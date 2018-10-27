Звезды «Голден Стэйта» издеваются над легендарной Ферги и гимном США

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Десна1
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона0
Райо Вальекано0
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал К
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Валенсия
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Трактор
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Лион
Хоккей. НХЛ
19:00
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Анжи
Футбол. Зарубежный
19:00
Эмполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.10
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина ХаррикейнзБ4
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс2
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Все события
Фоторепортажи
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
13:48 (мск), источник: Sport24

Звезды «Голден Стэйта» издеваются над легендарной Ферги и гимном США

Бывший муж певицы в ярости.

Наверх
Источник: AP 2018

Исполнение гимна США перед игрой — незыблемая и важная традиция американского спорта. Для пения приглашаются самые разные исполнители — от талантливых детишек до суперзвезд поп-музыки. Как правило, получается очень круто. Иногда даже необязательно петь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американцы гордятся этим ритуалом, хотя некоторые порой используют его в своих целях. Не утих еще грандиозный скандал в лиге NFL, где темнокожие футболисты по примеру Колина Кэперника начали преклонять колено во время исполнения, дабы привлечь внимание к социальным проблемам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Страна разделилась на две части, президент Дональд Трамп в гневе. И вот сейчас вокруг знаменитого «The Star-Spangled Banner» разгорается скандал в НБА.

Все началось еще в феврале, когда перед Матчем всех звезд «Знамя, усыпанное звездами» исполнила знаменитая Ферги, которая зажигала в The Black Eyed Peas и не менее удачно выступает сольно. У легенды иногда случались провалы — в 2005 году она обмочилась во время концерта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но ее вариация гимна США оказалась еще большим фейлом. Исполнение 43-летней американки было признано ужасным абсолютно всеми. Это стало понятно непосредственно во время пения, когда баскетболисты и звезды шоу-бизнеса — от Леброна Джеймса до Джимми Киммела — с трудом сдерживали смех. Но были и те, кто не сдерживал. Вожак непобедимого «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин демонстративно захихикал, когда попал в объектив телекамеры.

Во время загрузки произошла ошибка.

История получила продолжение на этой неделе, когда бывший муж Ферги, известный актер Джош Дюамель, во время интервью назвал Грина «последним мудаком» и заявил, что тому стоило бы извиниться перед певицей.

«Он вел себя как последний мудак. Он знал, что его показывают и стал хихикать. Если бы он был настоящим мужчиной, то позвонил бы и извинился».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответка не заставила себя ждать. В ночь с пятницы на субботу «Голден Стэйт» играл в Нью-Йорке против «Никс». В гостевой раздевалке легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден» прозвучали… Нет, отнюдь не извинения. Альфонзо Маккинни зарядил на своем смартфоне ремикс на гимн в исполнении Ферги. Баскетболисты, включая Грина, а также звездных Стефена Карри и Демаркуса Казинса начали весело выплясывать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Получилось недурно. Правда, скорее всего, извинений от баскетболистов теперь будет требовать не только муж Ферги.

 «У меня были проблемы с психикой». Огненная фигуристка, конкурирующая с Медведевой
Гимнастка Кудрявцева: "Глядя на это фото, ни за что не догадаешься, что я на 6-м месяце беременности"
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура
Не будет ни Месси, ни Роналду. За кем тогда следить в класико?
Медведева испортила себе первый этап Гран-при
Акинфеев объяснился за удаление с поля в матче с «Реалом»
Шоу должно продолжаться: нас ждет класико без Месси и Роналду
«Футбол не продается!» УЕФА против ФИФА. Это серьезно
«Урал» принимает «Уфу» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь