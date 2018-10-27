Звезды «Голден Стэйта» издеваются над легендарной Ферги и гимном США

Источник: AP 2018

Исполнение гимна США перед игрой — незыблемая и важная традиция американского спорта. Для пения приглашаются самые разные исполнители — от талантливых детишек до суперзвезд поп-музыки. Как правило, получается очень круто. Иногда даже необязательно петь.

Американцы гордятся этим ритуалом, хотя некоторые порой используют его в своих целях. Не утих еще грандиозный скандал в лиге NFL, где темнокожие футболисты по примеру Колина Кэперника начали преклонять колено во время исполнения, дабы привлечь внимание к социальным проблемам.

Страна разделилась на две части, президент Дональд Трамп в гневе. И вот сейчас вокруг знаменитого «The Star-Spangled Banner» разгорается скандал в НБА.

Все началось еще в феврале, когда перед Матчем всех звезд «Знамя, усыпанное звездами» исполнила знаменитая Ферги, которая зажигала в The Black Eyed Peas и не менее удачно выступает сольно. У легенды иногда случались провалы — в 2005 году она обмочилась во время концерта.

Но ее вариация гимна США оказалась еще большим фейлом. Исполнение 43-летней американки было признано ужасным абсолютно всеми. Это стало понятно непосредственно во время пения, когда баскетболисты и звезды шоу-бизнеса — от Леброна Джеймса до Джимми Киммела — с трудом сдерживали смех. Но были и те, кто не сдерживал. Вожак непобедимого «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин демонстративно захихикал, когда попал в объектив телекамеры.

История получила продолжение на этой неделе, когда бывший муж Ферги, известный актер Джош Дюамель, во время интервью назвал Грина «последним мудаком» и заявил, что тому стоило бы извиниться перед певицей.

«Он вел себя как последний мудак. Он знал, что его показывают и стал хихикать. Если бы он был настоящим мужчиной, то позвонил бы и извинился».

Ответка не заставила себя ждать. В ночь с пятницы на субботу «Голден Стэйт» играл в Нью-Йорке против «Никс». В гостевой раздевалке легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден» прозвучали… Нет, отнюдь не извинения. Альфонзо Маккинни зарядил на своем смартфоне ремикс на гимн в исполнении Ферги. Баскетболисты, включая Грина, а также звездных Стефена Карри и Демаркуса Казинса начали весело выплясывать.