субботу «Голден Стэйт» играл в
Получилось недурно. Правда, скорее всего, извинений от баскетболистов теперь будет требовать не только муж Ферги.